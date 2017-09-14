Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:27
thenewepic написав: Schmit написав:
Ну добре, запитаємо ШІ.
Ок, що там ШІ пише про позицію пуйла? За версією ШІ він не відкидав пропозиції Трампа?
увы, но это не важно: в игре "в гляделки" важно только - кто моргнул первым...
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:31
Знайомі переходили сьогодні кордон з Румунією. Пишуть таке:
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:40
whois2010 написав:
Знайомі переходили сьогодні кордон з Румунією. Пишуть таке:
флер з стм пишуть, що вернуться, бо там різнобарвні мігранти та пропаганда лгбт, а тут ядерна французька парасолька
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:44
flyman написав:
Дєржміханізм і дєлопрозводство для внутрєннєго потріблєнія государства, а для пересічєного єсть лайфхаки
лайфхаки лайфхаками, і понятно що краще ніж двоє ведуть чим 4 несуть, но краще думати головою...
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:46
thenewepic написав: Schmit написав:
Ну добре, запитаємо ШІ.
свого інтелекту не вистачає, що доводиться питати у штучного?
Ок, що там ШІ пише про позицію пуйла? За версією ШІ він не відкидав пропозиції Трампа?
Там є і посилання, де все чітко розписано хто і від чого відмовився.
Невже так важко прочитати?
Zelensky Publicly Rejected Trump’s Peace Plan, Preferring Push For Maximalist Total Victory Scenario Peace negotiations: Why did Zelensky reject Donald Trump's "final offer"?
flyman написав: whois2010 написав:
Знайомі переходили сьогодні кордон з Румунією. Пишуть таке:
флер з стм пишуть, що вернуться, бо там різнобарвні мігранти та пропаганда лгбт, а тут ядерна французька парасолька
Звичайно вернуться. В тому дикому єесівському світі представники влади навіть громадян Взять на Одессу не здатні.
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:50
Моменты безопасности, связанные с конструктивном, освещены слишком поверхностно и сумбурно.
Единственное, что не вызывает сомнений - опасность панельных домов, ибо они складываются целыми подъездами. Прелесть монолитно-каркасных домов именно в том, что в них не бывает серьезных завалов. Там страдает только пара квартир в месте прилёта. А вот ударной волне снаружи они сопротивляются плохо, независимо от толщины стен, ибо эти стены слабо закреплены в каркасе.
Качество окон влияет только на стоимость их восстановления после повреждения.
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:56
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
а ще є надійні гарантії - іноземні війська десь в Харкові та Запоріжжі
ти мелеш шо попало як завжди ))
таких гарантій немає і не очікується...
твої накиди нікого не цікавлять, стасюк. для початку навчися повністю цитувати
це проблема, що зараз поки бояться надати такі гарантії. не треба було жувати шмарклі в 90х роках про братський нарід. тому зараз гарантії - добре озброєна армія, та минні поля на кордонах.
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:57
Banderlog написав:
Якщо вже бачиш що бють до каліцтва то визивай скору і поліцію. Або не вмішуйся прищурь вуха і походкою пінгвіна додому
.
Всі решта варіантів тобі можуть зламати життя.
країна Україна.
Додано: Пон 11 сер, 2025 15:00
Letusrock написав: Shaman написав: Letusrock написав:
це ще нічого. Турбопатріоткиня smt на повному серйозі пише про ядерну парасольку від Франції)).
НАТО було створено для захисту від руських, це його основна мета, й за 70 років нічого не змінилося. хіба Раша вже не та, й швидко конає...
продовжуй виставляти себе клоуном. Ану змоделюй тут на якій підставі Франція застосує ядерну зброю проти рф для захисту України? Буде хоч над чим сміятись весь день
ти сформулював якусь маячню, а тепер я маю її обґрунтовувати?
в тебе зі страху дах взагалі поїхав, ти хоч памперси одягай...
