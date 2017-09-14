"Незламник", ти б свою конуру отримав би ... за 7 років.
Ти навіть цього не можешь зробити ))
Додано: Пон 11 сер, 2025 21:20
Додано: Пон 11 сер, 2025 21:39
Пиріжки у баьушки з трьома класами зачарствіли))
pesikot
Як у шарікова «адрес є, присвоїли » (і долонею пригладив волосся ))
Напис на плакаті у якогось чепушила під МСЕК , де черговий огляд киці
Додано: Пон 11 сер, 2025 23:25
Гірка правда...
Додано: Пон 11 сер, 2025 23:33
І так, ситуація три місяці назад:
- на фронті дупа - щодня втрачаємо як не село то два, ворог просувається, мобілізація буксує, втрати значні з обох сторін, але мобресурс у кацапів перевершує наш чи не на порядок;
- по всіх озброєнняк ворог нас вже догнав і перегнав, якщо не по якості то по кількості точно;
- пу не хоче миру, відчуває силу і висуває неприйнятні умови - віддати Херсон, Запоріжжя і т.д.
- головний союзник розуміє, куди все котиться і щоб врятувати ситуацію - домовляється на більш менш прийнятні умови (в нашому стані кращих і бути не могло);
- Зеленському потрібно було лиш погодитись, завершити цей кошмар і врятувати державу.
Але ні, легких шляхів ми не шукаємо і замість цього:
- переговорника і головного союзника нещадно обсирають усі ЗМі та потужники;
- ще не оголошений план нещадно критикується, перекручується, вигадуютья нові умови;
- порадившись з войовничими євролідорами, які на четвертому році війни не спромоглися налагодити серійне виробництво простих болванок до арти і досі спонсорують ворога, купуючи енергоносії, Зе відкидає умови головного союзника і висуває альтернативний план, який напевно знову потрібно погоджувати з рф;
- тим часом відкинуті домовленості охрестили фейковими (получається альтернативу клепали на фейкові домовленості - сюр);
- ні, то ні, - пу і радий такому розвитку подій та повертається до старих умов.
- євролідори і Зе у захваті.
І ось минуло три місяці, на фронті ситуація погіршилась, ще більше територій втрачено, перспективи ще жахливіші і США пробують вибити для нас другий шанс, на жаль кращих умов не передбачається.
І знову той же сценарій, знову потужники вигадують і обгворюють неіснуючі пункти, знову поливають перемовників, знову войовничі заяви євролідорів, звучить новий слоган - "справедливий мир" (хз, що то таке в нашій ситуації?)...
То що, знову буде відмова, чекаємо третього/четвертого/п'ятого ще кращого шансу на нових і нових рубежах? А його може вже і не бути.
