Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 16:55

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:А смысл по 10 раз повторять? - "РПО по ЛБС". Будет ли это в октябре или отложат до декабря (и конкретные названия сел) - особой роли не играет...

поки по лінії фронту мови не йде. руські для початку розмови хочуть весь Донбас...

Это что-то вот прямо кардинально меняет?

так звісно змінює. руські хочуть а віддайте нам просто так - це зовсім інший базис перемовин...
Shaman
Повідомлень: 9362
З нами з: 29.09.19
Подякував: 774 раз.
Подякували: 1632 раз.
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 16:56

  flyman написав:
  _hunter написав:возможно за этим и пауза: Трамп дает последние "пол часа перед ужином" - и потом расходиться "как есть".
На это намекают и недавноперехваченные приказы "любой ценой до сентября"...

тільки ні Шаман, ні псокіт не запишуться "в послєдній бой он трудньій самьій", тільки з дивану будуть цькувати

тобто ти вже записався? чи зробив перший крок - визирнув за двері? :lol:
Shaman
Повідомлень: 9362
З нами з: 29.09.19
Подякував: 774 раз.
Подякували: 1632 раз.
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 16:56

  Успіх написав:
  flyman написав:
  _hunter написав:возможно за этим и пауза: Трамп дает последние "пол часа перед ужином" - и потом расходиться "как есть".
На это намекают и недавноперехваченные приказы "любой ценой до сентября"...

тільки ні Шаман, ні псокіт не запишуться "в послєдній бой он трудньій самьій", тільки з дивану будуть цькувати

Чомусь я здогадуюсь, куди вони запишуться...


Новини з полонини!!!

===
ТЦК ИЗБИЛ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО

В Днепре, сотрудники ТЦК избили военнослужащего, который находится на реабилитации.

По словам местных жителей, это военный, проходящий реабилитацию после контузии. Люди говорят, что драка произошла из-за того, что военный заступился за курьера, которого хотели «упаковать» в бус.

Со слов очевидцев:

«Сегодня около 18:00 во двор дома по адресу: Запорожское шоссе, 9, заехал бус ТЦК. Начали «паковать» доставщика Glovo. К ним подошёл местный военный, который сейчас находится на реабилитации из-за контузии, чтобы заступиться за парня-доставщика. Но ТЦК начали его избивать. Они побили его до крови и мяса на лице, к сожалению, фото не сделали. Мужчина в чёрной одежде был вместе с ними и также принимал участие в избиении военного и других мужчин.

Этот военный, которого избили, пошёл домой, переоделся в военную форму, чтобы ТЦК поверили, что он действительно военный. Но они начали бить его ещё сильнее и издеваться только за то, что он пришёл заступиться за парня из Glovo, которого насильно скрутили, применили физическую силу и запаковали в бус»
https://t.me/dmytrukartem/12410
===

Як вам всім коротеньке відео☝️?


здається зелені не здали одразу країну бо населення несподіванно обьедналось, але робили все щоб Україна пала в перші дні... Зараз прийшов час плану "Б" спровокувати громадянську війну?
Успіх, скажі відверто, якась лють проти потвор що били військового найшла?
Slon_Nosov
Повідомлень: 2595
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 717 раз.
 
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 17:05

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:поки по лінії фронту мови не йде. руські для початку розмови хочуть весь Донбас...

Это что-то вот прямо кардинально меняет?

так звісно змінює. руські хочуть а віддайте нам просто так - це зовсім інший базис перемовин...

Ааа, в этом плане... Ну да - школьный курс "мастерство переговоров", первые занятия.
Но я уже устал повторять - а встречные условия для начала переговоров, бывший найвплывовишый - когда озвучит?
Повідомлень: 10226
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
2
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 17:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Успіха вже ж перетворили...
Так на хвильку
1 Першим перетворювачем андрійв_в, бетонів, дейтройтів і долярчиків- як правило був я
Тому не варто собі приписувати не своє.
Як правило я починоав-а вони марганілізувались.
2 Якщо в тебе всього 5000 слів і 4900 з них лайка - то показати ці слова а також фрази паразити
воуки
єралашики
дурні
не так зрозуміли
я не казав
заплати за брехню
матриця
не платиш значить збрехав
і так далі і тому подібне...

Тому ще раз
Переглянь свій лексикон , викинь слова(фрази ) паразити і повертайся з тим що в тебе залишилось..

Правда вийде щось типу
А матюкатись можна? Ні ?
То мені нічого сказати
Але це одночасно зробить
а - тебе розумнішим
б - форум чистішим.

ПС
Спробуй прямо зараз
або промовчи
або дай відповідь без лайно-думок.
budivelnik
Повідомлень: 26791
З нами з: 15.01.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 17:08

  Успіх написав:https://t.me/dmytrukartem/12410
===


вже адреса телеграм каналу каже, що об'єктивної інфо там немає, лише брехня. й відповідно, що сталося - незрозуміло.

інформаційна гігієна - розумієш, що це означає?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9362
З нами з: 29.09.19
Подякував: 774 раз.
Подякували: 1632 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 17:10

Slon_Nosov
хіба героїв відео не знайде фронтове братство, чи малий має іншу думку?
flyman
Повідомлень: 40338
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1604 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 17:13

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Это что-то вот прямо кардинально меняет?

так звісно змінює. руські хочуть а віддайте нам просто так - це зовсім інший базис перемовин...

Ааа, в этом плане... Ну да - школьный курс "мастерство переговоров", первые занятия.
Но я уже устал повторять - а встречные условия для начала переговоров, бывший найвплывовишый - когда озвучит?

пропозиції неодноразово озвучувалися тими ж американцями. ти чомусь постійно кажеш про Зе. а пуйло теж не поспішає взагалі щось озвучувати - лише про капітуляцію.

тому слоупока не вмикай, пропозиції відомі. а що ти не хочеш визнати - руських, окрім капітуляції нічого не влаштовує. а капітуляція не влаштовує нас. коли приймеш цю очевидну річ - все стане зрозуміло :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 10 сер, 2025 17:19, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9362
З нами з: 29.09.19
Подякував: 774 раз.
Подякували: 1632 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 17:14

Зі скотами треба тільки по-скотськи робити!

  Slon_Nosov написав:Успіх, скажі відверто, якась лють проти потвор що били військового найшла?
Звичайно що так!
Особливо проти того, що "бив лабєшніком" і того, що в чорній футболці ногою ставав на ребра/живіт, притримував потерпілого...

Тут зразу думка виникає - "от пішов би той військовий не тільки переодягнутись, а ще прихопив би з собою вогнепальну зброю, чи гранату..."
Успіх
Повідомлень: 8422
З нами з: 18.03.21
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 17:19

  Slon_Nosov написав:
здається зелені не здали одразу країну бо населення несподіванно обьедналось, але робили все щоб Україна пала в перші дні... Зараз прийшов час плану "Б" спровокувати громадянську війну?
Успіх, скажі відверто, якась лють проти потвор що били військового найшла?

Агентура КГБ - ФСБ в Україні відпрацьоває.
Думаю колись, якісь офіцер ФСБ напише мемуари про найуспішнішу демотивуючу спецоперацію в історії спецслужб.
Повідомлень: 9567
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2344 раз.
 
1
1
1
