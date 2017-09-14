Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 11 сер, 2025 13:38
Людина, яка передруковує таке на повному серйозі:
Взагалі, людишки дуже задоволені в запорізькій області зміною державності, в грошві купаються всі від пенсіонера до алкаша конченого, до того ж мають можливість подорожувати по всьому світу
або взагалі мізків не має, або відверто працює на рашистів. В грошві купаються, мля. Що, раша так розбагатіла, і "денег нет, но вы держитесь" вже не актуально? Ці слова були сказані у свій час теж пенсіонерам, до речі. Алкаші кончені може й живуть непогано, за їх стандартами. Це, звичайно, супер перевага окупації)))
Ну очевидно, що цей текст спеціально і доволі професійно написаний, щоб переконати українців, що вони лохи, якщо не зустрічають "братушек" з квітами.
Якщо там правда взагалі є, то не згадано багато важливих деталей. Звичайно, рядовий житель окупованих районів так і буде писати, вірю-вірю.
Letusrock
, скільки ти ще будеш ганьбитися? Совість не мучить?
thenewepic
Додано: Пон 11 сер, 2025 13:49
Schmit написав:
Ну добре, запитаємо ШІ.
свого інтелекту не вистачає, що доводиться питати у штучного?
Ок, що там ШІ пише про позицію пуйла? За версією ШІ він не відкидав пропозиції Трампа?
До речі, а що ШІ відповідає на питання "хто розмінував Чонгар"?
thenewepic
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:02
Модератор
Модератор Форуму
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:17
flyman написав:
по очам видно що порушниця
Я, чомусь, теж хотів написати, що зразу видно, що вона - іпсошниця/агентка кремля))
- спеціально вивчила українську мову, щоб говорити безпалівно))
- емоції високої гри актриси))
Але ж нас "нєправідьошшшшш!"😁😁😁
Те саме на відео, що я скинув про побиття ЗАХИСНИКА БАТЬКІВЩИНИ!!!
- висока акторська гра!))
Але є проколи з мовою))
І, найбільший прокол, що той у чорній футболці - забув одягнути зелену футболку і піксельні штани))
Коротше, все іпсятина!)))
Успіх
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:27
thenewepic написав: Schmit написав:
Ну добре, запитаємо ШІ.
Ок, що там ШІ пише про позицію пуйла? За версією ШІ він не відкидав пропозиції Трампа?
увы, но это не важно: в игре "в гляделки" важно только - кто моргнул первым...
_hunter
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:31
Знайомі переходили сьогодні кордон з Румунією. Пишуть таке:
whois2010
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:40
whois2010 написав:
Знайомі переходили сьогодні кордон з Румунією. Пишуть таке:
флер з стм пишуть, що вернуться, бо там різнобарвні мігранти та пропаганда лгбт, а тут ядерна французька парасолька
flyman
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:44
flyman написав:
Дєржміханізм і дєлопрозводство для внутрєннєго потріблєнія государства, а для пересічєного єсть лайфхаки
лайфхаки лайфхаками, і понятно що краще ніж двоє ведуть чим 4 несуть, но краще думати головою...
Banderlog
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:46
thenewepic написав: Schmit написав:
Ну добре, запитаємо ШІ.
свого інтелекту не вистачає, що доводиться питати у штучного?
Ок, що там ШІ пише про позицію пуйла? За версією ШІ він не відкидав пропозиції Трампа?
Там є і посилання, де все чітко розписано хто і від чого відмовився.
Невже так важко прочитати?
Zelensky Publicly Rejected Trump’s Peace Plan, Preferring Push For Maximalist Total Victory Scenario Peace negotiations: Why did Zelensky reject Donald Trump's "final offer"?
Schmit
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:50
flyman написав: whois2010 написав:
Знайомі переходили сьогодні кордон з Румунією. Пишуть таке:
флер з стм пишуть, що вернуться, бо там різнобарвні мігранти та пропаганда лгбт, а тут ядерна французька парасолька
Звичайно вернуться. В тому дикому єесівському світі представники влади навіть громадян Взять на Одессу не здатні.
UA
Повідомлень: 9573
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
Профіль
