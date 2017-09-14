RSS
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 17:41

  Xenon написав:
❗️Ми завершуємо фінансування війни в Україні. Ми хочемо досягти мирного врегулювання цього конфлікту, – Венс.
.
‼️США прагнуть до врегулювання в Україні з урахуванням поточної лінії зіткнення, – Венс.
.
▪️Зустріч Зеленського та путіна: США перебувають у процесі узгодження часу, коли вони зможуть зустрітися та обговорити завершення війни
▪️Ми підтримуватимемо відкритий діалог з Україною та Зеленським.

ага.. Осталось выяснить, что конкретно является ЛБС. Ну и финальные даты.
2
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 17:47

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Ааа, в этом плане... Ну да - школьный курс "мастерство переговоров", первые занятия.
Но я уже устал повторять - а встречные условия для начала переговоров, бывший найвплывовишый - когда озвучит?

пропозиції неодноразово озвучувалися тими ж американцями. ти чомусь постійно кажеш про Зе.

Так я потому про зелю и пишу - все, кто угодно уже все поозвучивали, а этот - до сих пор молчит - как партизан об щуку...

справедливий мир
1
3
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 17:50

  fox767676 написав:
  Xenon написав:
❗️Ми завершуємо фінансування війни в Україні. Ми хочемо досягти мирного врегулювання цього конфлікту, – Венс.
.
‼️США прагнуть до врегулювання в Україні з урахуванням поточної лінії зіткнення, – Венс.
.


  detroytred написав:Остаточне підтвердження, що Трамп, як і Маск, лише ступінь рокети.
Тільки ще й вивіска-вітрина-сцена і клоун на манежі. В лижні.

Рулить Рубіо-Венс. Хрестоносці.

Рфія лохи. Їм гаплик.


Но "троль-дебил-графоман" - "фох76"

Що не так?
Фінансувати буде Європа.

Що ти несеш?
Я тобі вказував, щоб ти не брехав в мій бік.
А по питаннях, які обговорюються (в даному випадку - про Трампа, Венса тощо), я тобі щось висував?
Вперед. Вкажи. Чекаю.
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 18:12

  UA написав:
  Slon_Nosov написав:
здається зелені не здали одразу країну бо населення несподіванно обьедналось, але робили все щоб Україна пала в перші дні... Зараз прийшов час плану "Б" спровокувати громадянську війну?
Успіх, скажі відверто, якась лють проти потвор що били військового найшла?

Агентура КГБ - ФСБ в Україні відпрацьоває.
Думаю колись, якісь офіцер ФСБ напише мемуари про найуспішнішу демотивуючу спецоперацію в історії спецслужб.

твій керівник? ти ж один з демотиваторів...
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 18:21

  Успіх написав:
  Slon_Nosov написав:Успіх, скажі відверто, якась лють проти потвор що били військового найшла?
Звичайно що так!
Особливо проти того, що "бив лабєшніком" і того, що в чорній футболці ногою ставав на ребра/живіт, притримував потерпілого...

Тут зразу думка виникає - "от пішов би той військовий не тільки переодягнутись, а ще прихопив би з собою вогнепальну зброю, чи гранату..."

а далі шо?
На цьому мисль закінчується? :lol:
так я додумаю за тебе,
це система а ніякий той в чорному та той шо бив головою)
вони виконують розпорядження свого начальства,
і ніякої поваги до військових нема
як від ухилянтів так і від бусифікаторів. Максимум шо тобі
можно це пяне варнякання в дешевому барі. Вже з нормального ресторану, якшо ти з понтами я за вас пі-в воював, викинуть підсрачниками)
1
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 18:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

чим відрізняється демократія від диктатури?
В Ізраїлі відбулись масові мітинги проти намірів Нетаньягу взяти під контроль Смугу Гази
опитування громадської думки показують, що переважна більшість ізраїльтян виступає за негайне припинення війни, щоб забезпечити звільнення решти 50 заручників, яких утримують бойовики в Газі. Ізраїльські чиновники вважають, що близько 20 заручників досі живі.

це реально складне питання, яке немає однозначного рішення - відповідно у державі є різні думки. а що на Раші? вже нема кому вийти на Красну площу проти війни, один одобрямс. ті, хто могли, - або виїхали, або свої 15-20 років отримали... а потім буде - "а ми не знали", "ми лише виконували накази"...
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 18:45

  Успіх написав:ТЦК ИЗБИЛ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО

В Днепре, сотрудники ТЦК избили военнослужащего, который находится на реабилитации.

По словам местных жителей, это военный, проходящий реабилитацию после контузии. Люди говорят, что драка произошла из-за того, что военный заступился за курьера, которого хотели «упаковать» в бус.

Со слов очевидцев:

«Сегодня около 18:00 во двор дома по адресу: Запорожское шоссе, 9, заехал бус ТЦК. Начали «паковать» доставщика Glovo. К ним подошёл местный военный, который сейчас находится на реабилитации из-за контузии, чтобы заступиться за парня-доставщика. Но ТЦК начали его избивать. Они побили его до крови и мяса на лице, к сожалению, фото не сделали. Мужчина в чёрной одежде был вместе с ними и также принимал участие в избиении военного и других мужчин.

Этот военный, которого избили, пошёл домой, переоделся в военную форму, чтобы ТЦК поверили, что он действительно военный. Но они начали бить его ещё сильнее и издеваться только за то, что он пришёл заступиться за парня из Glovo, которого насильно скрутили, применили физическую силу и запаковали в бус»
https://t.me/dmytrukartem/12410
===

Як вам всім коротеньке відео☝️?

Заступився за ухилянта? Як це, поясни?
Відео ждуни обрізали, щоб не видно було як той поц бикував і ображав військових. Ця гнида мабуть ще й буха була якщо так довела хлопців.
А що тебе так пре за ТЦК, ти де взагалі зараз?
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 18:48

  Shaman написав:чим відрізняється демократія від диктатури?
В Ізраїлі відбулись масові мітинги проти намірів Нетаньягу взяти під контроль Смугу Гази
опитування громадської думки показують, що переважна більшість ізраїльтян виступає за негайне припинення війни, щоб забезпечити звільнення решти 50 заручників, яких утримують бойовики в Газі. Ізраїльські чиновники вважають, що близько 20 заручників досі живі.

це реально складне питання, яке немає однозначного рішення - відповідно у державі є різні думки. а що на Раші? вже нема кому вийти на Красну площу проти війни, один одобрямс. ті, хто могли, - або виїхали, або свої 15-20 років отримали... а потім буде - "а ми не знали", "ми лише виконували накази"...

Лише не треба говорити про демократію в Ізраїлі, ці мітинги виключно шкурний інтерес.
Ти краще скажи чим відрізняється Бахмут від знищених міст Гази?
Ізраїль веде себе точно так як росія, тому вони і не засудили війну і не допомагають нам.
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 18:58

  Shaman написав:
  UA написав:Агентура КГБ - ФСБ в Україні відпрацьоває.
Думаю колись, якісь офіцер ФСБ напише мемуари про найуспішнішу демотивуючу спецоперацію в історії спецслужб.

твій керівник? ти ж один з демотиваторів...

Скільки людей конкретно я демотивував?
А ось ти з Песікотом та Ко, всіх поголовно.
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 19:00

  Slon_Nosov написав:здається зелені не здали одразу країну бо населення несподіванно обьедналось, але робили все щоб Україна пала в перші дні... Зараз прийшов час плану "Б" спровокувати громадянську війну?
Успіх, скажі відверто, якась лють проти потвор що били військового найшла?

якби це було так як бреше ваша підарська пропаганда то ти б ще в 22 жив в губернії, досить було Зеленському виїхати з України і забити на керування силовиками, на звернення до цивілізованих країн про допомогу і все швидко скінчилося б.
