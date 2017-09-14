"З нашого села не знаю жодного АТОвця якого чи погнали, чи призвали. Майже всі хто на момент війни був в селі то всі так і є в селі. Взагалі, ніякого вимушеного чи підстроєного призову. Навіть 16річного сироту при бабці алкашці признали непригодним за недостатку вітаміна ,,д,,. Так, є і здохлі і є скалічені. Але вони до 22го року яро були проти України. А сбу бездіяло. Знаю АТОшника, який самогоном снабжає всих, навіть солдатню, хоча там заборона на алкоголь. Взагалі, людишки дуже задоволені в запорізькій області зміною державності, в грошві купаються всі від пенсіонера до алкаша конченого, до того ж мають можливість подорожувати по всьому світу через крим, плюс машини купляють та заганяють, колоборанти на іномарках новеньких броньованих їздять. Та і на перевозках людей багато хто заробляє. 200тис фублєй і машина з окупації в Запоріжжя переміщається. І жодних питань в української влади на кордонах. Жодних. От же як і з чонгаром до 22го, а значить пройоб офіційний це не пройоб а робота, та не на Україну."