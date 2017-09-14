unicdima написав:Лише не треба говорити про демократію в Ізраїлі, ці мітинги виключно шкурний інтерес. Ти краще скажи чим відрізняється Бахмут від знищених міст Гази? Ізраїль веде себе точно так як росія, тому вони і не засудили війну і не допомагають нам.
Slon_Nosov написав:здається зелені не здали одразу країну бо населення несподіванно обьедналось, але робили все щоб Україна пала в перші дні... Зараз прийшов час плану "Б" спровокувати громадянську війну? Успіх, скажі відверто, якась лють проти потвор що били військового найшла?
якби це було так як бреше ваша підарська пропаганда то ти б ще в 22 жив в губернії, досить було Зеленському виїхати з України і забити на керування силовиками, на звернення до цивілізованих країн про допомогу і все швидко скінчилося б.
виділи ми на західній в 22му як силовики протидіяли, масово вивозили своїх родичів за кордон а потом хто зміг то переходив і машини кидав а хто не зміг то бухав місяць, про тих що перебігли під крильце до москальні тож розказувати? Толку од вас на війні?
Shaman написав:пропозиції неодноразово озвучувалися тими ж американцями. ти чомусь постійно кажеш про Зе.
Так я потому про зелю и пишу - все, кто угодно уже все поозвучивали, а этот - до сих пор молчит - как партизан об щуку...
справедливий мир
Зупинити все по лінії фронту без обмінів територіями (бо це ж страшна зрада) підписанням перемир'я без юридичного визнання за рфією наших територій це справедливий мир чи другий поділ України? Чи до справедливого потрібно ще трохи зачекати, поки москалі дойдуть до..., захоплять...?
Slon_Nosov написав:Успіх, скажі відверто, якась лють проти потвор що били військового найшла?
Звичайно що так! Особливо проти того, що "бив лабєшніком" і того, що в чорній футболці ногою ставав на ребра/живіт, притримував потерпілого...
Тут зразу думка виникає - "от пішов би той військовий не тільки переодягнутись, а ще прихопив би з собою вогнепальну зброю, чи гранату..."
а далі шо? На цьому мисль закінчується? так я додумаю за тебе, це система а ніякий той в чорному та той шо бив головою) вони виконують розпорядження свого начальства, і ніякої поваги до військових нема як від ухилянтів так і від бусифікаторів. Максимум шо тобі можно це пяне варнякання в дешевому барі. Вже з нормального ресторану, якшо ти з понтами я за вас пі-в воював, викинуть підсрачниками)
І що - ти на це спокійно дивишся/сприймаєш?
п.с. А для решти "Хомів невіруючих", які кукурікають "іпсо/брехня!"
опитування громадської думки показують, що переважна більшість ізраїльтян виступає за негайне припинення війни, щоб забезпечити звільнення решти 50 заручників, яких утримують бойовики в Газі. Ізраїльські чиновники вважають, що близько 20 заручників досі живі.
це реально складне питання, яке немає однозначного рішення - відповідно у державі є різні думки. а що на Раші? вже нема кому вийти на Красну площу проти війни, один одобрямс. ті, хто могли, - або виїхали, або свої 15-20 років отримали... а потім буде - "а ми не знали", "ми лише виконували накази"...
не так - ми, як й Ізраіль з однієї сторони, просто Ізраіль сильніший за арабів, а ми слабші за Раші. а от араби та руські - дикуни, для яких населення це безмовні раби.
а ні ми, а ні Ізраіль свідомо не нищимо цивільних - на відміну від арабів та руських. але так, Раша намагається закосити під Ізраіль, типу їм можна, й ми так хочемо. й чомусь цим бідним арабам, які поголовно раділи цій різанині в жовтні, всі співчувають - а наші жертви цей Глобальний Південь не хоче бачити...
Успіх написав:п.с. А для решти "Хомів невіруючих", які кукурікають "іпсо/брехня!"
А що, якщо це правда? Що тоді?
правда що? ти знайшов цю інфо у відомого антиукраїнця. й бійка напевне була - а чому так сталося, хто як себе поводив - питання відкрите.
є загальне правило - якщо правоохоронці затримують, не треба чинити опір, й влазити в це теж не треба - немає таких повноважень. хочеш справедливості - йди в ТЦК чи в поліцію... але щось підказує, що ніт...