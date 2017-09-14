RSS
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 21:43

  Успіх написав:
  Shaman написав:те що нападають декілька на одного в бійці - звісно не є добре
Це не те що не є добре, це настільки аморально і несправедливо, що мені, напевно, навіть рука б не дрогнула прострелити коліно тому дятлу в чорній футболці!
  Shaman написав:але правоохоронці теж не на ринзі - коли треба когось скрутити,
Ще раз - ДЕ??? Де ти там побачив правоохоронців???

по ту сторону екрану в багатьох рука не тремтить прострелити - в реалі трохи по-іншому виходить 8)

але коли рука не дрогнула застрелити одного п'яного бугая, який напав на поліцейських - ти ж теж волав - як так можна. треба визначитися - закон так не працює - тут можна, там не можна...
Shaman
Аватар користувача
 
Shaman
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1633 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 21:56

  Успіх написав:

а ти можеш когось адекватного слухати?? :shock: чого в тебе лише антиукраїнські блогери?

"через війну на Раші все запрацювало", "війна для економіки - це драйвер" й інша маячня. "немає жодного правителя, який через війну не був би в плюсі" - окрім тих, хто програв...

Успіх, "в печку" 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Shaman
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1633 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 22:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Цей «захисник» порвався, несіть нового))
Hotab
 
Повідомлень: 15909
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2467 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 22:40

  Успіх написав:
  unicdima написав:Просто так ніхто не буде бити, початок конфлікту як завжди обрізали.
Нормальний військовий не буде протидіяти ТЦК і захищати ухилянта
А не просто - то можна бити одну людину в четверох???!
В якому законі це прописано?
  unicdima написав:То де ти ховаєшся?
Та ось я - по ту сторону екрану :lol:

Таких як ти не тільки можна, а і треба.
В мене подібний був випадок, в госпіталі один поц мекнув і почав розказувати як у нього друга вбило і мені гнати, що ти такого не бачив, ти ніде не був. Хотілося писок розбити. І тут схоже подібна ситуація.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3024
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 22:41

  Успіх написав:Це не те що не є добре, це настільки аморально і несправедливо, що мені, напевно, навіть рука б не дрогнула прострелити коліно тому дятлу в чорній футболці!

З чого, з рогатки? :D
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3024
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 23:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Тоді чому попередні домовленості відкинули? Там якраз все мало зупинитись по лінії зіткнення без вимог до України відступати з якихось територій чи від чогось юридично відмовлятись
у мене відчуття дежавю. Кілька місяців тому тут були ті самі дискусії. Здається, вже має бути і ослу зрозуміло, що умови відкинув путін. Що він ніколи не погоджувався на такі умови ("просто пєрєстать стрєлять"). До чого тут Зеленський? Якби пуйло погодився, Трамп би Зелю швидко переконав. І в протилежному випадку зброю навіть за європейські гроші не продав би.
Але ні, фанатики секти "хто розмінував Чонгар?" продовжують жити у своєму вигаданому світі, де саме Зеленський хоче продовжувати війну, а путін на колінах просить його зупинитись. Мда. Схоже, це невиліковно.
thenewepic
 
Повідомлень: 290
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 23:16

  Успіх написав:І що - ти на це спокійно дивишся/сприймаєш?
я знав шо так буде.
І знав шо ветеранам будуть клеяти ненормальних,
птср, контузії і всяке таке.)
Ми вийшли з світу і назад нас просто так не приймут. Варіантів мало.
Або заткатись, і бути як всі, або вилізти на вершок і бути скотинякою, або суспільство буде ставить тобі пиво) а ти перетворюватись на вєздєссущого.)
Ще мож бути Сашком Білим, но там свої приколяси)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3338
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 23:21

  unicdima написав:
  Успіх написав:
  unicdima написав:Просто так ніхто не буде бити, початок конфлікту як завжди обрізали.
Нормальний військовий не буде протидіяти ТЦК і захищати ухилянта
А не просто - то можна бити одну людину в четверох???!
В якому законі це прописано?
  unicdima написав:То де ти ховаєшся?
Та ось я - по ту сторону екрану :lol:

Таких як ти не тільки можна, а і треба.
В мене подібний був випадок, в госпіталі один поц мекнув і почав розказувати як у нього друга вбило і мені гнати, що ти такого не бачив, ти ніде не був. Хотілося писок розбити. І тут схоже подібна ситуація.

Ты в каком ТЦК закарпатья воевал и анальную травму получил, солдатик?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5277
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 23:26

  Успіх написав:
А не просто - то можна бити одну людину в четверох???!
якщо це спорт, діло честі, брачні ігри оленів, то нізя.)
А якщо це стратегія, то оптимально.
Бити треба нежданчиком, переважаючи масою силою і кількістю)
ти ж сам це знаєш?
То чого питаєш? Думаєш тут питання честі?) Спорт?
Ти ж помітив шо "нормальному військовому" нізя возбухать ? Можеш попросити донат на закурити, або на пиво.
Можеш байки травити патріотичні молодьожі) а за решту положеного треба буде гризтись, даж щоб без черги в аптеці)
Востаннє редагувалось Banderlog в Нед 10 сер, 2025 23:31, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3338
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 23:29

  unicdima написав:Таких як ти не тільки можна, а і треба.
В мене подібний був випадок, в госпіталі один поц мекнув і почав розказувати як у нього друга вбило і мені гнати, що ти такого не бачив, ти ніде не був. Хотілося писок розбити. І тут схоже подібна ситуація.

Шож ти фраер сдал назад?
UA
 
Повідомлень: 9567
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2344 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
