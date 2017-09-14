fox767676 написав:
эта твоя консерва изображает типа твоего кореша из фанатов ред вингз?
Ні.
Це ти типа знов зі стелі збрехав.
Бо схотілося.
|
|
|
Додано: Нед 10 сер, 2025 11:06
Ні.
Це ти типа знов зі стелі збрехав.
Бо схотілося.
Додано: Нед 10 сер, 2025 11:07
detroytred
ты не кипятись , просто в следующий раз думай кому и что ты на форум вываливаешь
приличные люди без штанов по улице не ходят
можешь в закрытых чаплыгинских чатах резвиться , но не среди Людей
Додано: Нед 10 сер, 2025 11:11
Мене в чаті Чаплиги ніколи не було і нема.
Не бреши про інших про без штанів тощо, вигадуй дурниці про себе. До схочу.
Яка ж ти прилічна Людина-то?
Чмошний брехунець і все.
Увагу, що викладати на форум, залиш модераторам. Не бери на себе забагато.
Додано: Нед 10 сер, 2025 11:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я такие манипуляции какие распространяет чаплыга через детройтов щелкаю на раз два.
20-30 лет назад на рос.тв был такой караулов.
типа правдорубство- "россию сливают, китаю половину уже продали, [еще музыка такая похоронно- драмматическая почти нон-стоп], осуждаем всё ".
но дальше - "оппозиция еще хуже, нажо сплотиться вокруг ввп."
он потом в начале 2022 Украине ядеркой угрожал
и тут такие же типки фальшивые слезы пускают "ах як так . а яка ціна для пересічних, останется 18 млн, корінець, ферарі, - НО БЫДЛУ НАДО ТЕРПЕТЬ заради ПЕРЕМОГИ"
нормальный аналитик такое писать не будет, это один и тот же почерк провокаций
от людей интересы которых далеки от Украины
Додано: Нед 10 сер, 2025 11:29
Отак само (тобто тупо.... на підставі дурних аргументів) й Песікіт перекручує, що ти розповсюджуєш рфянське.
І так само, як ти в моєму ніку безпідставно зі стелі вибріхуєш про троцького тощо, він тобі вибрехав про номерного рашинського.
Воуки. Тупі брехливі агресивні воуки.
Яким аби на когось кидатися.
Зі своїми претензіями-закидами.
Бо схотілося..
Й не спригуй-то зі своєї ж пісні -- тобто не забувай тоді вказати, що то Єрмак розповсюджує через Чаплигу і т.д.
Щьолкай Єрмака. Хероїчний херой.
До речі, отой чаплига й не каже й ніколи не казав, що треба терпіти.
В нього скоріше про рятуйся, хто може.
Ти збрехав.
А от про а-ля "залишиться 18 млн...." і "треба потерпіти заради Перемоги", то не проблема, тут прямо співають хтось інші і щось твоє "такое нельзя оставлять без внимания" не спрацьовує.
Додано: Нед 10 сер, 2025 11:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А ти хоч раз пробував подивитись на свої суперечки з опонентами і проаналізувавши їх зрозуміти що твої відповіді-це лайка шавки з обмеженим словарним запасом, яку загнали в куток і вона з відчаю і сльозами в очах гавкає ... ?
При чому
Зверни увагу
Мене БІЛЬШІСТЬ тут на дух не переварює... але навіть коли починається якась дискусія то мене так як тебе не криють , а я в свою чергу твої корінці-брехуннці і так далі якщо використовую то на порядок менше...
То якщо є суперечка
дейтрот- хтось
і в цій суперечці 95% лайна від тебе
То може це в тобі причина
Бо суперечка
Будівельник- той самий хтось -обходиться на порядок меншою кількістю лайна.
Тому якщо позиціонуєш себе настільки розумним що бачим матрицю- то може навчиш себе вести себе якось коректніше
і не гавкати одноманітно на всі випади
От така реакція
гавкаю на все перший- типова реакція перестрашеного з мокрими штанцями в яких вже давно памперси варто міняти.
Зберись , я в тебе вірю , зміг не відповідати трьома повідомленнями на одне і перейти на українську без прямої вказівки Зеленського - зможеш і тут затиснути свої фаберже стальною рукою і ...
Додано: Нед 10 сер, 2025 12:04
Черговий воук вистрибнув ... і все з тими ж самими піснями по колу.
Ще раз тупим воукам: є факт --- від мене на вашу адресу брехні нема за роки, від вас потоки щодня.
Наступний факт --- я суто надаю вам відповідь на ваші брехливі претензії-закиди.
Все, що ви "нарили" за роки - це дрібниці накшалт три абзаци, 5000 слів.
Ви ж кожен не раз прямо зливались перевірити-відпрвісти за свою брехню на мою адресу грошима. Деякі з вас і по більше десятка разів.
І спокійнісінько продовжували брехати далі. Або нове, або старе по колу.
Брешіть про себе. До схочу. Але ж ви лізите до мене. З брехнею. Бо більше вам ні на чому будувати.
Це факти, будівельник, факти.
А не твій черговий єралашик.
В якому в тебе нахабства вистачає висувати - щоб я ще парився вам різноманітно відповідати на ваші потоки.
Окстись, місіонер.
І чергу не затримуй. За тобою ще п'яток таких же воуків.
З.и.
*От така реакція
гавкаю на все перший- типова реакція перестрашеного з мокрими штанцями в яких вже давно памперси варто міняти.* ------ саме це тільки-но саме ти і зробив.
Вистрибнув першим.
Факт.
Я лише відповів.
Факт.
Ти втретє за два тижні вийшов сам на себе. Кумедний..
__________________
*Бо суперечка
Будівельник- той самий хтось -обходиться на порядок меншою кількістю лайна.* (С)
Тобто, коли ти, наприклад, прямо звинувачував мене в тяжких злочинах (та ж плата за пости від Ольгіно), коли ти зі стелі вигадуєш, що я допомагаю ворогу тощо, а я лише позначаю тебе брехуном, мудаком і т.д. -- то це в тебе менше лайна???
В тебе лайно в кубі кубів.
Тому й кажу: брехун ти.
І будуєш суто на брехні.
|