Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Пон 11 сер, 2025 15:04
Успіх написав: Shaman написав:
й дуже дивно
Дуже дивно, що на "пустий допис" ти рефлекснув, а на питання - хто в чорній футболці - проігнорив?
Як так?©))
Ні, я звичайно не маю нічого проти, якщо б військового скрутила поліція і наділа кайданки на руки за порушення громадського порядку... Але не бити/знущатись, давити ногою живіт і ребра!!!
Banderlog написав:
Шо ти пропонуєш робити?
А ти що пропонуєш робити?
Грати в "мовчанку ягнят?"
а звідки я маю знати, хто той хлоп у чорній футболці? Успіх
, я не мольфар
й в тебе погані причинно-наслідкові висновки - ті хто грають у "мовчанку ягнят", потім мовчки їдять наслідки своєї гри
чи під музику
Додано: Пон 11 сер, 2025 15:05
Banderlog написав: flyman написав:
Дєржміханізм і дєлопрозводство для внутрєннєго потріблєнія государства, а для пересічєного єсть лайфхаки
лайфхаки лайфхаками, і понятно що краще ніж двоє ведуть чим 4 несуть, но краще думати головою...
теорія ігр: від 5 до 12 в місцях не дуже віддалених vs. від 1 дня до нескінченності на ЛБЗ
Додано: Пон 11 сер, 2025 15:24
flyman написав: Banderlog написав: flyman написав:
Дєржміханізм і дєлопрозводство для внутрєннєго потріблєнія государства, а для пересічєного єсть лайфхаки
лайфхаки лайфхаками, і понятно що краще ніж двоє ведуть чим 4 несуть, но краще думати головою...
теорія ігр: від 5 до 12 в місцях не дуже віддалених vs. від 1 дня до нескінченності на ЛБЗ
випуск пари через сзч ніхто не перекривав.
Ми говорили не про бусикуємого а про військовослужбовця, що вмішався і нахватав звіздюль. Він то думав, що він герой а для тцк він лох, такий самий як і той кого вони тянули тільки вже мобілізований.
Сам бачив ж ти шо били вони серйозно, не так як під генделиком бють, і не по поліцайськи, коли 7ро тянуть мяко попідручки...) явно спеціалісти.
Додано: Пон 11 сер, 2025 15:25
Shaman написав: Letusrock написав: Shaman написав:
це ще нічого. Турбопатріоткиня smt на повному серйозі пише про ядерну парасольку від Франції)).
НАТО було створено для захисту від руських, це його основна мета, й за 70 років нічого не змінилося. хіба Раша вже не та, й швидко конає...
продовжуй виставляти себе клоуном. Ану змоделюй тут на якій підставі Франція застосує ядерну зброю проти рф для захисту України? Буде хоч над чим сміятись весь день
ти сформулював якусь маячню, а тепер я маю її обґрунтовувати?
в тебе зі страху дах взагалі поїхав, ти хоч памперси одягай...
ти так і не написав що там з іноземним контингентом у Херсоні і ядерною парасолькою.
Тільки звично здав назад і намагається перейти на персоналії
Додано: Пон 11 сер, 2025 16:36
Schmit написав:
Там є і посилання, де все чітко розписано хто і від чого відмовився
за посиланнями, до речі, написана неправда. Автори явно ангажовані.
Zelensky Publicly Rejected Trump’s Peace Plan, Preferring Push For Maximalist Total Victory Scenario
виділене є брехнею. Базуючись на плані Трампа Україна та ЄС підготували свої пропозиції, які просто уточнювали пункти трампівського плану. Бо все одно у початковому вигляді (кілька пунктів на одну сторінку) цей план не міг бути імплементований. І в даних пропозиціях не було "Maximalist Total Victory". Бо тотальна перемога для України - це кордони 91 року. Про них у 2025 році вже розмови не було.
Російська сторона публічно не коментувала конкретно цей план, але паралельно вони продовужували ставити свої ультиматуми, що більш ніж ясно давало зрозуміти, у якому місці вони мають цей план.
Мені набридло повторюватись. Якщо цікава ця тема, раджу відмотати топік на кілька місяців назад. Всі аргументи вже були озвучені.
Додано: Пон 11 сер, 2025 16:39
Banderlog написав:
Ми говорили не про бусикуємого а про військовослужбовця,
що вмішався і нахватав звіздюль. Він то думав, що він герой а для тцк він лох, такий самий як і той кого вони тянули тільки вже мобілізований.
Сам бачив ж ти шо били вони серйозно, не так як під генделиком бють, і не по поліцайськи, коли 7ро тянуть мяко попідручки...) явно спеціалісти.
От!
От і підбираємось за крок до перевороту думок!©
Залишилось той крок зробити
Але чи хтось насмілиться його зробити/озвучити?
flyman написав:
від 5 "за випуск пари"
На той СОБІ законотворці солі насиплять, а не "від 5ти"!
Доказано моїми побратимами-сзчешниками!
Але так, бувають рідкісні випадки, що і потрапляють у в'язницю... - зі словами: "з в'язниці - рано, чи пізно, але хоч можна буде вийти! А от повернутись живим/неушкодженим з фронту - далеко не факт!"
Додано: Пон 11 сер, 2025 17:05
thenewepic написав: Schmit написав:
Там є і посилання, де все чітко розписано хто і від чого відмовився
за посиланнями, до речі, написана неправда. Автори явно ангажовані.
Zelensky Publicly Rejected Trump’s Peace Plan, Preferring Push For Maximalist Total Victory Scenario
Бо тотальна перемога для України - це кордони 91 року. Про них у 2025 році вже розмови не було.
Російська сторона публічно не коментувала конкретно цей план, але паралельно вони продовужували ставити свої ультиматуми, що більш ніж ясно давало зрозуміти, у якому місці вони мають цей план.
Т.е. про репарации уже забыли?
- очевидно, что совсем уж фантастические сценарии - не рассматривают.
Может - да, может - нет. Увы, мозгов это продемонстрировать всему миру у зели - не хватило
Додано: Пон 11 сер, 2025 17:27
_hunter написав:
Т.е. про репарации уже забыли?
- очевидно, что совсем уж фантастические сценарии - не рассматривают.
Может - да, может - нет. Увы, мозгов это продемонстрировать всему миру у зели - не хватило
тут всі бідкаються, як нам розбомбили півкраїни, а репарації - фантастичний сценарій? це справедливий сценарій - а як цього досягнути, треба думати...
Додано: Пон 11 сер, 2025 17:29
Letusrock написав: Shaman написав: Letusrock написав:
продовжуй виставляти себе клоуном. Ану змоделюй тут на якій підставі Франція застосує ядерну зброю проти рф для захисту України? Буде хоч над чим сміятись весь день
ти сформулював якусь маячню, а тепер я маю її обґрунтовувати?
в тебе зі страху дах взагалі поїхав, ти хоч памперси одягай...
ти так і не написав що там з іноземним контингентом у Херсоні і ядерною парасолькою.
Тільки звично здав назад і намагається перейти на персоналії
а чого я твою маячню маю описувати?
я не психіатр
маячня - це рівень того, що ти пишеш - нічого особистого
Додано: Пон 11 сер, 2025 17:29
Як змінились наміри українців повертатися з ЄС (інфографіка)
Частка українців, хто хоче повернутися з-за кордону, зросла до 64% у порівнянні з 2024 роком, тоді було 55%), але це менше, ніж у 2023 році (75%)
...
До основних стимулів повернення належать емоційна ностальгія за Україною, уявлення про вищу якість життя вдома, складнощі адаптації в новому середовищі та очікування підтримки у знайомому соціальному контексті.
Найсильніше на рішення повернутись впливають саме емоційна прив’язаність і віра в те, що життя в Україні може бути кращим. Люди не просто сумують за домом — вони втомились від напруги адаптації.
Рішення залишатися найчастіше пов’язане з відчуттям більшої стабільності за кордоном: вищою якістю життя, безпечнішим середовищем, ширшими перспективами для себе і дітей, а також страхом перед складними умовами повернення.
