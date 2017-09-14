RSS
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 21:07

  Успіх написав:
  Shaman написав:й бійка напевне була - а чому так сталося, хто як себе поводив - питання відкрите.
Тобто, нормально/дрібниці, що один чел в пікселі б'є своїм лобешніком ВІЙСЬКОВОГО в обличчя, а якийсь ЦИВІЛЬНИЙ чел в чорній футболці тисне ногою на ребра/живіт ЛЕЖАЧОГО ВІЙСЬКОВОГО???
Це нормально, що стільки (ті)ТУШОК на одного нападають/б'ють/скручують???
  Shaman написав:є загальне правило - якщо правоохоронці затримують, не треба чинити опір, й влазити в це теж не треба - немає таких повноважень
От!!!
Ключове - ПРАВООХОРОНЦІ!!!
Де ти їх там побачив?
Якщо четверо НЕВІДОМИХ АГРЕСИВНО заламують/скручують простого хлопця-кур'єра, то чому немає права поцікавитись - "панове, а що це ви таке робите?"

Просто так ніхто не буде бити, початок конфлікту як завжди обрізали.
Нормальний військовий не буде протидіяти ТЦК і захищати ухилянта.
То де ти ховаєшся?
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 21:11

  UA написав:
  Shaman написав:
  UA написав:А ось ти з Песікотом та Ко, всіх поголовно.

а ну перерахуй оцих всіх :D тобто ти вже збирався в ТЦК, а тут почитав shaman та pesikot, й такий та ну нах. тільки визнай, що спочатку було та ну нах, а потім пошуки виправдатися, чого так вирішив :lol:

Всі 200 000 чи 400 000 СЗЧ почитали тебе з Песискотом та зробили висновок, що нах за вас шаровиків затейників воювати.

подивись у дзеркало. :D

ментопенс, який мутками отримує у держави підвищену пенсію, нічого не платить у бюджет зі своїх доходів, пафосно щось розповідає про шаровиків... нахабність це навіть не друге, а перше твоє ім'я :lol:
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 21:14

Вільний народ - вільної країни?

  thenewepic написав:на відео одні військові бʼються з іншим військовим. ВСЕ! Я ніде не побачив доказів, що хто-небудь на відео - працівник ТЦК.
В мене малеееееееесеньке питаннячко - що за hyй в чорній футболці???!
І що це він собі дозволяє???!
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 21:19

  Shaman написав:
  Успіх написав:п.с.
А для решти "Хомів невіруючих", які кукурікають "іпсо/брехня!"

А що, якщо це правда?
Що тоді?

правда що? ти знайшов цю інфо у відомого антиукраїнця. й бійка напевне була - а чому так сталося, хто як себе поводив - питання відкрите.

є загальне правило - якщо правоохоронці затримують, не треба чинити опір, й влазити в це теж не треба - немає таких повноважень. хочеш справедливості - йди в ТЦК чи в поліцію... але щось підказує, що ніт...

Ты тогда в четверг вечером лично стоял на Запорожском шоссе 9 во дворе у соседнего подьезда и наблюдал как военные в погонах и с нашивками-ФИО-бейджиками заехали на машинах на правильных номерах с украинской регистрацией(там где номер авто совпадает с таким де в техпаспорте авто и то де самое с ВИНом) во двор где от них прятался получивший 5 боевых повесток 23х летний доставщик Глово, а потом на них при тебе накинулся неизвестный мущина с двораю дыша перегаром на весь двор и крича что он "не за то воевал"?
Или, постой,то ты был в чёрном спортивном костюме в чёрных спортивных очках со спортивным еплом и повадками трижды давившего шконку гопника?
И где ж ты там видел "правоохоронни органы"? Ну которые б мордой в пол бы запаковали нарушителей порядка с боевой верхней частью ебала.
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 10 сер, 2025 21:22, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 21:19

  Успіх написав:
  Shaman написав:й бійка напевне була - а чому так сталося, хто як себе поводив - питання відкрите.
Тобто, нормально/дрібниці, що один чел в пікселі б'є своїм лобешніком ВІЙСЬКОВОГО в обличчя, а якийсь ЦИВІЛЬНИЙ чел в чорній футболці тисне ногою на ребра/живіт ЛЕЖАЧОГО ВІЙСЬКОВОГО???
Це нормально, що стільки (ті)ТУШОК на одного нападають/б'ють/скручують???

тоді давай вже об'єктивно - одна людина в пікселі б'є іншу людину в пікселі... те що нападають декілька на одного в бійці - звісно не є добре. але правоохоронці теж не на ринзі - коли треба когось скрутити, вони по черзі не будуть до нього підходити
  Shaman написав:є загальне правило - якщо правоохоронці затримують, не треба чинити опір, й влазити в це теж не треба - немає таких повноважень
От!!!
Ключове - ПРАВООХОРОНЦІ!!!
Де ти їх там побачив?
Якщо четверо НЕВІДОМИХ АГРЕСИВНО заламують/скручують простого хлопця-кур'єра, то чому немає права поцікавитись - "панове, а що це ви таке робите?"

з чого ти вирішив, що невідомих - ти там був, чув - представилися вони чи ні? а до речі СЗЧ хто має "вінтити" - поліція чи ВСП? опис на цьому каналі бійки вважай брехнею від початку до кінця - знайдеш інше джерело, тоді обговоримо.

а коли побилися двоє військових, ти як це будеш описувати? 8)
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 21:20

  thenewepic написав:
  Schmit написав:Зупинити все по лінії фронту без обмінів територіями (бо це ж страшна зрада) підписанням перемир'я без юридичного визнання за рфією наших територій це справедливий мир чи другий поділ України?
Чи до справедливого потрібно ще трохи зачекати, поки москалі дойдуть до..., захоплять...?

виділене - це якраз те, що Зеленський і команда просувають ще з весни. І я щось не бачу бажання пуйла погоджуватися на такі умови.
Тому питання до вас - ви з чим конкретно сперечаєтесь?

Справді?
Тоді чому попередні домовленості відкинули? Там якраз все мало зупинитись по лінії зіткнення без вимог до України відступати з якихось територій чи від чогось юридично відмовлятись.
А точно, ці негідники з команди Трампа підсунули Зеленському фейкові умови. Якщо б Зе на них погодився - сталося б страшне і в Україні зараз відбувалися б......... вибори?
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 10 сер, 2025 21:29, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 21:23

Так можна бити, чи не можна?

  unicdima написав:Просто так ніхто не буде бити, початок конфлікту як завжди обрізали.
Нормальний військовий не буде протидіяти ТЦК і захищати ухилянта
А не просто - то можна бити одну людину в четверох???!
В якому законі це прописано?
  unicdima написав:То де ти ховаєшся?
Та ось я - по ту сторону екрану :lol:
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 21:24

  барабашов написав:
  Shaman написав:
  Успіх написав:п.с.
А для решти "Хомів невіруючих", які кукурікають "іпсо/брехня!"

А що, якщо це правда?
Що тоді?

правда що? ти знайшов цю інфо у відомого антиукраїнця. й бійка напевне була - а чому так сталося, хто як себе поводив - питання відкрите.

є загальне правило - якщо правоохоронці затримують, не треба чинити опір, й влазити в це теж не треба - немає таких повноважень. хочеш справедливості - йди в ТЦК чи в поліцію... але щось підказує, що ніт...

Ты тогда в четверг вечером лично стоял на Запорожском шоссе 9 во дворе у соседнего подьнзда и наблюдал как военные в погонах и с нашивками-ФИО-бейджиками заехали на машинах на правильных номерах с украинской регистрацией(там где номер авто совпадает с таким де в техпаспорте авто и то де самое с ВИНом) во двор где от них прятался получивший 5 боевых повесток 23х летний доставщик Глово, а потом на них при тебе накинулся неизвестный мущина с двораю дыша перегаром на весь двор и крича что он "не за то воевал"?
Или, постой,то ты был в чёрном спортивном костюме в чёрных спортивных очках со спортивным еплом и повадками трижды давившего шконку гопника?

скільки в тебе ходок, тобі краще знати. може й жодної, бо з такими повадками, тебе б швидко з фраєра перекваліфікували. хоча чому "б", схоже так й сталося :lol:

а ти кажеш звідки спостерігав? кажеш вже десь в Румунії у циган на підвалі? ;)
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 21:39

Нічого, ще нарвуться на "випадково була граната в кишені"

  Shaman написав:те що нападають декілька на одного в бійці - звісно не є добре
Це не те що не є добре, це настільки аморально і несправедливо, що мені, напевно, навіть рука б не дрогнула прострелити коліно тому дятлу в чорній футболці!
  Shaman написав:але правоохоронці теж не на ринзі - коли треба когось скрутити,
Ще раз - ДЕ??? Де ти там побачив правоохоронців???
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 21:42

Іпсятина зі Львова від Львівського Батяра?))

