Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 10 сер, 2025 20:10
Shaman написав: Успіх написав:
п.с.
А для решти "Хомів невіруючих", які кукурікають "іпсо/брехня!"
А що, якщо це правда?
Що тоді?
є загальне правило - якщо правоохоронці затримують, не треба чинити опір, й влазити в це теж не треба
Так то если правоохоронці. А если непонятные личности без документов...
_hunter
Профіль
Додано: Нед 10 сер, 2025 20:17
Shaman написав:
є загальне правило - якщо правоохоронці затримують, не треба чинити опір, й влазити в це теж не треба
відколи це тітушня в спортивках "Абібас" йменуються так званими "правоохоронцями"?
Letusrock
Профіль
Додано: Нед 10 сер, 2025 20:24
Schmit написав:Зупинити все по лінії фронту без обмінів територіями (бо це ж страшна зрада) підписанням перемир'я без юридичного визнання за рфією наших територій
це справедливий мир чи другий поділ України?
Чи до справедливого потрібно ще трохи зачекати, поки москалі дойдуть до..., захоплять...?
виділене - це якраз те, що Зеленський і команда просувають ще з весни. І я щось не бачу бажання пуйла погоджуватися на такі умови.
Тому питання до вас - ви з чим конкретно сперечаєтесь?
thenewepic
Профіль
