Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 00:25

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
  Slon_Nosov написав:Успіх, скажі відверто, якась лють проти потвор що били військового найшла?
Звичайно що так!
Особливо проти того, що "бив лабєшніком" і того, що в чорній футболці ногою ставав на ребра/живіт, притримував потерпілого...

Тут зразу думка виникає - "от пішов би той військовий не тільки переодягнутись, а ще прихопив би з собою вогнепальну зброю, чи гранату..."

а далі шо?
На цьому мисль закінчується? :lol:
так я додумаю за тебе,
це система а ніякий той в чорному та той шо бив головою)
вони виконують розпорядження свого начальства


Именно. А тем распорядження от их начальства. И так далее.
Иначе не надо было бы ни гранат ни побратимов, достаточно было бы полиции и закона

Стаття 126. Побої і мордування

1. Умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, -

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

2. Ті самі діяння, що мають характер мордування, вчинені групою осіб, або з метою залякування потерпілого чи його близьких, або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, -

караються пробаційним наглядом на строк до п’яти років або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 00:31

  Shaman написав:а ще є надійні гарантії - іноземні війська десь в Харкові та Запоріжжі

ти мелеш шо попало як завжди ))
таких гарантій немає і не очікується...
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 07:04

  detroytred написав:Що тяжкого-то?
Для ігнору навіть напружуватися не потрібно.

А удар у відповідь, то вже в залежності від настрою та обставин.

Це тут важкувато.
Бо чомусь гадаю, що у віртуалі можна ж все таки інакше.
Майданчик саме для цікавих обгорень та обміну думками.

Какой оголтелый идеализм 😁
Виртуал отличается от реала только тем, что хам чувствует себя в безопасности. Поэтому удар в ответ тут не работает. Только игнор.
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 07:05

  thenewepic написав:
  Schmit написав:Тоді чому попередні домовленості відкинули? Там якраз все мало зупинитись по лінії зіткнення без вимог до України відступати з якихось територій чи від чогось юридично відмовлятись
у мене відчуття дежавю. Кілька місяців тому тут були ті самі дискусії. Здається, вже має бути і ослу зрозуміло, що умови відкинув путін. Що він ніколи не погоджувався на такі умови ("просто пєрєстать стрєлять"). До чого тут Зеленський? Якби пуйло погодився, Трамп би Зелю швидко переконав. І в протилежному випадку зброю навіть за європейські гроші не продав би.
Але ні, фанатики секти "хто розмінував Чонгар?" продовжують жити у своєму вигаданому світі, де саме Зеленський хоче продовжувати війну, а путін на колінах просить його зупинитись. Мда. Схоже, це невиліковно.

Важко зрозуміти це ваше постійне перекручування об'єетивної реальності, лиш би виправдати будь-які, навіть відверто самі тупі дії Зе і команди.

Ну добре, запитаємо ШІ.

Запитання:
Хто саме відкинув умови мирного плану Трампа з семи пунктів 23 квітня 2025 року?

Відповідь:
23 квітня 2025 року умови семипунктового мирного плану Дональда Трампа офіційно відкинула українська делегація на чолі з першим віцепрем’єр-міністром — міністром економіки Юлією Свириденко, яка представляла Україну на переговорах у Лондоні. Політичне схвалення цієї відмови дав Зеленський.

Навіть посилання навів:
Zelensky Publicly Rejected Trump’s Peace Plan, Preferring Push For Maximalist Total Victory Scenario
Peace negotiations: Why did Zelensky reject Donald Trump's "final offer"?
