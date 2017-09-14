RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14704147051470614707
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 13:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Людина, яка передруковує таке на повному серйозі:
Взагалі, людишки дуже задоволені в запорізькій області зміною державності, в грошві купаються всі від пенсіонера до алкаша конченого, до того ж мають можливість подорожувати по всьому світу

або взагалі мізків не має, або відверто працює на рашистів. В грошві купаються, мля. Що, раша так розбагатіла, і "денег нет, но вы держитесь" вже не актуально? Ці слова були сказані у свій час теж пенсіонерам, до речі. Алкаші кончені може й живуть непогано, за їх стандартами. Це, звичайно, супер перевага окупації)))
Ну очевидно, що цей текст спеціально і доволі професійно написаний, щоб переконати українців, що вони лохи, якщо не зустрічають "братушек" з квітами.
Якщо там правда взагалі є, то не згадано багато важливих деталей. Звичайно, рядовий житель окупованих районів так і буде писати, вірю-вірю.
Letusrock, скільки ти ще будеш ганьбитися? Совість не мучить?
thenewepic
 
Повідомлень: 292
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 13:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Ну добре, запитаємо ШІ.
свого інтелекту не вистачає, що доводиться питати у штучного?
Ок, що там ШІ пише про позицію пуйла? За версією ШІ він не відкидав пропозиції Трампа?
До речі, а що ШІ відповідає на питання "хто розмінував Чонгар"?
thenewepic
 
Повідомлень: 292
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14704147051470614707
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120037
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 301984
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 972133
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9455)
11.08.2025 13:40
ПриватБанк (4995)
11.08.2025 13:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.