В принципі, да.
Тільки рівень в порівнянні з Лондном квітня значно зріс.
Замість Келлога - Венс. І від Європи-України вищі посадовці.
Додано: Нед 10 сер, 2025 10:20
Додано: Нед 10 сер, 2025 10:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 10 сер, 2025 10:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
я не вірю що ви це всерйоз пишете... Навіть бербершопний штурмовик Карась з його маячнею про колонізацію Марса виглядає більш притомним.
Так і бачу ядерні удари з Парижу по Москві)). У намаганні довести щось опоненту ви готові виставляти себе клоунами, повністю відірваними від реальності.
Викиньте вже той глобус України і прийдіть до тями
Додано: Нед 10 сер, 2025 10:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ідея для хуйла, як йому вийти з цугцвангу з прописаними областями в конституції рф:
у Красноярському краї величезні території(2360000км2) (майже без населення), міста мають назву:
лесосібірск, зелегорск, дивногорск
нехай організують там декілька областей (Запорізьку, Дніпропетровську, та хоч Пирижську чи Вашингтонську) і розвивають до китайці все не "возвратили своё исконное"
Додано: Нед 10 сер, 2025 10:45
Ти не очкуй, брехунець, спробуй сказати прямо.
Заперечуєш?
А підстава, бо тобі так схотілося.
Отже навести хоч якогось аргументу ти не можеш.
Ще раз: про себе. Про себе можеш вигадувати, брехати, що хоч.
Ще раз: навіщо до мене лізеш зі своєю брехнею?
Про Детройт ред вінгз, а також про НХЛ, я можу розповідати днями. І про те, що ти ні жодному змі, в жодного блогера не знайдеш.
Наприклад, як Отаву Сенаторз (напівбанкрота) тягнули на чемпіона, а всі змі-блогери не розуміли чого гравці інших команд б'ють їх під час гри.
За окрему плату, бо напружуватися за так хрін тобі, можу знайти свої пояснення більше десяти років тому, Мортимеру та ін. чому детройред. Про ред вінгз.
А у тебе-то що з аргументів?
Нуль.
Тому й кажу - брехло ти чмошне.
Додано: Нед 10 сер, 2025 10:49
detroytred
Додано: Нед 10 сер, 2025 10:54
AlexxK
вы бы лучше посоветовали не тащить на форум сбежавшую ермасенковскую погань
которая кормит очередных лошков очередными хитрыми планами аля "удавка анаконды"
погань настолько позорную, что даже он стесняется указать авторство
всё зашло слишком далеко чтобы это оставлять без внимания
Додано: Нед 10 сер, 2025 10:57
Додано: Нед 10 сер, 2025 11:02
Додано: Нед 10 сер, 2025 11:04
Коли ж ти вгомонишся-то?
Декілька днів тому тут мадам так само наголошувала, що експерт медведчуковський.
Вважаєш єрмаковським, то борись з першоджерелом - Єрмаком.
А краще - не вигадуй дурниць та не навішуй безпідставних ярликів.
