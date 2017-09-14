|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 10 сер, 2025 11:17
Я такие манипуляции какие распространяет чаплыга через детройтов щелкаю на раз два.
20-30 лет назад на рос.тв был такой караулов.
типа правдорубство- "россию сливают, китаю половину уже продали, [еще музыка такая похоронно- драмматическая почти нон-стоп], осуждаем всё ".
но дальше - "оппозиция еще хуже, нажо сплотиться вокруг ввп."
он потом в начале 2022 Украине ядеркой угрожал
и тут такие же типки фальшивые слезы пускают "ах як так . а яка ціна для пересічних, останется 18 млн, корінець, ферарі, - НО БЫДЛУ НАДО ТЕРПЕТЬ заради ПЕРЕМОГИ"
нормальный аналитик такое писать не будет, это один и тот же почерк провокаций
от людей интересы которых далеки от Украины
fox767676
Повідомлень: 3954
З нами з: 13.06.20
Подякував: 397 раз.
Подякували: 182 раз.
-
Додано: Нед 10 сер, 2025 11:29
fox767676 написав:
Я такие манипуляции какие распространяет чаплыга через детройтов щелкаю на раз два.
20-30 лет назад на рос.тв был такой караулов.
типа правдорубство- россию сливают, китаю полвину уже продали, еще музыка такая похоронно- драмматическая почти нон-стоп, осуждаем всё .
но дальше - оппозиция еще хуже, нажо сплотиться вокруг ввп.
он потом в начале 2022 Украине ядеркой угрожал
и тут такие же типки фальшивые слезы пускают ах як так . а яка ціна для пересічних, останется 18 млн - НО БЫДЛУ НАДО ТЕРПЕТЬ заради ПЕРЕМОГИ
нормальный аналитик такое писать не будет, это один и тот же почерк провокаций
от людей интересы которых далеки от Украины
Отак само (тобто тупо.... на підставі дурних аргументів) й Песікіт перекручує, що ти розповсюджуєш рфянське.
І так само, як ти в моєму ніку безпідставно зі стелі вибріхуєш про троцького тощо, він тобі вибрехав про номерного рашинського.
Воуки. Тупі брехливі агресивні воуки.
Яким аби на когось кидатися.
Зі своїми претензіями-закидами.
Бо схотілося..
Й не спригуй-то зі своєї ж пісні -- тобто не забувай тоді вказати, що то Єрмак розповсюджує через Чаплигу і т.д.
Щьолкай Єрмака. Хероїчний херой.
До речі, отой чаплига й не каже й ніколи не казав, що треба терпіти.
В нього скоріше про рятуйся, хто може.
Ти збрехав.
А от про а-ля "залишиться 18 млн...." і "треба потерпіти заради Перемоги", то не проблема, тут прямо співають хтось інші і щось твоє "такое нельзя оставлять без внимания" не спрацьовує.
detroytred
Повідомлень: 25097
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
-
Додано: Нед 10 сер, 2025 11:55
detroytred написав:
Воуки. Тупі брехливі агресивні воуки.
Яким аби на когось кидатися.
Зі своїми прензіями-закидами.
Бо схотілося..
А ти хоч раз пробував подивитись на свої суперечки з опонентами і проаналізувавши їх зрозуміти що твої відповіді-це лайка шавки з обмеженим словарним запасом, яку загнали в куток і вона з відчаю і сльозами в очах гавкає ... ?
При чому
Зверни увагу
Мене БІЛЬШІСТЬ тут на дух не переварює... але навіть коли починається якась дискусія то мене так як тебе не криють , а я в свою чергу твої корінці-брехуннці і так далі якщо використовую то на порядок менше...
То якщо є суперечка
дейтрот- хтось
і в цій суперечці 95% лайна від тебе
То може це в тобі причина
Бо суперечка
Будівельник- той самий хтось -обходиться на порядок меншою кількістю лайна.
Тому якщо позиціонуєш себе настільки розумним що бачим матрицю- то може навчиш себе вести себе якось коректніше
і не гавкати одноманітно на всі випади
От така реакція
гавкаю на все перший- типова реакція перестрашеного з мокрими штанцями в яких вже давно памперси варто міняти.
Зберись , я в тебе вірю , зміг не відповідати трьома повідомленнями на одне і перейти на українську без прямої вказівки Зеленського - зможеш і тут затиснути свої фаберже стальною рукою і ...
budivelnik
Повідомлень: 26787
З нами з: 15.01.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 2986 раз.
Додано: Нед 10 сер, 2025 12:04
Черговий воук вистрибнув ... і все з тими ж самими піснями по колу.
Ще раз тупим воукам: є факт --- від мене на вашу адресу брехні нема за роки, від вас потоки щодня.
Наступний факт --- я суто надаю вам відповідь на ваші брехливі претензії-закиди.
Все, що ви "нарили" за роки - це дрібниці накшалт три абзаци, повідомлення, 5000 слів.
Оце так зашквари в Детройта. Капець.
Ви ж кожен не раз прямо зливались перевірити-відпрвісти за свою брехню на мою адресу грошима. Деякі з вас і по більше десятка разів.
І спокійнісінько продовжували брехати далі. Або нове, або старе по колу.
Брешіть про себе. До схочу. Але ж ви лізите до мене. З брехнею. Бо більше вам ні на чому будувати.
Це факти, буйхувельник, факти.
А не твій черговий єралашик.
В якому в тебе нахабства вистачає висувати - щоб я ще парився вам різноманітно відповідати на ваші потоки.
Окстись, місіонер.
І чергу не затримуй. За тобою ще п'яток таких же воуків.
З.и.
*От така реакція
гавкаю на все перший- типова реакція перестрашеного з мокрими штанцями в яких вже давно памперси варто міняти.* ------ саме це тільки-но саме ти і зробив.
Вистрибнув першим.
Факт.
Я лише відповів.
Факт.
Ти втретє за два тижні вийшов сам на себе. Кумедний..
*Бо суперечка
Будівельник- той самий хтось -обходиться на порядок меншою кількістю лайна.* (С)
Тобто, коли ти, наприклад, прямо звинувачував мене в тяжких злочинах (та ж плата за пости від Ольгіно), коли ти зі стелі вигадуєш, що я допомагаю ворогу тощо, а я лише позначаю тебе брехуном, мудаком і т.д. -- то це в тебе менше лайна???
В тебе лайно в кубі кубів.
Про шкарпетки, штанці, люмпена, голодранця, замполіта, да навіть про швидше помреш - хто тут співав в мій бік?
Тому й кажу: брехун ти.
І будуєш суто на брехні. Лайно ти лл'єш потоками. Нема і близько оцього *Будівельник- той самий хтось -обходиться на порядок меншою кількістю лайна*.
Бо! Тобі і Ко ні на чому більше будувати.
Навіть в день Будівельника 😁😁😁
І да, на мене наїзджають більше. На порядки більше.
Бо я не воук-то!
Не брехливий агресивний тупий воук, як ти і Ко.
Це ж ви і наїзджаєте на оті порядки більше.
detroytred
Повідомлень: 25097
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
Додано: Нед 10 сер, 2025 13:05
Так у вас ніякого здоровʼя не вистачить))
Вони всюди, вони атакують 😅
Hotab
Повідомлень: 15907
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2467 раз.
Додано: Нед 10 сер, 2025 13:11
Hotab написав:
Так у вас ніякого здоровʼя не вистачить))
Вони всюди, вони атакують 😅
Не треба вигадувати -- перебільшувати.
Їх не більше десятка.
Шість. Конкретних осіб. Ну може ще один-два.
І не всюди, а конкретно отут на гілці.
Кортить стати сьомим?
То це ж не складно.
Продовжуйте вигадувати, а там і прямо брехати.
Як ото про - прийде розмахувати прапорами.
Це не ж складно.
Треба лише будувати на брехні.
Буде ж ще веселіше 😁😁😁
Успіха вже ж перетворили...
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 10 сер, 2025 13:16, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Повідомлень: 25097
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
Додано: Нед 10 сер, 2025 13:16
Hotab написав:
Так у вас ніякого здоровʼя не вистачить))
Вони всюди, вони атакують 😅
Б-г бачить що я в дуже щадящему режимі атакую
щоб уникнути летальних речей
Все , згоден detroYt red wings - чемпіони 👍
fox767676
Повідомлень: 3954
З нами з: 13.06.20
Подякував: 397 раз.
Подякували: 182 раз.
Додано: Нед 10 сер, 2025 13:27
fox767676 написав:
Все , згоден detroYt red wings - чемпіони 👍
Що за хформа без колеса та крил?
Це не те...
Давненько вже не дивився..
Бо без Боумена та Бебкока Ред вінгз ... да що потужні Філадельфія Флайерз((((((
чи богаті((((( Ньо-йорк Рейнжерс.
Єслі шо, то в бейсболі вболівав за Сент-луіс кардіналз.
В НБА за Сан-Антоніо сперз.
Це все команди з інтелектуальною грою. Звісно свого часу. За визначених тренерів.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 10 сер, 2025 13:30, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Повідомлень: 25097
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
Додано: Нед 10 сер, 2025 13:29
fox767676
Вот можете же - если захотите!
А касательно Матрицы:
Не помогут нам ни Байдены, ни Трампы.
И ни сам Антониу Гутерриш!
Мы живем в эпоху послеправды.
Правда – это то, во что ты веришь…
AlexxK
Повідомлень: 291
З нами з: 23.07.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 79 раз.
Додано: Нед 10 сер, 2025 13:29
В гілку запрошується іменинник
Сьогодні, 10 серпня, в Україні відзначається День Будівельника, професійне свято працівників будівельної галузі. Це свято припадає на другу неділю серпня.
День будівельника - це свято, яке відзначається щорічно в Україні, щоб вшанувати працю тих, хто зводить будинки, мости, дороги, створюючи середовище для життя людей. Це свято було започатковане в СРСР у 1955 році, а в Україні його офіційно закріпили у 1993 році згідно з указом президента.
Будівельна галузь є важливою для економіки України, і будівельники відіграють ключову роль у розвитку інфраструктури та покращенні якості життя громадян.
Будівельник - не професія а покликання - Золотоноша.City
10 серпня – День будівельника - професійне свято, яке відзначається в Україні щорічно в другу неділю серпня. Це день, коли ми вшан...
Золотоноша.City
Вітаємо з Днем Будівельника! - Артбудсервіс
Aug 14, 2024 — Вітаємо з Днем Будівельника! У цьому році 14 серпня Україна відзначає свято, історія якого налічує вже понад 50 років ...
Артбудсервіс
fox767676
Повідомлень: 3954
З нами з: 13.06.20
Подякував: 397 раз.
Подякували: 182 раз.
|