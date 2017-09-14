RSS
  #<1 ... 14692146931469414695>
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 10:20

  Schmit написав:"Європа та Україна висунули свій мирний план напередодні саміту на Алясці - WSJ".
Так "це ж було вже".

В принципі, да.

Тільки рівень в порівнянні з Лондном квітня значно зріс.
Замість Келлога - Венс. І від Європи-України вищі посадовці.
detroytred
 
Повідомлень: 25086
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 10:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:По заявками даю вчетверте: тому що "Детройт ред вінгз". Хокейна команда міста моторів.


fox767676
 
Повідомлень: 3951
З нами з: 13.06.20
Подякував: 396 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:а ось ядерна парасолька Франції

  Shaman написав:а ще є надійні гарантії - іноземні війська десь в Харкові та Запоріжжі

я не вірю що ви це всерйоз пишете... Навіть бербершопний штурмовик Карась з його маячнею про колонізацію Марса виглядає більш притомним.
Так і бачу ядерні удари з Парижу по Москві)). У намаганні довести щось опоненту ви готові виставляти себе клоунами, повністю відірваними від реальності.
Викиньте вже той глобус України і прийдіть до тями
Letusrock
 
Повідомлень: 2567
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 10:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Миша-клиент написав:так Запорізьку вони ж прописали у своїй конституції як свою, ТОМУ на порушення конституції він не піде, це ж кримінальний злочин!


ідея для хуйла, як йому вийти з цугцвангу з прописаними областями в конституції рф:

у Красноярському краї величезні території(2360000км2) (майже без населення), міста мають назву:
лесосібірск, зелегорск, дивногорск

нехай організують там декілька областей (Запорізьку, Дніпропетровську, та хоч Пирижську чи Вашингтонську) і розвивають до китайці все не "возвратили своё исконное"
prodigy
 
Повідомлень: 12627
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3326 раз.
Подякували: 3341 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 10:45

  fox767676 написав:
  detroytred написав:По заявками даю вчетверте: тому що "Детройт ред вінгз". Хокейна команда міста моторів.



Ти не очкуй, брехунець, спробуй сказати прямо.
Заперечуєш?
А підстава, бо тобі так схотілося.
Отже навести хоч якогось аргументу ти не можеш.

Ще раз: про себе. Про себе можеш вигадувати, брехати, що хоч.
Ще раз: навіщо до мене лізеш зі своєю брехнею?

Про Детройт ред вінгз, а також про НХЛ, я можу розповідати днями. І про те, що ти ні жодному змі, в жодного блогера не знайдеш.
Наприклад, як Отаву Сенаторз (напівбанкрота) тягнули на чемпіона, а всі змі-блогери не розуміли чого гравці інших команд б'ють їх під час гри.

За окрему плату, бо напружуватися за так хрін тобі, можу знайти свої пояснення більше десяти років тому, Мортимеру та ін. чому детройред. Про ред вінгз.

А у тебе-то що з аргументів?
Нуль.
Тому й кажу - брехло ти чмошне.
detroytred
 
Повідомлень: 25086
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 10:49

detroytred
Не кормите графомана
Просыпаясь утром рано.
Покормите лучше кошку,
Подбежавшую к окошку.
Уберите за собакой,
Насорившей всюду какой.
В карму плюс вам по итогу
Занесут в отчетность богу.
Всем читать приятно будет…
Мы ж воспитанные люди!
AlexxK
 
Повідомлень: 290
З нами з: 23.07.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 10:54

AlexxK

вы бы лучше посоветовали не тащить на форум сбежавшую ермасенковскую погань
которая кормит очередных лошков очередными хитрыми планами аля "удавка анаконды"
погань настолько позорную, что даже он стесняется указать авторство
всё зашло слишком далеко чтобы это оставлять без внимания
fox767676
 
Повідомлень: 3951
З нами з: 13.06.20
Подякував: 396 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 10:57

  AlexxK написав:detroytred
Не кормите графомана

Та отож.

Щось розійшовся я трохи занадто.
Бо чергою ж йдуть. Один за другим.
Один закінчив, другий вистрибує.

На якийсь час собі баньку-бан влаштую в читачах.
detroytred
 
Повідомлень: 25086
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 11:02

  detroytred написав:
  AlexxK написав:detroytred
Не кормите графомана

Та отож.

Щось розійшовся я трохи занадто.
Бо чергою ж йдуть. Один за другим.
Один закінчив, другий вистрибує.

На якийсь час собі баньку-бан влаштую в читачах.


эта твоя консерва изображает типа твоего кореша из фанатов ред вингз? :mrgreen:
fox767676
 
Повідомлень: 3951
З нами з: 13.06.20
Подякував: 396 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 11:04

  fox767676 написав:AlexxK

вы бы лучше посоветовали не тащить на форум сбежавшую ермасенковскую погань
которая кормит очередных лошков очередными хитрыми планами аля "удавка анаконды"
погань настолько позорную, что даже он стесняется указать авторство
всё зашло слишком далеко чтобы это оставлять без внимания

Коли ж ти вгомонишся-то?

Декілька днів тому тут мадам так само наголошувала, що експерт медведчуковський.

Вважаєш єрмаковським, то борись з першоджерелом - Єрмаком.

А краще - не вигадуй дурниць та не навішуй безпідставних ярликів.
detroytred
 
Повідомлень: 25086
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
