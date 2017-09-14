RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14701147021470314704>
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 19:00

  unicdima написав:Лише не треба говорити про демократію в Ізраїлі, ці мітинги виключно шкурний інтерес.
Ти краще скажи чим відрізняється Бахмут від знищених міст Гази?
Ізраїль веде себе точно так як росія, тому вони і не засудили війну і не допомагають нам.

Ти зараз в Хайфі?
UA
 
Повідомлень: 9567
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2344 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 19:05

  unicdima написав:
  Slon_Nosov написав:здається зелені не здали одразу країну бо населення несподіванно обьедналось, але робили все щоб Україна пала в перші дні... Зараз прийшов час плану "Б" спровокувати громадянську війну?
Успіх, скажі відверто, якась лють проти потвор що били військового найшла?

якби це було так як бреше ваша підарська пропаганда то ти б ще в 22 жив в губернії, досить було Зеленському виїхати з України і забити на керування силовиками, на звернення до цивілізованих країн про допомогу і все швидко скінчилося б.
виділи ми на західній в 22му як силовики протидіяли, масово вивозили своїх родичів за кордон а потом хто зміг то переходив і машини кидав а хто не зміг то бухав місяць, про тих що перебігли під крильце до москальні тож розказувати? Толку од вас на війні?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3336
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 19:08

  flyman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:пропозиції неодноразово озвучувалися тими ж американцями. ти чомусь постійно кажеш про Зе.

Так я потому про зелю и пишу - все, кто угодно уже все поозвучивали, а этот - до сих пор молчит - как партизан об щуку...

справедливий мир

Зупинити все по лінії фронту без обмінів територіями (бо це ж страшна зрада) підписанням перемир'я без юридичного визнання за рфією наших територій це справедливий мир чи другий поділ України?
Чи до справедливого потрібно ще трохи зачекати, поки москалі дойдуть до..., захоплять...?
Schmit
 
Повідомлень: 5123
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 19:21

З нами ж таке "ніслучіцццо нікогдА"?!

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
  Slon_Nosov написав:Успіх, скажі відверто, якась лють проти потвор що били військового найшла?
Звичайно що так!
Особливо проти того, що "бив лабєшніком" і того, що в чорній футболці ногою ставав на ребра/живіт, притримував потерпілого...

Тут зразу думка виникає - "от пішов би той військовий не тільки переодягнутись, а ще прихопив би з собою вогнепальну зброю, чи гранату..."

а далі шо?
На цьому мисль закінчується? :lol:
так я додумаю за тебе,
це система а ніякий той в чорному та той шо бив головою)
вони виконують розпорядження свого начальства,
і ніякої поваги до військових нема
як від ухилянтів так і від бусифікаторів. Максимум шо тобі
можно це пяне варнякання в дешевому барі. Вже з нормального ресторану, якшо ти з понтами я за вас пі-в воював, викинуть підсрачниками)
І що - ти на це спокійно дивишся/сприймаєш?


п.с.
А для решти "Хомів невіруючих", які кукурікають "іпсо/брехня!"

А що, якщо це правда?
Що тоді?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8422
З нами з: 18.03.21
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 19:25

А тим часом на мапі "результат на ліцццо!"

  Schmit написав:Чи до справедливого потрібно ще трохи зачекати, поки
...поки не покращимо переговорні позиції :lol:

Але вже, навіть, 60+ НЕ хочуть іти на фронт/добиватись покращених позиції для переговорів!
Як так?© :mrgreen:

Для кого і для чого тоді приймали закон "60+"? :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8422
З нами з: 18.03.21
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 19:29

  Успіх написав:Для кого і для чого тоді приймали закон "60+"? :lol:

Спецом під Холяву :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 9567
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2344 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 19:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія скинула КАБ на автовокзал у Запоріжжі - фото, відео
ОНОВЛЕНО о 19:11. Росіяни вдарили по Запоріжжю двома КАБами. Рятувальники розбирають завали - попередньо, під ними можуть бути люди, розповів керівник ОВА.

Другий удар окупанти завдали по клініці Запорізького медичного університету - наразі без постраждалих, але пошкоджено будівлі закладу охорони здоров'я, додав Федоров.


путін хоче миру ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11836
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 19:53

  UA написав:
  Shaman написав:
  UA написав:Агентура КГБ - ФСБ в Україні відпрацьоває.
Думаю колись, якісь офіцер ФСБ напише мемуари про найуспішнішу демотивуючу спецоперацію в історії спецслужб.

твій керівник? ти ж один з демотиваторів...

Скільки людей конкретно я демотивував?
А ось ти з Песікотом та Ко, всіх поголовно.

а ну перерахуй оцих всіх :D тобто ти вже збирався в ТЦК, а тут почитав shaman та pesikot, й такий та ну нах. тільки визнай, що спочатку було та ну нах, а потім пошуки виправдатися, чого так вирішив :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 10 сер, 2025 19:59, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9362
З нами з: 29.09.19
Подякував: 774 раз.
Подякували: 1632 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 19:58

  unicdima написав:
  Shaman написав:чим відрізняється демократія від диктатури?
В Ізраїлі відбулись масові мітинги проти намірів Нетаньягу взяти під контроль Смугу Гази
опитування громадської думки показують, що переважна більшість ізраїльтян виступає за негайне припинення війни, щоб забезпечити звільнення решти 50 заручників, яких утримують бойовики в Газі. Ізраїльські чиновники вважають, що близько 20 заручників досі живі.

це реально складне питання, яке немає однозначного рішення - відповідно у державі є різні думки. а що на Раші? вже нема кому вийти на Красну площу проти війни, один одобрямс. ті, хто могли, - або виїхали, або свої 15-20 років отримали... а потім буде - "а ми не знали", "ми лише виконували накази"...

Лише не треба говорити про демократію в Ізраїлі, ці мітинги виключно шкурний інтерес.
Ти краще скажи чим відрізняється Бахмут від знищених міст Гази?
Ізраїль веде себе точно так як росія, тому вони і не засудили війну і не допомагають нам.

не так - ми, як й Ізраіль з однієї сторони, просто Ізраіль сильніший за арабів, а ми слабші за Раші. а от араби та руські - дикуни, для яких населення це безмовні раби.

а ні ми, а ні Ізраіль свідомо не нищимо цивільних - на відміну від арабів та руських. але так, Раша намагається закосити під Ізраіль, типу їм можна, й ми так хочемо. й чомусь цим бідним арабам, які поголовно раділи цій різанині в жовтні, всі співчувають - а наші жертви цей Глобальний Південь не хоче бачити...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9362
З нами з: 29.09.19
Подякував: 774 раз.
Подякували: 1632 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 20:02

  Успіх написав:п.с.
А для решти "Хомів невіруючих", які кукурікають "іпсо/брехня!"

А що, якщо це правда?
Що тоді?

правда що? ти знайшов цю інфо у відомого антиукраїнця. й бійка напевне була - а чому так сталося, хто як себе поводив - питання відкрите.

є загальне правило - якщо правоохоронці затримують, не треба чинити опір, й влазити в це теж не треба - немає таких повноважень. хочеш справедливості - йди в ТЦК чи в поліцію... але щось підказує, що ніт...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9362
З нами з: 29.09.19
Подякував: 774 раз.
Подякували: 1632 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 14701147021470314704>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: unicdima і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 119763
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 301714
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 971799
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9443)
10.08.2025 17:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.