Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 17:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:можна абсолютно спокійно обмінюватися думками-баченнями. Суто в площині взнання думок-бачень інших людей.
Так саме ти МОЇ думки назвав ЄРАЛАШИКАМИ
при цьому СВОЇХ ніколи не висловлював бо по ТВОЇЙ думці краще цитувати когось з ВЕЛИКИХ..
але нюанс в тому , що обговорюючи питання які стосуються вузького кола- треба не УЗАГАЛЬНЮВАТИ під думки великих , а СПРОЩУВАТИ щоб могли зрозуміти маленькі
Я як можу так і спрощую складні речі
дурні а-ля ти замість спробувати зрозуміти - їх називають єралашиками..
І хто з нас тут правий?
теоретик без власної думки
чи практик з спрощеним викладанням частини своїх реальних досягнень?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26791
З нами з: 15.01.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 17:26

❗️Ми завершуємо фінансування війни в Україні. Ми хочемо досягти мирного врегулювання цього конфлікту, – Венс.
.
‼️США прагнуть до врегулювання в Україні з урахуванням поточної лінії зіткнення, – Венс.
.
▪️Зустріч Зеленського та путіна: США перебувають у процесі узгодження часу, коли вони зможуть зустрітися та обговорити завершення війни
▪️Ми підтримуватимемо відкритий діалог з Україною та Зеленським.
Xenon
 
Повідомлень: 5468
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 17:26

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Успіха вже ж перетворили...
Так на хвильку
1 Першим перетворювачем андрійв_в, бетонів, дейтройтів і долярчиків- як правило був я
Тому не варто собі приписувати не своє.
Як правило я починоав-а вони марганілізувались.
2 Якщо в тебе всього 5000 слів і 4900 з них лайка - то показати ці слова а також фрази паразити
воуки
єралашики
дурні
не так зрозуміли
я не казав
заплати за брехню
матриця
не платиш значить збрехав
і так далі і тому подібне...

Тому ще раз
Переглянь свій лексикон , викинь слова(фрази ) паразити і повертайся з тим що в тебе залишилось..

Правда вийде щось типу
А матюкатись можна? Ні ?
То мені нічого сказати
Але це одночасно зробить
а - тебе розумнішим
б - форум чистішим.

ПС
Спробуй прямо зараз
або промовчи
або дай відповідь без лайно-думок.

Ти тупуватий...
Я тобі факти в лоба твого зарядив, а ти знов до мене сунешся.

Форум стане чистішим, коли ти не будеш зі своєю брехнею, співами-закликами, місією та "порадами" лізти до мене. А я відповідати на них тобі. Лексикон в мене саме такий, який ти заслуговуєш, якому ти відповідаєш.
Коли ти почнеш писати по предметам обговорень.
Ти два рази за день вистрибнув... і обидва з рефлексією на мене.
detroytred
 
Повідомлень: 25102
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 17:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

:oops:
  detroytred написав:За великим рахунком тут кожен унікальний..
Не тільки тут
В світі-кожен унікальний....
А далі починається певні зауваження.
1 Треба унікальних розділити на групи ( всіх вислухати не встигнеш) по інтересам
2 Так як інтереси справа така - то групи по інтересам- треба розділити на групи до ДОСЯГНЕННЯМ тих хто розповідає про ці інтереси
3 Коли пройшли цих два поділи - тоді й зявляється можливість ОТРИМАТИ щось корисне від спілкування.
У вісх інших випадках - білий шум...

Тому
Що казала Народна Мудрість?
хто вміє робити - той робить___________________Будівельник :oops: про економіку
Хто не вміє - той вчить як робити...___________Теоретик про все що ніколи не робив
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26791
З нами з: 15.01.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 17:30

  budivelnik написав:
  detroytred написав:можна абсолютно спокійно обмінюватися думками-баченнями. Суто в площині взнання думок-бачень інших людей.
Так саме ти МОЇ думки назвав ЄРАЛАШИКАМИ
при цьому СВОЇХ ніколи не висловлював бо по ТВОЇЙ думці краще цитувати когось з ВЕЛИКИХ..
але нюанс в тому , що обговорюючи питання які стосуються вузького кола- треба не УЗАГАЛЬНЮВАТИ під думки великих , а СПРОЩУВАТИ щоб могли зрозуміти маленькі
Я як можу так і спрощую складні речі
дурні а-ля ти замість спробувати зрозуміти - їх називають єралашиками..
І хто з нас тут правий?
теоретик без власної думки
чи практик з спрощеним викладанням частини своїх реальних досягнень?

Брехун.
Саме фрумчанин Puente визначив твої повідомлення єралашиками.
Влучно визначив.
І пояснив чому.

В тебе, як у Піноккіо, ніс ще монітора не пробив?
Питання риторичне.
detroytred
 
Повідомлень: 25102
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 17:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ти тупуватий...
Я тобі факти в лоба твого зарядив, а ти знов до мене сунешся.

Форум стане чистішим, коли ти не будеш зі своєю брехнею, співами-закликами, місією та "порадами" лізти до мене. А я відповідати на них тобі. Лексикон в мене саме такий, який ти заслуговуєш, якому ти відповідаєш.
Коли ти почнеш писати по предметам обговорень.
Ти два рази за день вистрибнув... і обидва з рефлексією на мене.
Дурня могила виправить
тупуватий
зарядив
брехнею
співи-заклики
місія
брехун
єралашики
піноккіо...
як це емоційне сміття допоможе воєнпенсу відіпрати свою білизну від лайна.
чим ці його емоції очистили ці сторінки і наповнили духовністю

Тому ще раз
чим примітивніше і маргіналізованіше чмо - тим більше в нього амбіцій і лайна.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26791
З нами з: 15.01.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 17:37

  budivelnik написав::oops:
  detroytred написав:За великим рахунком тут кожен унікальний..
Не тільки тут
В світі-кожен унікальний....
А далі починається певні зауваження.
1 Треба унікальних розділити на групи ( всіх вислухати не встигнеш) по інтересам
2 Так як інтереси справа така - то групи по інтересам- треба розділити на групи до ДОСЯГНЕННЯМ тих хто розповідає про ці інтереси
3 Коли пройшли цих два поділи - тоді й зявляється можливість ОТРИМАТИ щось корисне від спілкування.
У вісх інших випадках - білий шум...

Тому
Що казала Народна Мудрість?
хто вміє робити - той робить___________________Будівельник :oops: про економіку
Хто не вміє - той вчить як робити...___________Теоретик про все що ніколи не робив


Да, я пам'ятаю унікальність твою.
Тільки такий ... допетрив виставити правила:
1. Будівельник завжди правий.
2. Якщо Будівельник не правий, дивись п.1.

Я тут нікого не вчу.
Місіонер з місією переконувати тут саме ти. Як ти сам це визнав.
Особливо про реформування ринків країн. До практики чого ти не ближче за мене.

Коротше: ти знов по колу завів свої пісні..
Гуляй лісом.
detroytred
 
Повідомлень: 25102
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 17:38

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:так звісно змінює. руські хочуть а віддайте нам просто так - це зовсім інший базис перемовин...

Ааа, в этом плане... Ну да - школьный курс "мастерство переговоров", первые занятия.
Но я уже устал повторять - а встречные условия для начала переговоров, бывший найвплывовишый - когда озвучит?

пропозиції неодноразово озвучувалися тими ж американцями. ти чомусь постійно кажеш про Зе.

Так я потому про зелю и пишу - все, кто угодно уже все поозвучивали, а этот - до сих пор молчит - как партизан об щуку...
_hunter
 
Повідомлень: 10226
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 17:39

  budivelnik написав:
Тому ще раз
чим примітивніше і маргіналізованіше чмо - тим більше в нього амбіцій і лайна.

Це ти влучно про місіонера, переконувача та співака про свої досягнення.
detroytred
 
Повідомлень: 25102
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 17:41

  Xenon написав:
❗️Ми завершуємо фінансування війни в Україні. Ми хочемо досягти мирного врегулювання цього конфлікту, – Венс.
.
‼️США прагнуть до врегулювання в Україні з урахуванням поточної лінії зіткнення, – Венс.
.


  detroytred написав:Остаточне підтвердження, що Трамп, як і Маск, лише ступінь рокети.
Тільки ще й вивіска-вітрина-сцена і клоун на манежі. В лижні.

Рулить Рубіо-Венс. Хрестоносці.

Рфія лохи. Їм гаплик.


Но "троль-дебил-графоман" - "фох76"
fox767676
 
Повідомлень: 3955
З нами з: 13.06.20
Подякував: 397 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
 
