Додано: Нед 10 сер, 2025 12:04

Черговий воук вистрибнув ... і все з тими ж самими піснями по колу.



Ще раз тупим воукам: є факт --- від мене на вашу адресу брехні нема за роки, від вас потоки щодня.

Наступний факт --- я суто надаю вам відповідь на ваші брехливі претензії-закиди.



Все, що ви "нарили" за роки - це дрібниці накшалт три абзаци, 5000 слів.

Ви ж кожен не раз прямо зливались перевірити-відпрвісти за свою брехню на мою адресу грошима. Деякі з вас і по більше десятка разів.

І спокійнісінько продовжували брехати далі. Або нове, або старе по колу.

Брешіть про себе. До схочу. Але ж ви лізите до мене. З брехнею. Бо більше вам ні на чому будувати.



Це факти, будівельник, факти.

А не твій черговий єралашик.

В якому в тебе нахабства вистачає висувати - щоб я ще парився вам різноманітно відповідати на ваші потоки.

Окстись, місіонер.



І чергу не затримуй. За тобою ще п'яток таких же воуків.



З.и.

*От така реакція

гавкаю на все перший- типова реакція перестрашеного з мокрими штанцями в яких вже давно памперси варто міняти.* ------ саме це тільки-но саме ти і зробив.

Вистрибнув першим.

Факт.

Я лише відповів.

Факт.

Ти втретє за два тижні вийшов сам на себе. Кумедний..

*Бо суперечка

Будівельник- той самий хтось -обходиться на порядок меншою кількістю лайна.* (С)



Тобто, коли ти, наприклад, прямо звинувачував мене в тяжких злочинах (та ж плата за пости від Ольгіно), коли ти зі стелі вигадуєш, що я допомагаю ворогу тощо, а я лише позначаю тебе брехуном, мудаком і т.д. -- то це в тебе менше лайна???

В тебе лайно в кубі кубів.

Тому й кажу: брехун ти.

І будуєш суто на брехні.