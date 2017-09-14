_hunter написав:возможно за этим и пауза: Трамп дает последние "пол часа перед ужином" - и потом расходиться "как есть". На это намекают и недавноперехваченные приказы "любой ценой до сентября"...
тільки ні Шаман, ні псокіт не запишуться "в послєдній бой он трудньій самьій", тільки з дивану будуть цькувати
Чомусь я здогадуюсь, куди вони запишуться...
Новини з полонини!!!
=== ТЦК ИЗБИЛ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
В Днепре, сотрудники ТЦК избили военнослужащего, который находится на реабилитации.
По словам местных жителей, это военный, проходящий реабилитацию после контузии. Люди говорят, что драка произошла из-за того, что военный заступился за курьера, которого хотели «упаковать» в бус.
Со слов очевидцев:
«Сегодня около 18:00 во двор дома по адресу: Запорожское шоссе, 9, заехал бус ТЦК. Начали «паковать» доставщика Glovo. К ним подошёл местный военный, который сейчас находится на реабилитации из-за контузии, чтобы заступиться за парня-доставщика. Но ТЦК начали его избивать. Они побили его до крови и мяса на лице, к сожалению, фото не сделали. Мужчина в чёрной одежде был вместе с ними и также принимал участие в избиении военного и других мужчин.
Этот военный, которого избили, пошёл домой, переоделся в военную форму, чтобы ТЦК поверили, что он действительно военный. Но они начали бить его ещё сильнее и издеваться только за то, что он пришёл заступиться за парня из Glovo, которого насильно скрутили, применили физическую силу и запаковали в бус» https://t.me/dmytrukartem/12410 ===
Як вам всім коротеньке відео☝️?
здається зелені не здали одразу країну бо населення несподіванно обьедналось, але робили все щоб Україна пала в перші дні... Зараз прийшов час плану "Б" спровокувати громадянську війну? Успіх, скажі відверто, якась лють проти потвор що били військового найшла?
Так на хвильку 1 Першим перетворювачем андрійв_в, бетонів, дейтройтів і долярчиків- як правило був я Тому не варто собі приписувати не своє. Як правило я починоав-а вони марганілізувались. 2 Якщо в тебе всього 5000 слів і 4900 з них лайка - то показати ці слова а також фрази паразити воуки єралашики дурні не так зрозуміли я не казав заплати за брехню матриця не платиш значить збрехав і так далі і тому подібне...
Тому ще раз Переглянь свій лексикон , викинь слова(фрази ) паразити і повертайся з тим що в тебе залишилось..
Правда вийде щось типу А матюкатись можна? Ні ? То мені нічого сказати Але це одночасно зробить а - тебе розумнішим б - форум чистішим.
ПС Спробуй прямо зараз або промовчи або дай відповідь без лайно-думок.
_hunter написав:Это что-то вот прямо кардинально меняет?
так звісно змінює. руські хочуть а віддайте нам просто так - це зовсім інший базис перемовин...
Ааа, в этом плане... Ну да - школьный курс "мастерство переговоров", первые занятия. Но я уже устал повторять - а встречные условия для начала переговоров, бывший найвплывовишый - когда озвучит?
пропозиції неодноразово озвучувалися тими ж американцями. ти чомусь постійно кажеш про Зе. а пуйло теж не поспішає взагалі щось озвучувати - лише про капітуляцію.
тому слоупока не вмикай, пропозиції відомі. а що ти не хочеш визнати - руських, окрім капітуляції нічого не влаштовує. а капітуляція не влаштовує нас. коли приймеш цю очевидну річ - все стане зрозуміло
Slon_Nosov написав: здається зелені не здали одразу країну бо населення несподіванно обьедналось, але робили все щоб Україна пала в перші дні... Зараз прийшов час плану "Б" спровокувати громадянську війну? Успіх, скажі відверто, якась лють проти потвор що били військового найшла?
Агентура КГБ - ФСБ в Україні відпрацьоває. Думаю колись, якісь офіцер ФСБ напише мемуари про найуспішнішу демотивуючу спецоперацію в історії спецслужб.