Schmit написав:Тоді чому попередні домовленості відкинули? Там якраз все мало зупинитись по лінії зіткнення без вимог до України відступати з якихось територій чи від чогось юридично відмовлятись
у мене відчуття дежавю. Кілька місяців тому тут були ті самі дискусії. Здається, вже має бути і ослу зрозуміло, що умови відкинув путін. Що він ніколи не погоджувався на такі умови ("просто пєрєстать стрєлять"). До чого тут Зеленський? Якби пуйло погодився, Трамп би Зелю швидко переконав. І в протилежному випадку зброю навіть за європейські гроші не продав би. Але ні, фанатики секти "хто розмінував Чонгар?" продовжують жити у своєму вигаданому світі, де саме Зеленський хоче продовжувати війну, а путін на колінах просить його зупинитись. Мда. Схоже, це невиліковно.
Важко зрозуміти це ваше постійне перекручування об'єетивної реальності, лиш би виправдати будь-які, навіть відверто самі тупі дії Зе і команди.
Ну добре, запитаємо ШІ.
Запитання: Хто саме відкинув умови мирного плану Трампа з семи пунктів 23 квітня 2025 року?
Відповідь: 23 квітня 2025 року умови семипунктового мирного плану Дональда Трампа офіційно відкинула українська делегація на чолі з першим віцепрем’єр-міністром — міністром економіки Юлією Свириденко, яка представляла Україну на переговорах у Лондоні. Політичне схвалення цієї відмови дав Зеленський.