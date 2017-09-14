RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14704147051470614707
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 03:22

І з арестовичем треба щось вирішувати.
Минулого року чув у київському дворі як підлітки дражнилися один одного " ти - Кончита!" , другий у відповідь: " а ти ... - Арестович!!".
Але одного суспільного остракізму мало, треба якусь показову екзекуцію
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3958
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 06:53

  thenewepic написав:
  Schmit написав:головний союзник розуміє, куди все котиться і щоб врятувати ситуацію - домовляється на більш менш прийнятні умови
не домовляється. Весь той "план Трампа" з пуйлом погоджений не був. Не треба свої фантазії видавати за реальність. А враховуючи це, весь інший ваш текст - це просто бла-бла-бла.

В цьому припущенні взагалі нема логіки.
Навіщо американцям виставляти на підпис непогоджений план? Щоб що?
Уявімо, що 23 квітня команда Зе урочисто підписує запропонований план миру, а пуйло через пару годин заявляє, що нічого не було погоджено, віддавайте нам Херсон і Запоріжжя. Уявили?
Та весь світ просто в голос ржав би над адміністрацією Трампа.
Тому виділене - лише ваші фантазії чи скоріше звичайне зелене ІПСО, запущене для безголового лохторату, щоб виправдати відмову від рятівних для України домовленостей.
Schmit
 
Повідомлень: 5130
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14704147051470614707
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120521
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 302516
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 972754
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.