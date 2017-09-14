RSS
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 21:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Россия попытается захватить Харьков, если Украина отступит с Донбасса, - ISW
Россия требует передачи ей всей территории Донецкой области. Если это условие будет выполнено, Украина потеряет свою главную оборонительную линию в этой части страны, что откроет россиянам легкий путь к наступлению на Харьков и Днепр. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).


Украина "не хочет мира" ...
2
2
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 21:44

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:
Перед оголошенням попередніх домовленостей було таке ж гадання на кофейній гущі, потім, коли зміст домовленостей був оголошений і там не виявилось нічого жахливого - просто сказали, що умови були фейкові.
Зрозуміло, що Зе не потрібене перемир'я на ніяких умовах, крім хіба що кордонів 91, бо далі вибори і... ЄС не потрібне перемир'я взагалі, бо "посилиться і знову нападе", але вже на них. То ж нехай Україна ще трохи побуде щитом Європи.

Вже був Banderlog з подібним іпсо(бехнею), слово в слово )

Не напружуйся )

Ну точно іпсо.
Он Зе уже прєвєнтівно відмовився - кордони 91 або воюватимемо до останнього...

Ще раз, Зе не від чого не відмовлявся

Ти просуваєшь відверту брехню.

Banderlog вже все це написав. його розібрали на запчастини

Ти повторюєшь російську брехню
2
2
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 22:30

  thenewepic написав:
  Banderlog написав:а які в цім ділі взагалі можуть бути гарантії?
ну для того і треба працювати владі, напружувати мізки. Щоб продумати, які гарантії можуть бути.
Як мінімум, має бути одночасно випущений указ про зупинку мобілізації і демобілізацію. І у нас, і у раші. І не колись у майбутньому після того, як Україна виведе війська з Донецької області, а одночасно з цим.
Ще один обовʼязковий пункт - ніяких військових обмежень для України. В НАТО нас при Трампі 100% не візьмуть, але двосторонні домовленості і допомога від західних держав поза НАТО не повинна обмежуватися ніяк.
Ну і миротворці з інших держав на лінії зіткнення теж потрібні.

але є один ньюанс, як в анекдоті: "гулять так гулять, відро води і батон хліба"
1
3
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 22:35

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:це перемовини і що характерно поки перемовини не з Зеленським а Сша і рф. Ми почекаєм за дверима .
то кажеш ти хочеш миру? І за дипломатичне розвязання війни?
Добре, на які поступки ти готовий піти? І в яких питаннях торги не допустимі? Як ти в подальшому бачиш співіснування рф та України?

Це логічно. Дві основні проблеми педерації: це санкції і поставки зброї в Україну. Вирішувати їх можна тільки шляхом переговорів з Трампом, а не з Зеленським.
Миру не буде. Хуйло буде тягнути по максимуму, морочити рижому клоуну голову з метою зірвати поставки зброї та посилення санкцій.
А потім, коли рижий псіхане, то хуйло йобне мобілізацію.
І ми знову побачимо зведені роти і стрілецькі батальйони на штурмах. Але то буде потім, зараз вони витрачають лінійні мотокопитні підрозділи, і це для нас добре.
Щодо обміну, якщо говорити про справедливий і чесний обмін, виходячи з ситуації на фронті і бажання миру(точніше втому від війни з обох боків): можна обміняти залишки Донецької області, на Запорізьку. Хуйло зможе продати це як перемогу - звільнення Донбасу. Ми утримаємо Дніпро як річковий шлях. Він-він. Точніше луз-луз.

можна детальніше про "Дніпро як річковий шлях" в світлі ТОТ Херсонської обл., Чорноморського та інших паропластв
1
3
