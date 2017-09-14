Взагалі, людишки дуже задоволені в запорізькій області зміною державності, в грошві купаються всі від пенсіонера до алкаша конченого, до того ж мають можливість подорожувати по всьому світу
або взагалі мізків не має, або відверто працює на рашистів. В грошві купаються, мля. Що, раша так розбагатіла, і "денег нет, но вы держитесь" вже не актуально? Ці слова були сказані у свій час теж пенсіонерам, до речі. Алкаші кончені може й живуть непогано, за їх стандартами. Це, звичайно, супер перевага окупації)))
Ну очевидно, що цей текст спеціально і доволі професійно написаний, щоб переконати українців, що вони лохи, якщо не зустрічають "братушек" з квітами.
Якщо там правда взагалі є, то не згадано багато важливих деталей. Звичайно, рядовий житель окупованих районів так і буде писати, вірю-вірю.
Letusrock, скільки ти ще будеш ганьбитися? Совість не мучить?