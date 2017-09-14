RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В контексті ...

Відсьогодні в Сосниці є Свято-Дмитрівська громада Православної Церкви України
Під час служби в Парку Пам’яті в капличці було освячено Престол з часточками мощей Св. Михайла, князя Чернігівського та відслужено Божественну літургію. З цього моменту капличка є Храм. В Храмі також до цього вже давненько розміщені ікони в честь святого Дмитрія Солунського (в честь якого і названо утворену громаду) , заступника воїнів, та св.Покрови.


«Нема тут місця московській церкві»: Киселівська парафія перейшла з УПЦ (мп) до ПЦУ (Відео)
«Від початку повномасштабного вторгнення, коли полетіли перші ракети, в мене було відчуття, що церква, ті люди, які вважали нас братами, російська православна церква будуть одноголосно волати про те, щоб зупинити це кровопролиття. Але не так сталося. Коли церква почала виправдовувати вбивства, коли її члени почали освячувати балістичні ракети, виправдовувати це тим, що яка різниця.

Тоді ти задаєшся питанням: що сповідує та церква? Любов, про яку каже Господь? Чи кровопролиття, яке виправдовується священною війною?»,- Архімандрит Серафим (Лісовий), настоятель храму св. Івана Богослова
...
«Коли я в перший день після деокупації приїхав до цього храму, я не знав, як вам пояснити, що ми більше не будемо поминати патріарха кіріла за богослужінням. А ви мені сказали: ми чути про нього не хочемо! То я видихнув. Настав час і ми почали втілювати в наше повсякдення українську мову.


Духовне звільнення від московського ярма: релігійна громада села Великий Щимель перейшла до ПЦУ (Відео)
Ще один храм у прикордонній Чернігівщині позбувся ярма московської церкви. 5 серпня релігійна громада села Великий Щимель проголосувала за перехід храму УПЦ (мп) до ПЦУ. Від самого ранку жителі села почали сходитися до будинку культури, аби вибороти право служіння в місцевій церкві українською мовою. В той час настоятель церкви, який підпорядковувався УПЦ (мп), виносив із храму, за його словами, особисті речі.


Після переходу до ПЦУ в Мрині вперше відслужили літургію українською
Ініціатива змінити конфесійну приналежність громади, за словами місцевих жителів, з’явилася ще у 2022 році. Як розповів один з ініціаторів зборів Віктор Єрко, протягом останніх двох років у селі відспівували полеглих на фронті воїнів запрошені священники ПЦУ, оскільки настоятель храму УПЦ (МП) відмовлявся проводити чин похорону.


Ще одна духовна перемога: релігійна громада села Данина Ніжинського району перейшла до ПЦУ
Перехід громади до ПЦУ відбувся в селі Данина. Про це «ЧЕЛАЙН» розповів отець Петро Цюра, настоятель храму Іоана Богослова в Ніжині. Упродовж майже двох років він їздив до цього села та звершував богослужіння на вулиці, за потреби здійснював різні обряди, зокрема відспівування спочилих, освячення дарів, помешкань й інші. У цьому була потреба, адже люди мали запит на молитву українською мовою, натомість у селі – лише московський храм.


Духовне звільнення прикордоння: релігійна громада села Смяч перейшла до ПЦУ (Відео)
Символічно 2 квітня, у третю річницю звільнення Чернігівщини від російських військ, у приміщенні місцевого будинку культури відбулися збори жителів села Смяч, щодо розташоване у прикордонній Сновській громаді на Чернігівщині. Серед присутніх на зборах – понад 50 місцевих мешканців, військові капелани Євген Орда та Антоній Панасенко, настоятелі храмів Православної церкви України Андрій Ольховик і Тимур Блинець, а також двоє священників московського патріархату.


Ще одна церква на Чернігівщині перейшла в підпорядкування ПЦУ
2 березня парафія села Яблунівка Носівської громади вийшла з підпорядкування УПЦ (московського патріархату). Тепер у стінах Храму Святої Великомучениці Катерини лунає українська молитва.


Дійсно, а чого це переходят в ПЦУ ?
Мабуть, розуміють, що Росія несе лише смерть
А РПЦ все це підтримує
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 20:49

  pesikot написав:В контексті ...


Дійсно, а чого це переходят в ПЦУ ?
Мабуть, розуміють, що Росія несе лише смерть
А РПЦ все це підтримує
попри гоніння влади в цьому році хрестний хід відбувся https://youtube.com/shorts/8qGYcDxdSuU?feature=shared
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 20:53

  Banderlog написав:
  pesikot написав:В контексті ...


Дійсно, а чого це переходят в ПЦУ ?
Мабуть, розуміють, що Росія несе лише смерть
А РПЦ все це підтримує
попри гоніння влади в цьому році хрестний хід відбувся https://youtube.com/shorts/8qGYcDxdSuU?feature=shared


"гоніння влади" існують лише в твоїй хворобливій уяві

Бо якщо хресний хід відбувся, то не про які гоніння, мови не може бути

А ще скажи, поліція була присутня при хресному ході ?
Поліція охороняла суспільний порядок ?
Так чи ні ?
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 09 сер, 2025 20:59, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 20:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пропозиція Києва та союзників передбачає обовʼязкове припинення вогню перед будь-якими іншими кроками, а також будь-який "обмін територіями" лише на взаємній основі – тобто якщо Україна виведе свої війська з деяких регіонів, Росія повинна вивести свої з інших, пише WSJ.
"Не можна розпочинати процес, поступаючись територією в розпалі бойових дій", – заявив один зі співрозмовників видання.
Додатково цей план передбачає, що будь-які територіальні поступки Києва повинні бути підкріплені залізними гарантіями безпеки – зокрема потенційним членством України в НАТО, йдеться в матеріалі.https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/9/7525439/

абсолютно адекватні умови. Не можна спочатку виводити війська, а потім чекати на милість - чи зупинить пуйло бойові дії, чи передумає.
Щодо Донецької області - на жаль, якщо на рф не станеться якогось чорного лебедя, за півтора-два роки ми все одно втратимо її повністю.
Пуйло не зупинить війну, доки не окупує весь Донбас, інакше він "втратить обличчя", бо 24.02 все і починалось з бажання вийти на адміністративні кордони Донбасу.
Проте, щоб взяти Херсон і Запоріжжя, треба форсувати Дніпро. Якщо ЗСУ не розваляться і фронт не посиплеться, це нереальна задача за адекватний час (лякалки про "21 рік" до уваги брати не варто). Допомогу буде надавати навіть Трамп (за гроші ЄС, але все ж), тож, знову таки, якщо не буде чорного лебедя для України, такого не станеться.
Отже, якщо пуйло не блефує і реально оцінює ситуацію (щодо цього я не впевнений), у нас дійсно є шанс на завершення гарячої фази війни, обмінявши залишки контрольованої Донецької області на певні території на Півдні, що включатимуть ЗАЕС.
Але важливо все це донести Трампу, щоб він за нашими спинами не здав Україну. Сподіваюсь, наші та європейські політики з цим справляться.
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 21:09

  Banderlog написав: можно якось розгорнутіше писати? Які гарантії мають надати сторони переговорів?

який шанс кави в Криму при Гаранту?
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 21:11

  GALeon написав:️Трамп підготував ґрунт для того, щоб здати Україну за її спиною, - Ослунд 

«Тепер Трамп підготував ґрунт для того, щоб здати Україну за її спиною. Путін не зробить жодних реальних поступок, можливо, лише обмежить бойові дії там, де Україна має перевагу, і Трамп намагатиметься нав’язати це Україні.

Швидше за все, Трамп де-факто визнає нинішню окупацію Росією українських територій. Трамп уже відмовився від будь-яких претензій на територіальну цілісність України. Він припинив усю допомогу США Україні та всі скарги США на порушення Росією міжнародного права.

Він хоче скасувати західні санкції проти Росії, але решта Заходу може цьому завадити», – вважає шведський економіст та дипломат Андерс Ослунд.

наступний варіант угоди миру буде ще з більш покращеними позиціями, чи що хоче Ослунд донести до загалу?
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 21:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:у нас дійсно є шанс на завершення гарячої фази війни, обмінявши залишки контрольованої Донецької області на певні території на Півдні, що включатимуть ЗАЕС.

Напишите подробнее что вы имеете ввиду? Обменять Краматорск и другие не оккупированные города Донецкой области на ЗАЭС? Ну такое вроде пока вообще никто не предлагает
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 21:22

  pesikot написав:
  Schmit написав:Так очікувано:
сказав Bild представник українського уряду.

таку саму оцінку поділяють і представники уряду Німеччини


Перед оголошенням попередніх домовленостей було таке ж гадання на кофейній гущі, потім, коли зміст домовленостей був оголошений і там не виявилось нічого жахливого - просто сказали, що умови були фейкові.
Зрозуміло, що Зе не потрібене перемир'я на ніяких умовах, крім хіба що кордонів 91, бо далі вибори і... ЄС не потрібне перемир'я взагалі, бо "посилиться і знову нападе", але вже на них. То ж нехай Україна ще трохи побуде щитом Європи.

Вже був Banderlog з подібним іпсо(бехнею), слово в слово )

Не напружуйся )

Ну точно іпсо.
Он Зе уже прєвєнтівно відмовився - кордони 91 або воюватимемо до останнього...
А тим часом на фронті щодня як день сурка - "ворог просунувся", "ворог захопив"...
Таке враження, що "правительство на другой планете живет..." або...
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 21:27

  fox767676 написав:
  GALeon написав:️Трамп підготував ґрунт для того, щоб здати Україну за її спиною, - Ослунд 

«Тепер Трамп підготував ґрунт для того, щоб здати Україну за її спиною. Путін не зробить жодних реальних поступок, можливо, лише обмежить бойові дії там, де Україна має перевагу, і Трамп намагатиметься нав’язати це Україні.

Швидше за все, Трамп де-факто визнає нинішню окупацію Росією українських територій. Трамп уже відмовився від будь-яких претензій на територіальну цілісність України. Він припинив усю допомогу США Україні та всі скарги США на порушення Росією міжнародного права.

Він хоче скасувати західні санкції проти Росії, але решта Заходу може цьому завадити», – вважає шведський економіст та дипломат Андерс Ослунд.


Чому шведський дипломат свого часу не закликав створити військовий союз України та Швеції, а користуючись моментом коли Україна власною кров'ю зв'язала росії руки, мерщій побігли підписувати євроатлантичної пакт до "продажного Вашингтону"?

тому що Ослунд
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 21:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  TUR написав:Ну такое вроде пока вообще никто не предлагает
це просто роздуми. Поки що публічно конкретику не говорять. Думаю, її поки взагалі немає.
