Schmit написав:Там є і посилання, де все чітко розписано хто і від чого відмовився
за посиланнями, до речі, написана неправда. Автори явно ангажовані.
Zelensky Publicly Rejected Trump’s Peace Plan, Preferring Push For Maximalist Total Victory Scenario
виділене є брехнею. Базуючись на плані Трампа Україна та ЄС підготували свої пропозиції, які просто уточнювали пункти трампівського плану. Бо все одно у початковому вигляді (кілька пунктів на одну сторінку) цей план не міг бути імплементований. І в даних пропозиціях не було "Maximalist Total Victory". Бо тотальна перемога для України - це кордони 91 року. Про них у 2025 році вже розмови не було. Російська сторона публічно не коментувала конкретно цей план, але паралельно вони продовужували ставити свої ультиматуми, що більш ніж ясно давало зрозуміти, у якому місці вони мають цей план. Мені набридло повторюватись. Якщо цікава ця тема, раджу відмотати топік на кілька місяців назад. Всі аргументи вже були озвучені.
то це в порівнянні з Мінськими домовленостями перемога, чи тільки з Стамбульськими?
Президент США Дональд Трамп объявил, что в пятницу, 15 августа, он собирается встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в России. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме.
"В пятницу я еду в Россию. Я собираюсь увидеться с Путиным", - сказал Трамп.
Ранее президент США уже говорил о том, что собирается встретиться с Путиным 15 августа. Тем не менее он заявлял, что этот саммит пройдет в штате Аляска.
Блядь ...
PS. Или рыжий клоун собрался вернуть Аляску России ? ... )
detroytred написав:Що тяжкого-то? Для ігнору навіть напружуватися не потрібно.
А удар у відповідь, то вже в залежності від настрою та обставин.
Це тут важкувато. Бо чомусь гадаю, що у віртуалі можна ж все таки інакше. Майданчик саме для цікавих обгорень та обміну думками.
Какой оголтелый идеализм 😁 Виртуал отличается от реала только тем, что хам чувствует себя в безопасности. Поэтому удар в ответ тут не работает. Только игнор.
Вы думаете глинтвейн-майонезный принц, которого в армию писарем взяли только после 20й попытки и мзбегающий даже в виртуале обсуждения сколь-нибудь острых тем, может представлять какую-то опасность в реале? Разве что своей массовостью , как маркер деградации общества
Мені байдуже, що там Україна і ЄС підготували, як альтернативу. Факт відмови від базових домовленостей був зафіксований, докази наведені. Заперечувати це - те саме, що заперечувати саму реальність. Розумію, що це ваше улюблена справа. І думаю, автори статті все правильно зрозуміли, бо коли Зе пропонують зупинити все по лінії фнорту без юридичних наслідків, без здачі підконтрольних територій, а він публічно відмовляється і починає про Конституцію, про "Україна територіями не торгує", то це і є ті самі завуальовані максималіські вимоги - кордони 91.
thenewepic написав:Людина, яка передруковує таке на повному серйозі:
Взагалі, людишки дуже задоволені в запорізькій області зміною державності, в грошві купаються всі від пенсіонера до алкаша конченого, до того ж мають можливість подорожувати по всьому світу
або взагалі мізків не має, або відверто працює на рашистів.... Ну очевидно, що цей текст спеціально і доволі професійно написаний, щоб переконати українців, що вони лохи, якщо не зустрічають "братушек" з квітами. Якщо там правда взагалі є, то не згадано багато важливих деталей. Звичайно, рядовий житель окупованих районів так і буде писати, вірю-вірю. Letusrock, скільки ти ще будеш ганьбитися? Совість не мучить?
По перше автор коментаря вжила слово "людішки" тобто вона не схвалює подібне. По друге безпосередньо на ТОТ вона не знаходиться. По третє, здається серед розумних людей розводити чорно-білу пропаганду це моветон Спробуй для початку заперечити що наприклад чоловіку 18-60 легше виїхати в ЄС з ТОТ ніж звідси. Чи теж почнеш строчити про бурятів?
так ти ж теж й близько не на окупованих територіях. й недавно писав
Найважче зараз виїхати чоловікам призовного віку. Російські силовики не випускають їх, а за день-два після спроби залишити ТОТ надсилають повістки на службу в окупаційній армії.
чи чукча не читач?
й виїхати не проблема - потім проблема повернутися - можуть так перерву на 20-50 років проштампувати...
Letusrock написав:По перше автор коментаря вжила слово "людішки" тобто вона не схвалює подібне
аргумент! Пропагандон ніколи так не скаже, він зобовʼязаний завжди славити свій режим. Еге ж?
Цікаво, що має більший ефект на аудиторію - слово "людішки", чи те, що ці "людішки" нібито, цитую: "в грошві купаються всі від пенсіонера до алкаша конченого"?
Наступна фраза: "до того ж мають можливість подорожувати по всьому світу" дуже цікава. Тобто пенсіонери і алкаші мають можливість подорожувати по всьому світу? Адже слово "подорожувати" означає не просто перетнути кордон, а активно їздити по різних місцях. Тож, виявляється пенсіонери на окупованих територіях тепер на рівні з німецькими пенсіонерами - їздять по курортах? У мене є знайомий, що живе на Канарських островах, спитаю його при нагоді, чи бачив він там пенсіонерів (або принаймні алкашів) з Мелітополя або Бердянська.
Letusrock написав:По друге безпосередньо на ТОТ вона не знаходиться
навіщо тоді цитувати її, якщо вона там не знаходиться і взагалі ніяк не можна перевірити правдивість її слів? Те, що на росії чоловіків 18-60 випускають, ми й так знаємо. До речі, щодо "випускають". На росії призовний вік тепер до 30 років. І призовників, які не явилися по повістці, також за кордон не випустять. Так, можливо, на новоокупованих територіях поки що всіх заганяти в армію не будуть, але така лафа не буде тривати вічно. Протягом максимум пари років і їх поставлять на рівень з іншими регіонами.
Letusrock написав:По третє, здається серед розумних людей розводити чорно-білу пропаганду це моветон
незгодних з режимом депортують без суду і слідства (в кращому разі):
Назначенный Кремлем глава оккупированных 60% Запорожской области Украины Евгений Балицкий признал, что оккупационная администрация насильно выселяла людей с территории. Об этом он заявил пропагандистке Надане Фридрихсон. «Мы выселили большое количество семей. Это было очень непросто сделать. Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал СВО, тех, кто оскорблял флаг, гимн России, президента Российской Федерации. <…> Семьями целыми и выселяли, потому что мы понимали, что это люди, которых нам не переубедить, и с ними разбираться придется еще жестче. Их жизнь может быть под большой-большой угрозой. Поэтому лучше пускай едут к себе в бандерштат и там строят свой гей-мир», — сказал он. По его словам, устраивать насильственные депортации оккупационным властям позволяло неопределенное юридическое положение до аннексии Россией. «Ну что делать с женщиной с тремя детьми, у которой другое убеждение, но она не считает Россию своей родиной, она не считает, что то, что происходит, правильно? Ну что, нам убивать ее?» — добавил так называемый губернатор. Он объяснил, что украинцев доводили до линии фронта, там зачитывали решение о депортации и отправляли пешком на подконтрольные Украине территории.
Тих, хто раніше виїхав і хоче повернутися (щоб вирішити якісь свої справи), не пускають додому:
Гражданам Украины, которые пытаются попасть в Россию, в массовом порядке запрещают въезд. Об этом пишет издание The Moscow Times, изучившее профильный телеграм-чат «Отказники Шереметьево». По словам украинцев, которых не пустили в Россию, эта практика носит системный характер. Тем, кого не пропускают, выдают длительные запреты на посещение РФ — либо на 20, либо на 50 лет.
Зате головне, що "чоловіку 18-60 легше виїхати в ЄС з ТОТ ніж звідси"! Цей один плюс перекриває всі інші мінуси! Бо так каже Letusrock. Я так розумію, ти підсвідомо (або навіть свідомо) хочеш, щоб рф окупувала Закарпатську область, щоб тебе випустили (в один кінець, бо потім є великі шанси, що назад не пустять, а житло конфіскують). Я ще раз спитаю - совість не мучить?
Schmit написав:Мені байдуже, що там Україна і ЄС підготували, як альтернативу. Факт відмови від базових домовленостей був зафіксований, докази наведені. Заперечувати це - те саме, що заперечувати саму реальність. Розумію, що це ваше улюблена справа. І думаю, автори статті все правильно зрозуміли, бо коли Зе пропонують зупинити все по лінії фнорту без юридичних наслідків, без здачі підконтрольних територій, а він публічно відмовляється і починає про Конституцію, про "Україна територіями не торгує", то це і є ті самі максималіські вимоги - кордони 91.
Факт перший - ти постійно брешешь
Факт другий - у тебе Україна завжди винна
Факт третій - фактор Росії ти не бачишь
Факт четвертий - Росію ти ніколи не засуджуєшь
Факт п"ятий - Путін не хоче ніякого припинення вогню
Факт шостий - на дурня ти не схожий
Факт сьомий - ти пишешь виключно російську пропаганду
Блядь ...
PS. Или рыжий клоун собрался вернуть Аляску России ? ... )
може вирішив показати Україні приклад - віддати Аляску. а то бажаючих роздавати українські території вистачає - а свої чогось не хочуть. а то як лінію Керзона - ми віддаємо Донбас й отримуємо частину Словаччини та Угорщини