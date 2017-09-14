RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1469514696146971469814699>
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 14:43

  Hotab написав:
чи дійсно зараз ніхто не може спрогнозувати чим закінчиться?

Тисячі сторінок обговорення того, що від жодного тут дописувача не залежить.
Звісно що ніхто не може

такі події взагалі не залежать від дій однієї, двох, трьох людей... але певні закономірності є - хоча купа людей робить протилежні висновки з однієї інфо. й дуже великий обсяг пропаганди - що є, то є - руські підняли пропаганду на небачений рівень, Геббельс відпочиває...

але пропагандистів все одно видно, коли партія робить кульбіт, й вони змушені в стрибку перевзуватися :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9351
З нами з: 29.09.19
Подякував: 773 раз.
Подякували: 1632 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 14:46

  Hotab написав:Shaman

чи ви прихильник балету


Я прихильник, що люди після 40 (а тут таких більшість) не міняються. Щось пояснити і перевиховати неможливо.

Тому лише цікаво, що думає, як бачить якийсь ... перелік форумчан.
Які тут з самих різних місць, сфер країни, суспільства-країни.

Ну й так: колективний погляд ширший - хтось того послухав, те побачив, взнав, поділився; хтось ще щось.

За великим рахунком тут кожен унікальний..
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 10 сер, 2025 14:46, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25097
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 14:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  AlexxK написав:Мы живем в эпоху послеправды.



я как раз пытаюсь осмыслить происходящее на уровне таких категорий
задавая совсем другой уровень цитируемых источников
кто-то еще приносил на форум тексты не ангажированные политически на злобу дня ? Тут или хейт по границе "зеля-порохатые" или конспирология для чайников "англосаксы\корона всех победят"
fox767676
 
Повідомлень: 3954
З нами з: 13.06.20
Подякував: 397 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 14:49

  Shaman написав:щось тут останні сторінки про що завгодно, окрім війни. чи дійсно зараз ніхто не може спрогнозувати чим закінчиться?

Що тут прогнозувати, все закінчиться, як то вже було три місяці тому. Лідори ЄС і Зе вже все роблять для цього - все те саме, що і тоді.
Schmit
 
Повідомлень: 5122
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 14:49

  fox767676 написав:кто-то еще приносил на форум тексты не ангажированные политически на злобу дня ? Тут или хейт по границе "зеля-порохатые" или конспирология для чайников "англосаксы\корона всех победят"

Чаплига дуже, дуже часто посилається і цитує кого?

Оцього Куща.
Отож.
detroytred
 
Повідомлень: 25097
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 14:49

  detroytred написав:
  Shaman написав:щось тут останні сторінки про що завгодно, окрім війни. чи дійсно зараз ніхто не може спрогнозувати чим закінчиться? а дехто банально чекає на оновлення методичок - бо ситуація може вивернути будь-куди...

От вкажи хоч одного, хто чекає методичок.
Ну хоч одного отут.

Да нема тут таких. Жодного.
Бо це нафіг недоречно для отакого місця...

То й навіщо ти оце "вигадав" і на цьому намагаєшся будувати?

Ваяв би свої прогнози, викладав...
Цікаво було б.
Ні. З претензією вийшов..

ти так активно всіх звинувачуєш у брехні... але тоді чого так впевнено кажеш, що тут немає обдей з ботофабрики? ти знаєш всіх й кожного? ні. то звідки така впевненість?

чого вони тут є. по-перше, в принципі зрозуміло, коли за обліківкою реальна людина - за деякий час навіть складається певні очікування. так от, є обліківки де незрозуміло, що за людина за нею, десь її взагалі немає. особливо якщо людина реєструється, й давай тут флудити. по-друге - фабрика ботів на Раші є? Є. так чому б їм тут не пастися - ми ж позиціонуємо що найбільший фінансовий форум? це не про об'єктивність, люди тупо заробляють гроші. по-третє, тут інколи наскільки явні ІПСО пропихують, що вибачте.

вказати можу й не одного, й вже робив це не один раз - тому пропонуюю бути обережніше з оцінками, не треба так категорично 8) й чого саме ти сприйняв як претензію - я нікого не вказував? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9351
З нами з: 29.09.19
Подякував: 773 раз.
Подякували: 1632 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 14:50

  detroytred написав:...
За великим рахунком тут кожен унікальний..

довбень :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9351
З нами з: 29.09.19
Подякував: 773 раз.
Подякували: 1632 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 14:51

  detroytred написав:...
*або ігнор, або удар у відповідь.*???
Мені його і в реалі вистачає.
...

тяжке у вас життя :oops:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9351
З нами з: 29.09.19
Подякував: 773 раз.
Подякували: 1632 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 14:56

  Shaman написав: й чого саме ти сприйняв як претензію - я нікого не вказував? ;)

А хто тут фестивалив-то?
Я.

І нещодавно "дискусія" в мене була з тобою. Нещодавно. І перша за роки.
________________
Поясню:
Аргументи, підстави, докази потрібні для звинувачень.
Ти звинувачував, що тут по методичках дехто.

Для виправдовування, коли нема аргументів, підстав, доказів, й не потрібні аргументи (знання, що тут нема ботів тощо).
detroytred
 
Повідомлень: 25097
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 15:01

  Hotab написав:Shaman
чи ви прихильник балету

Я прихильник, що люди після 40 (а тут таких більшість) не міняються. Щось пояснити і перевиховати неможливо.
Простий наявний приклад: вже не менше року Флер взагалі не відповідає геть нічого доляреку. Ігнор.
Долярек чи не щодня пише на її адресу якусь суть про «сосати», «давати всім» і т.д.
Його банять, інколи на тиждень, він виходить і продовжує те саме. Він здатний на перевиховання? Ні. Тільки 3.14-дити, що модератори і роблять. А ви кажете «лаваш». Тільки «маваш»

мда, це важкий випадок. схоже, яскравий приклад рівня освіти... але про провокаційність про окуляри я попереджав - теж очевидні закономірності 8)

а загалом це приклад особистих нападок - тут не до обговорень подій. от коли ЛАД не починає мене називати штатним пропагандистом, то інколи цікаво дискутувати. мені цікава логіка людей, які підтримують загалом хибні ідеї, але вони це аргументують. бо лівацька ідеологія дуже розповсюджена, й відповідно заперечити її не так легко - якщо так багато прихильників.

зараз дуже цікавий приклад - це ЛГБТ за free Palestina. тут я теж прихильник простих рішень - нехай поїдуть в ту Палестину, там їм ХАМАС швидко пояснить за ЛГБТ :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9351
З нами з: 29.09.19
Подякував: 773 раз.
Подякували: 1632 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 1469514696146971469814699>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 119631
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 301586
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 971634
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1343)
10.08.2025 16:33
Ринок ОВДП (9442)
10.08.2025 13:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.