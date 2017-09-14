|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 10 сер, 2025 14:43
Hotab написав:
чи дійсно зараз ніхто не може спрогнозувати чим закінчиться?
Тисячі сторінок обговорення того, що від жодного тут дописувача не залежить.
Звісно що ніхто не може
такі події взагалі не залежать від дій однієї, двох, трьох людей... але певні закономірності є - хоча купа людей робить протилежні висновки з однієї інфо. й дуже великий обсяг пропаганди - що є, то є - руські підняли пропаганду на небачений рівень, Геббельс відпочиває...
але пропагандистів все одно видно, коли партія робить кульбіт, й вони змушені в стрибку перевзуватися
Shaman
Повідомлень: 9351
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 773 раз.
- Подякували: 1632 раз.
Додано: Нед 10 сер, 2025 14:46
Hotab написав:Shaman
чи ви прихильник балету
Я прихильник, що люди після 40 (а тут таких більшість) не міняються. Щось пояснити і перевиховати неможливо.
Тому лише цікаво, що думає, як бачить якийсь ... перелік форумчан.
Які тут з самих різних місць, сфер країни, суспільства-країни.
Ну й так: колективний погляд ширший - хтось того послухав, те побачив, взнав, поділився; хтось ще щось.
За великим рахунком тут кожен унікальний..
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 10 сер, 2025 14:46, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Повідомлень: 25097
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Додано: Нед 10 сер, 2025 14:46
AlexxK написав:
Мы живем в эпоху послеправды.
я как раз пытаюсь осмыслить происходящее на уровне таких категорий
задавая совсем другой уровень цитируемых источников
кто-то еще приносил на форум тексты не ангажированные политически на злобу дня ? Тут или хейт по границе "зеля-порохатые" или конспирология для чайников "англосаксы\корона всех победят"
fox767676
Повідомлень: 3954
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 182 раз.
Додано: Нед 10 сер, 2025 14:49
Shaman написав:
щось тут останні сторінки про що завгодно, окрім війни. чи дійсно зараз ніхто не може спрогнозувати чим закінчиться?
Що тут прогнозувати, все закінчиться, як то вже було три місяці тому. Лідори ЄС і Зе вже все роблять для цього - все те саме, що і тоді.
Schmit
Повідомлень: 5122
З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 277 раз.
Додано: Нед 10 сер, 2025 14:49
fox767676 написав:
кто-то еще приносил на форум тексты не ангажированные политически на злобу дня ? Тут или хейт по границе "зеля-порохатые" или конспирология для чайников "англосаксы\корона всех победят"
Чаплига дуже, дуже часто посилається і цитує кого?
Оцього Куща.
Отож.
detroytred
Повідомлень: 25097
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Додано: Нед 10 сер, 2025 14:49
detroytred написав: Shaman написав:
щось тут останні сторінки про що завгодно, окрім війни. чи дійсно зараз ніхто не може спрогнозувати чим закінчиться? а дехто банально чекає на оновлення методичок - бо ситуація може вивернути будь-куди...
От вкажи хоч одного, хто чекає методичок.
Ну хоч одного отут.
Да нема тут таких. Жодного.
Бо це нафіг недоречно для отакого місця...
То й навіщо ти оце "вигадав" і на цьому намагаєшся будувати?
Ваяв би свої прогнози, викладав...
Цікаво було б.
Ні. З претензією вийшов..
ти так активно всіх звинувачуєш у брехні... але тоді чого так впевнено кажеш, що тут немає обдей з ботофабрики? ти знаєш всіх й кожного? ні. то звідки така впевненість?
чого вони тут є. по-перше, в принципі зрозуміло, коли за обліківкою реальна людина - за деякий час навіть складається певні очікування. так от, є обліківки де незрозуміло, що за людина за нею, десь її взагалі немає. особливо якщо людина реєструється, й давай тут флудити. по-друге - фабрика ботів на Раші є? Є. так чому б їм тут не пастися - ми ж позиціонуємо що найбільший фінансовий форум? це не про об'єктивність, люди тупо заробляють гроші. по-третє, тут інколи наскільки явні ІПСО пропихують, що вибачте.
вказати можу й не одного, й вже робив це не один раз - тому пропонуюю бути обережніше з оцінками, не треба так категорично
й чого саме ти сприйняв як претензію - я нікого не вказував?
Shaman
Повідомлень: 9351
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 773 раз.
- Подякували: 1632 раз.
Додано: Нед 10 сер, 2025 14:50
detroytred написав:
...
За великим рахунком тут кожен унікальний..
довбень
Shaman
Повідомлень: 9351
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 773 раз.
- Подякували: 1632 раз.
Додано: Нед 10 сер, 2025 14:51
detroytred написав:
...
*або ігнор, або удар у відповідь.*???
Мені його і в реалі вистачає.
...
тяжке у вас життя
Shaman
Повідомлень: 9351
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 773 раз.
- Подякували: 1632 раз.
Додано: Нед 10 сер, 2025 14:56
Shaman написав:
й чого саме ти сприйняв як претензію - я нікого не вказував?
А хто тут фестивалив-то?
Я.
І нещодавно "дискусія" в мене була з тобою. Нещодавно. І перша за роки.
Поясню:
Аргументи, підстави, докази потрібні для звинувачень.
Ти звинувачував, що тут по методичках дехто.
Для виправдовування, коли нема аргументів, підстав, доказів, й не потрібні аргументи (знання, що тут нема ботів тощо).
detroytred
Повідомлень: 25097
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Додано: Нед 10 сер, 2025 15:01
Hotab написав:Shaman
чи ви прихильник балету
Я прихильник, що люди після 40 (а тут таких більшість) не міняються. Щось пояснити і перевиховати неможливо.
Простий наявний приклад: вже не менше року Флер взагалі не відповідає геть нічого доляреку. Ігнор.
Долярек чи не щодня пише на її адресу якусь суть про «сосати», «давати всім» і т.д.
Його банять, інколи на тиждень, він виходить і продовжує те саме. Він здатний на перевиховання? Ні. Тільки 3.14-дити, що модератори і роблять. А ви кажете «лаваш». Тільки «маваш»
мда, це важкий випадок. схоже, яскравий приклад рівня освіти... але про провокаційність про окуляри я попереджав - теж очевидні закономірності
а загалом це приклад особистих нападок - тут не до обговорень подій. от коли ЛАД
не починає мене називати штатним пропагандистом, то інколи цікаво дискутувати. мені цікава логіка людей, які підтримують загалом хибні ідеї, але вони це аргументують. бо лівацька ідеологія дуже розповсюджена, й відповідно заперечити її не так легко - якщо так багато прихильників.
зараз дуже цікавий приклад - це ЛГБТ за free Palestina. тут я теж прихильник простих рішень - нехай поїдуть в ту Палестину, там їм ХАМАС швидко пояснить за ЛГБТ
Shaman
Повідомлень: 9351
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 773 раз.
- Подякували: 1632 раз.
