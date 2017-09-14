|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 10 сер, 2025 21:43
Успіх написав: Shaman написав:
те що нападають декілька на одного в бійці - звісно не є добре
Це не те що не є добре, це настільки аморально і несправедливо, що мені, напевно, навіть рука б не дрогнула прострелити коліно тому дятлу в чорній футболці!
Shaman написав:
але правоохоронці теж не на ринзі - коли треба когось скрутити,
Ще раз - ДЕ??? Де ти там побачив правоохоронців???
по ту сторону екрану в багатьох рука не тремтить прострелити - в реалі трохи по-іншому виходить
але коли рука не дрогнула застрелити одного п'яного бугая, який напав на поліцейських - ти ж теж волав - як так можна. треба визначитися - закон так не працює - тут можна, там не можна...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9368
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1633 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 10 сер, 2025 21:56
Успіх написав:
а ти можеш когось адекватного слухати??
чого в тебе лише антиукраїнські блогери?
"через війну на Раші все запрацювало", "війна для економіки - це драйвер" й інша маячня. "немає жодного правителя, який через війну не був би в плюсі" - окрім тих, хто програв...Успіх
, "в печку"
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9368
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1633 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 10 сер, 2025 22:05
Цей «захисник» порвався, несіть нового))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15909
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2467 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Нед 10 сер, 2025 22:40
Успіх написав: unicdima написав:Просто так ніхто не буде бити
, початок конфлікту як завжди обрізали.
Нормальний військовий не буде протидіяти ТЦК і захищати ухилянта
А не просто - то можна бити одну людину в четверох???!
В якому законі це прописано?
unicdima написав:
То де ти ховаєшся?
Та ось я - по ту сторону екрану
Таких як ти не тільки можна, а і треба.
В мене подібний був випадок, в госпіталі один поц мекнув і почав розказувати як у нього друга вбило і мені гнати, що ти такого не бачив, ти ніде не був. Хотілося писок розбити. І тут схоже подібна ситуація.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 3024
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 10 сер, 2025 23:13
Schmit написав:
Тоді чому попередні домовленості відкинули? Там якраз все мало зупинитись по лінії зіткнення без вимог до України відступати з якихось територій чи від чогось юридично відмовлятись
у мене відчуття дежавю. Кілька місяців тому тут були ті самі дискусії. Здається, вже має бути і ослу зрозуміло, що умови відкинув путін
. Що він ніколи не погоджувався на такі умови ("просто пєрєстать стрєлять"). До чого тут Зеленський? Якби пуйло погодився, Трамп би Зелю швидко переконав. І в протилежному випадку зброю навіть за європейські гроші не продав би.
Але ні, фанатики секти "хто розмінував Чонгар?" продовжують жити у своєму вигаданому світі, де саме Зеленський хоче продовжувати війну, а путін на колінах просить його зупинитись. Мда. Схоже, це невиліковно.
-
thenewepic
-
-
- Повідомлень: 290
- З нами з: 03.09.22
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 10 сер, 2025 23:16
Успіх написав:
І що - ти на це спокійно дивишся/сприймаєш?
я знав шо так буде.
І знав шо ветеранам будуть клеяти ненормальних,
птср, контузії і всяке таке.)
Ми вийшли з світу і назад нас просто так не приймут. Варіантів мало.
Або заткатись, і бути як всі, або вилізти на вершок і бути скотинякою, або суспільство буде ставить тобі пиво) а ти перетворюватись на вєздєссущого.)
Ще мож бути Сашком Білим, но там свої приколяси)
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3338
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 10 сер, 2025 23:21
unicdima написав: Успіх написав: unicdima написав:Просто так ніхто не буде бити
, початок конфлікту як завжди обрізали.
Нормальний військовий не буде протидіяти ТЦК і захищати ухилянта
А не просто - то можна бити одну людину в четверох???!
В якому законі це прописано?
unicdima написав:
То де ти ховаєшся?
Та ось я - по ту сторону екрану
Таких як ти не тільки можна, а і треба.
В мене подібний був випадок, в госпіталі один поц мекнув і почав розказувати як у нього друга вбило і мені гнати, що ти такого не бачив, ти ніде не був. Хотілося писок розбити. І тут схоже подібна ситуація.
Ты в каком ТЦК закарпатья воевал и анальную травму получил, солдатик?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5277
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 361 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 10 сер, 2025 23:26
Успіх написав:
А не просто - то можна бити одну людину в четверох???!
якщо це спорт, діло честі, брачні ігри оленів, то нізя.)
А якщо це стратегія, то оптимально.
Бити треба нежданчиком, переважаючи масою силою і кількістю)
ти ж сам це знаєш?
То чого питаєш? Думаєш тут питання честі?) Спорт?
Ти ж помітив шо "нормальному військовому" нізя возбухать ? Можеш попросити донат на закурити, або на пиво.
Можеш байки травити патріотичні молодьожі) а за решту положеного треба буде гризтись, даж щоб без черги в аптеці)
Востаннє редагувалось Banderlog
в Нед 10 сер, 2025 23:31, всього редагувалось 1 раз.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3338
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 10 сер, 2025 23:29
unicdima написав:
Таких як ти не тільки можна, а і треба.
В мене подібний був випадок, в госпіталі один поц мекнув і почав розказувати як у нього друга вбило і мені гнати, що ти такого не бачив, ти ніде не був. Хотілося писок розбити. І тут схоже подібна ситуація.
Шож ти фраер сдал назад?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9567
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2344 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|119915
|
|
|1493
|301862
|
|
|6076
|971967
|
|