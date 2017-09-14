Додано: Пон 11 сер, 2025 19:13

Letusrock написав: По перше автор коментаря вжила слово "людішки" тобто вона не схвалює подібне По перше автор коментаря вжила слово "людішки" тобто вона не схвалює подібне

Letusrock написав: По друге безпосередньо на ТОТ вона не знаходиться По друге безпосередньо на ТОТ вона не знаходиться

Letusrock написав: По третє, здається серед розумних людей розводити чорно-білу пропаганду це моветон По третє, здається серед розумних людей розводити чорно-білу пропаганду це моветон

Назначенный Кремлем глава оккупированных 60% Запорожской области Украины Евгений Балицкий признал, что оккупационная администрация насильно выселяла людей с территории. Об этом он заявил пропагандистке Надане Фридрихсон.

«Мы выселили большое количество семей. Это было очень непросто сделать. Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал СВО, тех, кто оскорблял флаг, гимн России, президента Российской Федерации. <…> Семьями целыми и выселяли, потому что мы понимали, что это люди, которых нам не переубедить, и с ними разбираться придется еще жестче. Их жизнь может быть под большой-большой угрозой. Поэтому лучше пускай едут к себе в бандерштат и там строят свой гей-мир», — сказал он.

По его словам, устраивать насильственные депортации оккупационным властям позволяло неопределенное юридическое положение до аннексии Россией.

«Ну что делать с женщиной с тремя детьми, у которой другое убеждение, но она не считает Россию своей родиной, она не считает, что то, что происходит, правильно? Ну что, нам убивать ее?» — добавил так называемый губернатор.

Он объяснил, что украинцев доводили до линии фронта, там зачитывали решение о депортации и отправляли пешком на подконтрольные Украине территории.

Гражданам Украины, которые пытаются попасть в Россию, в массовом порядке запрещают въезд. Об этом пишет издание The Moscow Times, изучившее профильный телеграм-чат «Отказники Шереметьево».

По словам украинцев, которых не пустили в Россию, эта практика носит системный характер. Тем, кого не пропускают, выдают длительные запреты на посещение РФ — либо на 20, либо на 50 лет.

аргумент! Пропагандон ніколи так не скаже, він зобовʼязаний завжди славити свій режим. Еге ж?Цікаво, що має більший ефект на аудиторію - слово "людішки", чи те, що ці "людішки" нібито, цитую: "в грошві купаються всі від пенсіонера до алкаша конченого"?Наступна фраза: "до того ж мають можливість подорожувати по всьому світу" дуже цікава. Тобто пенсіонери і алкаші мають можливість подорожувати по всьому світу? Адже слово "подорожувати" означає не просто перетнути кордон, а активно їздити по різних місцях. Тож, виявляється пенсіонери на окупованих територіях тепер на рівні з німецькими пенсіонерами - їздять по курортах? У мене є знайомий, що живе на Канарських островах, спитаю його при нагоді, чи бачив він там пенсіонерів (або принаймні алкашів) з Мелітополя або Бердянська.навіщо тоді цитувати її, якщо вона там не знаходиться і взагалі ніяк не можна перевірити правдивість її слів? Те, що на росії чоловіків 18-60 випускають, ми й так знаємо.До речі, щодо "випускають". На росії призовний вік тепер до 30 років. І призовників, які не явилися по повістці, також за кордон не випустять. Так, можливо, на новоокупованих територіяхвсіх заганяти в армію не будуть, але така лафа не буде тривати вічно. Протягом максимум пари років і їх поставлять на рівень з іншими регіонами.незгодних з режимом депортують без суду і слідства (в кращому разі):Тих, хто раніше виїхав і хоче повернутися (щоб вирішити якісь свої справи), не пускають додому:Зате головне, що "чоловіку 18-60 легше виїхати в ЄС з ТОТ ніж звідси"! Цей один плюс перекриває всі інші мінуси! Бо так каже Letusrock. Я так розумію, ти підсвідомо (або навіть свідомо) хочеш, щоб рф окупувала Закарпатську область, щоб тебе випустили (в один кінець, бо потім є великі шанси, що назад не пустять, а житло конфіскують).Я ще раз спитаю - совість не мучить?