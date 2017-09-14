thenewepic написав:

Schmit написав: Там є і посилання, де все чітко розписано хто і від чого відмовився Там є і посилання, де все чітко розписано хто і від чого відмовився

Zelensky Publicly Rejected Trump’s Peace Plan, Preferring Push For Maximalist Total Victory Scenario

за посиланнями, до речі, написана неправда. Автори явно ангажовані.виділене є брехнею. Базуючись на плані Трампа Україна та ЄС підготували свої пропозиції, які просто уточнювали пункти трампівського плану. Бо все одно у початковому вигляді (кілька пунктів на одну сторінку) цей план не міг бути імплементований. І в даних пропозиціях не було "Maximalist Total Victory". Бо тотальна перемога для України - це кордони 91 року. Про них у 2025 році вже розмови не було.Російська сторона публічно не коментувала конкретно цей план, але паралельно вони продовужували ставити свої ультиматуми, що більш ніж ясно давало зрозуміти, у якому місці вони мають цей план.Мені набридло повторюватись. Якщо цікава ця тема, раджу відмотати топік на кілька місяців назад. Всі аргументи вже були озвучені.