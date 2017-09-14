RSS
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 15:01

  Shaman написав:
  detroytred написав:...
*або ігнор, або удар у відповідь.*???
Мені його і в реалі вистачає.
...

тяжке у вас життя :oops:

Що тяжкого-то?
Для ігнору навіть напружуватися не потрібно.

А удар у відповідь, то вже в залежності від настрою та обставин.

Це тут важкувато.
Бо чомусь гадаю, що у віртуалі можна ж все таки інакше.
Майданчик саме для цікавих обгорень та обміну думками.
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 15:04

  detroytred написав:
  Shaman написав: й чого саме ти сприйняв як претензію - я нікого не вказував? ;)

А хто тут фестивалив-то?
Я.

І нещодавно "дискусія" в мене була з тобою. Нещодавно. І перша за роки.
________________
Поясню:
Аргументи, підстави, докази потрібні для звинувачень.
Ти звинувачував, що тут по методичках дехто.

Для виправдовування, коли нема аргументів, підстав, доказів, й не потрібні аргументи (знання, що тут нема ботів тощо).

ти ж останні сторінки - про стороннє. а про методички - є тут декілька, хто постійно просуває "Кац пропонує здатися" в різних оболонках. є реальні люди, які з різних мотивів це роблять (переважно це люди з антизахідними поглядами), а є незрозумілі. є окрема категорія втікачів, які постійно розповідають як тут погано - ну ці собі щось довести намагаються...
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 15:09

  _hunter написав:
  Shaman написав:щось тут останні сторінки про що завгодно, окрім війни. чи дійсно зараз ніхто не може спрогнозувати чим закінчиться? а дехто банально чекає на оновлення методичок - бо ситуація може вивернути будь-куди...

А смысл по 10 раз повторять? - "РПО по ЛБС". Будет ли это в октябре или отложат до декабря (и конкретные названия сел) - особой роли не играет...


Поки Покровськ з Констахою у напівотеченні, важко уявити РПВ.
Малий зараз під Покровськом, там капець. Одного хлопця хотів зберегти 23 роки, назначив діловодом, щоб на позиції не ходив. Той тиждень просидів, сказав "сумно", краще "бігати" на позиції. З п'яти повернулось двоє, той хлопець з лівою рукою під ампутацію та інший на больнічку, три 200. Отака математика, але мабуть про війну не дуже цікаво бо гарних новин мало. Як будуть виводити не уявляю, мабуть знову всіх на виході покладуть як в тирі та значків посмертно надають.
P.S. Вакансія діловода вільна, якщо що... 8)
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 15:18

  Shaman написав:ти ж останні сторінки - про стороннє. а про методички - є тут декілька, хто постійно просуває "Кац пропонує здатися" в різних оболонках. є реальні люди, які з різних мотивів це роблять (переважно це люди з антизахідними поглядами), а є незрозумілі. є окрема категорія втікачів, які постійно розповідають як тут погано - ну ці собі щось довести намагаються...


Поясню своє бачення:
ви (Ко звинувачувальників) тут звинуваченнями виштовхали з гілки купу людей..
Нехай навіть!!! дійсно з "неправильними" ворожими поглядами.
Але таких тут було ... волгар і може ще пара. Інших ви просто визначили "неправильними".

Впливу від їх писанини тут було нуль.
А от що думають різні люди, мені було цікаво.
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 15:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росіяни вчергове вдарили дроном по будівлі Сумської ОДА
Він додав, що окупанти системно б’ють по адміністративній та цивільній інфраструктурі, намагаючись тиснути та залякати людей.


"Путін хоче миру" ...

Ще додам, що в лютому-березні 2022 року рашисти теж намагались гатити по будівлям ОДА та міськради.

Але були настільки криворукі, що руйнували будівлі навколо

Наприклад, зруйнували будівлю колишнього кінотеатра (залишилась лише фасадна стіна зі сторони Красної площі)

В 1943 році цю будівлю майже зруйнували німецькі нацисті, коли відходили
В 2022 році цю будівлю майже зруйнували рашисти

Дуже символічно
2
2
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 15:24

  _hunter написав:
  Shaman написав:щось тут останні сторінки про що завгодно, окрім війни. чи дійсно зараз ніхто не може спрогнозувати чим закінчиться? а дехто банально чекає на оновлення методичок - бо ситуація може вивернути будь-куди...

А смысл по 10 раз повторять? - "РПО по ЛБС". Будет ли это в октябре или отложат до декабря (и конкретные названия сел) - особой роли не играет...

поки по лінії фронту мови не йде. руські для початку розмови хочуть весь Донбас... все як завжди - руські хочуть все отримати, а інші мають погодитися...
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 15:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ
Саратовський нафтопереробний завод є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури Росії, залучених у забезпеченні окупаційних військ нафтопродуктами. Його річна потужність перероблення становить до 7 млн тонн нафти.


Сили оборони звільнили Безсалівку в Сумській області – мапа
Сили оборони звільнили від російських окупантів ще один населений пункт у Сумській області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Йдеться про Безсалівку в Білопільській міській громаді. Сили оборони звільнили та повністю зачистили населений пункт від російських військ.
2
2
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 15:28

  detroytred написав:
  Shaman написав:ти ж останні сторінки - про стороннє. а про методички - є тут декілька, хто постійно просуває "Кац пропонує здатися" в різних оболонках. є реальні люди, які з різних мотивів це роблять (переважно це люди з антизахідними поглядами), а є незрозумілі. є окрема категорія втікачів, які постійно розповідають як тут погано - ну ці собі щось довести намагаються...

Поясню своє бачення:
ви (Ко звинувачувальників) тут звинуваченнями виштовхали з гілки купу людей..
Нехай навіть!!! дійсно з "неправильними" ворожими поглядами.
Але таких тут було ... волгар і може ще пара. Інших ви просто визначили "неправильними".

Впливу від їх писанини тут було нуль.
А от що думають різні люди, мені було цікаво.

ще раз - ви дуже багато розповідаєте, що всі брешуть... й? якийсь незрозумілі накиди на мене - я не певен, що хтось взагалі пішов через мене. та й більшість на посту. подвійний володар мух зник, й добре, бо взагалі маячню писав. хто такий волгар не знаю. я не звинувачую людей, я доводжу хибність їх думок, якщо вони маячню пишуть 8)
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 15:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

розповідав дехто, які вільно дихається в окупації
«Тільки за закордонним паспортом». Виїзд із окупації ускладнюється. Що треба знати?
У Росії з 20 січня 2026 року діти до 14 років зможуть залишати територію країни тільки за закордонним паспортом. Такі поправки 23 липня ухвалила Державна Дума РФ.

Нововведення, на думку Луньової, показує, що російська влада готова випускати нелояльних дорослих. Проте всіляко намагається залишити в зоні впливу українських дітей.

Найважче зараз виїхати чоловікам призовного віку. Російські силовики не випускають їх, а за день-два після спроби залишити ТОТ надсилають повістки на службу в окупаційній армії.

що з приводу останнього абзацу?
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 10 сер, 2025 15:32, всього редагувалось 2 разів.
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 15:29

  Миша-клиент написав:
  flyman написав:
  sashaqbl написав:... можна обміняти залишки Донецької області, на Запорізьку. Хуйло зможе продати це як перемогу - звільнення Донбасу. Ми утримаємо Дніпро як річковий шлях. Він-він. Точніше луз-луз.

можна детальніше про "Дніпро як річковий шлях" в світлі ТОТ Херсонської обл., Чорноморського та інших паропластв


так Запорізьку вони ж прописали у своїй конституції як свою, ТОМУ на порушення конституції він не піде, це ж кримінальний злочин!


Записали и чё ?
Всю область не захопили, але всю записали.

Можуть весь світ записати в свою "конституцію" )
Результат буде той самий, тобто - ніякий

Нагадаю, таким як ти, Запорізська область записана в Конституції України
2
2
