опитування громадської думки показують, що переважна більшість ізраїльтян виступає за негайне припинення війни, щоб забезпечити звільнення решти 50 заручників, яких утримують бойовики в Газі. Ізраїльські чиновники вважають, що близько 20 заручників досі живі.
це реально складне питання, яке немає однозначного рішення - відповідно у державі є різні думки. а що на Раші? вже нема кому вийти на Красну площу проти війни, один одобрямс. ті, хто могли, - або виїхали, або свої 15-20 років отримали... а потім буде - "а ми не знали", "ми лише виконували накази"...
Лише не треба говорити про демократію в Ізраїлі, ці мітинги виключно шкурний інтерес. Ти краще скажи чим відрізняється Бахмут від знищених міст Гази? Ізраїль веде себе точно так як росія, тому вони і не засудили війну і не допомагають нам.
не так - ми, як й Ізраіль з однієї сторони, просто Ізраіль сильніший за арабів, а ми слабші за Раші. а от араби та руські - дикуни, для яких населення це безмовні раби.
а ні ми, а ні Ізраіль свідомо не нищимо цивільних - на відміну від арабів та руських. але так, Раша намагається закосити під Ізраіль, типу їм можна, й ми так хочемо. й чомусь цим бідним арабам, які поголовно раділи цій різанині в жовтні, всі співчувають - а наші жертви цей Глобальний Південь не хоче бачити...
Успіх написав:п.с. А для решти "Хомів невіруючих", які кукурікають "іпсо/брехня!"
А що, якщо це правда? Що тоді?
правда що? ти знайшов цю інфо у відомого антиукраїнця. й бійка напевне була - а чому так сталося, хто як себе поводив - питання відкрите.
є загальне правило - якщо правоохоронці затримують, не треба чинити опір, й влазити в це теж не треба - немає таких повноважень. хочеш справедливості - йди в ТЦК чи в поліцію... але щось підказує, що ніт...
Schmit написав:Зупинити все по лінії фронту без обмінів територіями (бо це ж страшна зрада) підписанням перемир'я без юридичного визнання за рфією наших територій це справедливий мир чи другий поділ України? Чи до справедливого потрібно ще трохи зачекати, поки москалі дойдуть до..., захоплять...?
виділене - це якраз те, що Зеленський і команда просувають ще з весни. І я щось не бачу бажання пуйла погоджуватися на такі умови. Тому питання до вас - ви з чим конкретно сперечаєтесь?
Letusrock написав:відколи це тітушня в спортивках "Абібас" йменуються так званими "правоохоронцями"?
на відео одні військові бʼються з іншим військовим. ВСЕ! Я ніде не побачив доказів, що хто-небудь на відео - працівник ТЦК. Враховуючи, що російська пропаганда активно працює і для неї будь-який чоловік в однострої - тцкшник, а будь-яке затримання поліцією кого-небудь - бусифікація, я б не спішив зі звинуваченнями, не розібравшись в ситуації. І якщо вірив би на слово, то точно не зрадникам і представникам проросійських сил.
Shaman написав:й бійка напевне була - а чому так сталося, хто як себе поводив - питання відкрите.
Тобто, нормально/дрібниці, що один чел в пікселі б'є своїм лобешніком ВІЙСЬКОВОГО в обличчя, а якийсь ЦИВІЛЬНИЙ чел в чорній футболці тисне ногою на ребра/живіт ЛЕЖАЧОГО ВІЙСЬКОВОГО??? Це нормально, що стільки (ті)ТУШОК на одного нападають/б'ють/скручують???
Shaman написав:є загальне правило - якщо правоохоронці затримують, не треба чинити опір, й влазити в це теж не треба - немає таких повноважень
От!!! Ключове - ПРАВООХОРОНЦІ!!! Де ти їх там побачив? Якщо четверо НЕВІДОМИХ АГРЕСИВНО заламують/скручують простого хлопця-кур'єра, то чому немає права поцікавитись - "панове, а що це ви таке робите?"