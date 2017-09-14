Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:17
flyman написав:
по очам видно що порушниця
Я, чомусь, теж хотів написати, що зразу видно, що вона - іпсошниця/агентка кремля))
- спеціально вивчила українську мову, щоб говорити безпалівно))
- емоції високої гри актриси))
Але ж нас "нєправідьошшшшш!"😁😁😁
Те саме на відео, що я скинув про побиття ЗАХИСНИКА БАТЬКІВЩИНИ!!!
- висока акторська гра!))
Але є проколи з мовою))
І, найбільший прокол, що той у чорній футболці - забув одягнути зелену футболку і піксельні штани))
Коротше, все іпсятина!)))
Успіх
Повідомлень: 8431
З нами з: 18.03.21
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1007 раз.
Профіль
4
8
1
5
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:27
thenewepic написав: Schmit написав:
Ну добре, запитаємо ШІ.
Ок, що там ШІ пише про позицію пуйла? За версією ШІ він не відкидав пропозиції Трампа?
увы, но это не важно: в игре "в гляделки" важно только - кто моргнул первым...
_hunter
Повідомлень: 10227
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
Профіль
2
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:31
Знайомі переходили сьогодні кордон з Румунією. Пишуть таке:
whois2010
Повідомлень: 901
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 83 раз.
Профіль
1
2
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:40
whois2010 написав:
Знайомі переходили сьогодні кордон з Румунією. Пишуть таке:
флер з стм пишуть, що вернуться, бо там різнобарвні мігранти та пропаганда лгбт, а тут ядерна французька парасолька
Востаннє редагувалось
flyman
в Пон 11 сер, 2025 14:45, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлень: 40347
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2850 раз.
Профіль
1
3
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:44
flyman написав:
Дєржміханізм і дєлопрозводство для внутрєннєго потріблєнія государства, а для пересічєного єсть лайфхаки
лайфхаки лайфхаками, і понятно що краще ніж двоє ведуть чим 4 несуть, но краще думати головою...
Banderlog
Повідомлень: 3339
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
Профіль
1
1
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:46
thenewepic написав: Schmit написав:
Ну добре, запитаємо ШІ.
свого інтелекту не вистачає, що доводиться питати у штучного?
Ок, що там ШІ пише про позицію пуйла? За версією ШІ він не відкидав пропозиції Трампа?
Там є і посилання, де все чітко розписано хто і від чого відмовився.
Невже так важко прочитати?
Zelensky Publicly Rejected Trump’s Peace Plan, Preferring Push For Maximalist Total Victory Scenario Peace negotiations: Why did Zelensky reject Donald Trump's "final offer"?
Востаннє редагувалось
Schmit
в Пон 11 сер, 2025 15:03, всього редагувалось 2 разів.
Schmit
Повідомлень: 5126
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
Профіль
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:50
flyman написав: whois2010 написав:
Знайомі переходили сьогодні кордон з Румунією. Пишуть таке:
флер з стм пишуть, що вернуться, бо там різнобарвні мігранти та пропаганда лгбт, а тут ядерна французька парасолька
Звичайно вернуться. В тому дикому єесівському світі представники влади навіть громадян Взять на Одессу не здатні.
UA
Повідомлень: 9573
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
Профіль
1
1
1
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:50
Моменты безопасности, связанные с конструктивном, освещены слишком поверхностно и сумбурно.
Единственное, что не вызывает сомнений - опасность панельных домов, ибо они складываются целыми подъездами. Прелесть монолитно-каркасных домов именно в том, что в них не бывает серьезных завалов. Там страдает только пара квартир в месте прилёта. А вот ударной волне снаружи они сопротивляются плохо, независимо от толщины стен, ибо эти стены слабо закреплены в каркасе.
Качество окон влияет только на стоимость их восстановления после повреждения.
Сибарит
Форумчанин року
Повідомлень: 8682
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6469 раз.
Подякували: 21616 раз.
Профіль
132
82
38
2
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:56
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
а ще є надійні гарантії - іноземні війська десь в Харкові та Запоріжжі
ти мелеш шо попало як завжди ))
таких гарантій немає і не очікується...
твої накиди нікого не цікавлять, стасюк. для початку навчися повністю цитувати
це проблема, що зараз поки бояться надати такі гарантії. не треба було жувати шмарклі в 90х роках про братський нарід. тому зараз гарантії - добре озброєна армія, та минні поля на кордонах.
Shaman
Повідомлень: 9364
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1633 раз.
Профіль
1
3
5
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:57
Banderlog написав:
Якщо вже бачиш що бють до каліцтва то визивай скору і поліцію. Або не вмішуйся прищурь вуха і походкою пінгвіна додому
.
Всі решта варіантів тобі можуть зламати життя.
країна Україна.
UA
Повідомлень: 9573
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
Профіль
1
1
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
Модератор
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
33
120080
1493
302029
6076
972171