Banderlog написав:Успіх написав:Звичайно що так!
Особливо проти того, що "бив лабєшніком" і того, що в чорній футболці ногою ставав на ребра/живіт, притримував потерпілого...
Тут зразу думка виникає - "от пішов би той військовий не тільки переодягнутись, а ще прихопив би з собою вогнепальну зброю, чи гранату..."
а далі шо?
На цьому мисль закінчується?
так я додумаю за тебе,
це система а ніякий той в чорному та той шо бив головою)
вони виконують розпорядження свого начальства
Именно. А тем распорядження от их начальства. И так далее.
Иначе не надо было бы ни гранат ни побратимов, достаточно было бы полиции и закона
Стаття 126. Побої і мордування
1. Умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.
2. Ті самі діяння, що мають характер мордування, вчинені групою осіб, або з метою залякування потерпілого чи його близьких, або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, -
караються пробаційним наглядом на строк до п’яти років або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.