Напад росії і білорусі на Україну
Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Пон 11 сер, 2025 10:05
Shaman написав:
й дуже дивно
Дуже дивно, що на "пустий допис" ти рефлекснув, а на питання - хто в чорній футболці - проігнорив?
Як так?©))
Ні, я звичайно не маю нічого проти, якщо б військового скрутила поліція і наділа кайданки на руки за порушення громадського порядку... Але не бити/знущатись, давити ногою живіт і ребра!!!
Banderlog написав:
Шо ти пропонуєш робити?
А ти що пропонуєш робити?
Грати в "мовчанку ягнят?"
Востаннє редагувалось Успіх
в Пон 11 сер, 2025 10:22, всього редагувалось 1 раз.
-
-
-
Додано: Пон 11 сер, 2025 10:08
Про які гарантії ви втираєте?
Країна в НАТО але проводить безпрецедентну мілітаризацію.
Розраховувати можна лише на власні сили.
Croatia’s Unexpected Military Comeback Stuns Global Powers
-
Додано: Пон 11 сер, 2025 10:22
Banderlog написав:
Шо ти пропонуєш робити?
А ти що пропонуєш робити?
Грати в "мовчанку ягнят?"
я б на місці військового поміг тцк.)
А так, коли били його, то не вмішувався б.
Він теж в тій ситуації не правий. Яку б сторону конфлікту не занімай, тут діло підсуднє. Якщо вже бачиш що бють до каліцтва то визивай скору і поліцію. Або не вмішуйся прищурь вуха і походкою пінгвіна додому
.
Всі решта варіантів тобі можуть зламати життя.
-
Додано: Пон 11 сер, 2025 10:22
як зустрічає ненька (десь заплакала флер)
-
Додано: Пон 11 сер, 2025 10:28
Banderlog написав:
Він теж в тій ситуації не правий
Так можна ж просто скрутити і чекати поліцію, а не жорстоко бити людину!
Тим більше колишнього, або й діючого ЗАХИСНИКА БАТЬКІВЩИНИ!!!
-
Додано: Пон 11 сер, 2025 10:30
Shaman написав: Letusrock написав: Shaman написав:
а ще є надійні гарантії - іноземні війська десь в Харкові та Запоріжжі
це ще нічого. Турбопатріоткиня smt на повному серйозі пише про ядерну парасольку від Франції)).
НАТО було створено для захисту від руських, це його основна мета, й за 70 років нічого не змінилося. хіба Раша вже не та, й швидко конає...
продовжуй виставляти себе клоуном. Ану змоделюй тут на якій підставі Франція застосує ядерну зброю проти рф для захисту України? Буде хоч над чим сміятись весь день
-
Додано: Пон 11 сер, 2025 10:44
Успіх написав: Banderlog написав:
Він теж в тій ситуації не правий
Так можна ж просто скрутити і чекати поліцію, а не жорстоко бити людину!
Тим більше колишнього, або й діючого ЗАХИСНИКА БАТЬКІВЩИНИ!!!
друже Успіх , то як мають діяти вони то одне.
Ти спитав як би мав діяти я.
Кричати капслоком не треба) я тебе чую.
Вмішайся ти в ту ситуацію з рукоприкладством і років 5 тюрми тобі накрутити запросто. Відсидиш будеш думати головою. А словами там вже не допоможеш, сам розумієш майданити і кричать поліції - прічіна астановкі, як бикували на майдані зара трохи не на часі.
Хочеш бути не терпілою? Викликаєш поліцію і дзвониш своєму адвокатові.
Доречі, в тебе є свій адвокат, якому можно подзвонити?
Щось мені здається по твоїх питаннях, що ти слабо орієнтуєшся в держмеханізмі і ділопроізводсвє. Знати закони мало, а конституцію бєсполєзно.)
Додано: Пон 11 сер, 2025 10:59
Letusrock написав:
Один з тисячі типових коментарів під дописом/статею на тему "прийдуть буряти і поженуть всіх на польшу"
"З нашого села не знаю жодного АТОвця якого чи погнали, чи призвали. Майже всі хто на момент війни був в селі то всі так і є в селі. Взагалі, ніякого вимушеного чи підстроєного призову. Навіть 16річного сироту при бабці алкашці признали непригодним за недостатку вітаміна ,,д,,. Так, є і здохлі і є скалічені. Але вони до 22го року яро були проти України. А сбу бездіяло. Знаю АТОшника, який самогоном снабжає всих, навіть солдатню, хоча там заборона на алкоголь. Взагалі, людишки дуже задоволені в запорізькій області зміною державності, в грошві купаються всі від пенсіонера до алкаша конченого, до того ж мають можливість подорожувати по всьому світу через крим, плюс машини купляють та заганяють, колоборанти на іномарках новеньких броньованих їздять. Та і на перевозках людей багато хто заробляє. 200тис фублєй і машина з окупації в Запоріжжя переміщається. І жодних питань в української влади на кордонах. Жодних. От же як і з чонгаром до 22го, а значить пройоб офіційний це не пройоб а робота, та не на Україну."
Це до пори до часу. От послухай БТС. В нього там "рідня" на ТОТ. Варити будуть на повільному вогні потрохи затягуючи гайки.
Якби коментатори були з ЛНР/ДНР радісного поросячого визгу було би менше.
Додано: Пон 11 сер, 2025 11:09
flyman написав:
Це до пори до часу. От послухай БТС. В нього там "рідня" на ТОТ. Варити будуть на повільному вогні потрохи затягуючи гайки.
Якби коментатори були з ЛНР/ДНР радісного поросячого визгу було би менше.
Це брехня, а не до пори до часу
Додано: Пон 11 сер, 2025 11:12
flyman написав: Letusrock написав:
Один з тисячі типових коментарів під дописом/статею на тему "прийдуть буряти і поженуть всіх на польшу"
"З нашого села не знаю жодного АТОвця якого чи погнали, чи призвали. Майже всі хто на момент війни був в селі то всі так і є в селі. Взагалі, ніякого вимушеного чи підстроєного призову. Навіть 16річного сироту при бабці алкашці признали непригодним за недостатку вітаміна ,,д,,. Так, є і здохлі і є скалічені. Але вони до 22го року яро були проти України. А сбу бездіяло. Знаю АТОшника, який самогоном снабжає всих, навіть солдатню, хоча там заборона на алкоголь. Взагалі, людишки дуже задоволені в запорізькій області зміною державності, в грошві купаються всі від пенсіонера до алкаша конченого, до того ж мають можливість подорожувати по всьому світу через крим, плюс машини купляють та заганяють, колоборанти на іномарках новеньких броньованих їздять. Та і на перевозках людей багато хто заробляє. 200тис фублєй і машина з окупації в Запоріжжя переміщається. І жодних питань в української влади на кордонах. Жодних. От же як і з чонгаром до 22го, а значить пройоб офіційний це не пройоб а робота, та не на Україну."
Це до пори до часу. От послухай БТС. В нього там "рідня" на ТОТ. Варити будуть на повільному вогні потрохи затягуючи гайки.
Якби коментатори були з ЛНР/ДНР радісного поросячого визгу було би менше.
Это понятно, но даже пол года достаточно - чтобы окончательно с мыслями собраться. В отличии от.
Додати
тему
Відповісти
на тему
