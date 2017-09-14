Додано: Пон 11 сер, 2025 23:33

thenewepic написав: Schmit написав: Мені байдуже, що там Україна і ЄС підготували, як альтернативу. Факт відмови від базових домовленостей був зафіксований, докази наведені Мені байдуже, що там Україна і ЄС підготували, як альтернативу. Факт відмови від базових домовленостей був зафіксований, докази наведені детальніше прописана пропозиція не відміняє базові домовленості. За визначенням. І пофіг на спекуляції ангажованих авторів. Вони не можуть слугувати доказами. детальніше прописана пропозиція не відміняє базові домовленості. За визначенням. І пофіг на спекуляції ангажованих авторів. Вони не можуть слугувати доказами.

І так, ситуація три місяці назад:- на фронті дупа - щодня втрачаємо як не село то два, ворог просувається, мобілізація буксує, втрати значні з обох сторін, але мобресурс у кацапів перевершує наш чи не на порядок;- по всіх озброєнняк ворог нас вже догнав і перегнав, якщо не по якості то по кількості точно;- пу не хоче миру, відчуває силу і висуває неприйнятні умови - віддати Херсон, Запоріжжя і т.д.- головний союзник розуміє, куди все котиться і щоб врятувати ситуацію - домовляється на більш менш прийнятні умови (в нашому стані кращих і бути не могло);- Зеленському потрібно було лиш погодитись, завершити цей кошмар і врятувати державу.Але ні, легких шляхів ми не шукаємо і замість цього:- переговорника і головного союзника нещадно обсирають усі ЗМі та потужники;- ще не оголошений план нещадно критикується, перекручується, вигадуютья нові умови;- порадившись з войовничими євролідорами, які на четвертому році війни не спромоглися налагодити серійне виробництво простих болванок до арти і досі спонсорують ворога, купуючи енергоносії, Зе відкидає умови головного союзника і висуває альтернативний план, який напевно знову потрібно погоджувати з рф;- тим часом відкинуті домовленості охрестили фейковими (получається альтернативу клепали на фейкові домовленості - сюр);- ні, то ні, - пу і радий такому розвитку подій та повертається до старих умов.- євролідори і Зе у захваті.І ось минуло три місяці, на фронті ситуація погіршилась, ще більше територій втрачено, перспективи ще жахливіші і США пробують вибити для нас другий шанс, на жаль кращих умов не передбачається.І знову той же сценарій, знову потужники вигадують і обгворюють неіснуючі пункти, знову поливають перемовників, знову войовничі заяви євролідорів, звучить новий слоган - "справедливий мир" (хз, що то таке в нашій ситуації?)...То що, знову буде відмова, чекаємо третього/четвертого/п'ятого ще кращого шансу на нових і нових рубежах? А його може вже і не бути.