І з арестовичем треба щось вирішувати.
Минулого року чув у київському дворі як підлітки дражнилися один одного " ти - Кончита!" , другий у відповідь: " а ти ... - Арестович!!".
Але одного суспільного остракізму мало, треба якусь показову екзекуцію
|
|
|
Додано: Вів 12 сер, 2025 03:22
І з арестовичем треба щось вирішувати.
Минулого року чув у київському дворі як підлітки дражнилися один одного " ти - Кончита!" , другий у відповідь: " а ти ... - Арестович!!".
Але одного суспільного остракізму мало, треба якусь показову екзекуцію
Додано: Вів 12 сер, 2025 06:53
В цьому припущенні взагалі нема логіки.
Навіщо американцям виставляти на підпис непогоджений план? Щоб що?
Уявімо, що 23 квітня команда Зе урочисто підписує запропонований план миру, а пуйло через пару годин заявляє, що нічого не було погоджено, віддавайте нам Херсон і Запоріжжя. Уявили?
Та весь світ просто в голос ржав би над адміністрацією Трампа.
Тому виділене - лише ваші фантазії чи скоріше звичайне зелене ІПСО, запущене для безголового лохторату, щоб виправдати відмову від рятівних для України домовленостей.
|