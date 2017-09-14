Додано: Пон 11 сер, 2025 07:50

Сибарит написав: detroytred написав: Що тяжкого-то?

Для ігнору навіть напружуватися не потрібно.



А удар у відповідь, то вже в залежності від настрою та обставин.



Це тут важкувато.

Бо чомусь гадаю, що у віртуалі можна ж все таки інакше.

Какой оголтелый идеализм 😁

Пояснення було в площині:- зауваження про важкість життя;- моїх власних сподівань, що у віртуалі можна інакше, ніж в реалі. Тобто обмінюватися думками без будь-яких вияснень стосунків.А стосовно міркувань про "удар у відповідь" у віртуалі, то Хотаб підкреслює не просто його необхідність, а рекомендує посилення; Ви - вказуєте на безрезультатність.Ітого картинко:- від Хотаба я отримую, що не б'ю, як треба;- від Вас, що оголтелий ідеаліст, якщо не розумію відсутність результату удару у віртуалі.Це нормальне явище! Хфілософське.Для нейтральної (серединної) позиції. Стосовно будь-чого.Постійно будеш отримувати заперечення від обох протилежних сторін (поглядів)._______________________________І через 3,5 роки кеп-очевидне:*«Сила потрібна — сила передусім Сполучених Штатів, сила Європи, сила всіх націй світу, які хочуть миру та спокою в міжнародних відносинах. Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку», - резюмував президент.*Замість прямої вказівки на проблему --- треба, щоб "Сполучені Штати, сила Європи, сила всіх націй світу схотіли миру та спокою в міжнародних відносинах - схотіли зупинити економіку рфії".Дещо нагадує, коли прем'єр на засіданні уряду сидить і розповідає, що він та вони (уряд) повинні зробити.Замість питання руба --- чому він, вони це не зробили?Просто впевнено наголошує, що треба зробити..