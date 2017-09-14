|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 11 сер, 2025 15:04
Успіх написав: Shaman написав:
й дуже дивно
Дуже дивно, що на "пустий допис" ти рефлекснув, а на питання - хто в чорній футболці - проігнорив?
Як так?©))
Ні, я звичайно не маю нічого проти, якщо б військового скрутила поліція і наділа кайданки на руки за порушення громадського порядку... Але не бити/знущатись, давити ногою живіт і ребра!!!
Banderlog написав:
Шо ти пропонуєш робити?
А ти що пропонуєш робити?
Грати в "мовчанку ягнят?"
а звідки я маю знати, хто той хлоп у чорній футболці? Успіх
, я не мольфар
й в тебе погані причинно-наслідкові висновки - ті хто грають у "мовчанку ягнят", потім мовчки їдять наслідки своєї гри
чи під музику
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9364
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1633 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Пон 11 сер, 2025 15:05
Banderlog написав: flyman написав:
Дєржміханізм і дєлопрозводство для внутрєннєго потріблєнія государства, а для пересічєного єсть лайфхаки
лайфхаки лайфхаками, і понятно що краще ніж двоє ведуть чим 4 несуть, но краще думати головою...
теорія ігр: від 5 до 12 в місцях не дуже віддалених vs. від 1 дня до нескінченності на ЛБЗ
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40347
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1605 раз.
- Подякували: 2850 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 11 сер, 2025 15:24
flyman написав: Banderlog написав: flyman написав:
Дєржміханізм і дєлопрозводство для внутрєннєго потріблєнія государства, а для пересічєного єсть лайфхаки
лайфхаки лайфхаками, і понятно що краще ніж двоє ведуть чим 4 несуть, но краще думати головою...
теорія ігр: від 5 до 12 в місцях не дуже віддалених vs. від 1 дня до нескінченності на ЛБЗ
випуск пари через сзч ніхто не перекривав.
Ми говорили не про бусикуємого а про військовослужбовця, що вмішався і нахватав звіздюль. Він то думав, що він герой а для тцк він лох, такий самий як і той кого вони тянули тільки вже мобілізований.
Сам бачив ж ти шо били вони серйозно, не так як під генделиком бють, і не по поліцайськи, коли 7ро тянуть мяко попідручки...) явно спеціалісти.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3339
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 11 сер, 2025 15:25
Shaman написав: Letusrock написав: Shaman написав:
це ще нічого. Турбопатріоткиня smt на повному серйозі пише про ядерну парасольку від Франції)).
НАТО було створено для захисту від руських, це його основна мета, й за 70 років нічого не змінилося. хіба Раша вже не та, й швидко конає...
продовжуй виставляти себе клоуном. Ану змоделюй тут на якій підставі Франція застосує ядерну зброю проти рф для захисту України? Буде хоч над чим сміятись весь день
ти сформулював якусь маячню, а тепер я маю її обґрунтовувати?
в тебе зі страху дах взагалі поїхав, ти хоч памперси одягай...
ти так і не написав що там з іноземним контингентом у Херсоні і ядерною парасолькою.
Тільки звично здав назад і намагається перейти на персоналії
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2571
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|120080
|
|
|1493
|302029
|
|
|6076
|972171
|
|