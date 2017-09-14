Додано: Вів 12 сер, 2025 09:35

thenewepic написав: Так, можливо, на новоокупованих територіях поки що всіх заганяти в армію не будуть, але така лафа не буде тривати вічно. Протягом максимум пари років і їх поставлять на рівень з іншими регіонами.

thenewepic написав: Я так розумію, ти підсвідомо (або навіть свідомо) хочеш, щоб рф окупувала Закарпатську область, щоб тебе випустили (в один кінець, бо потім є великі шанси, що назад не пустять, а житло конфіскують).

thenewepic написав: Я так розумію, ти підсвідомо (або навіть свідомо) хочеш, щоб рф окупувала Закарпатську область, щоб тебе випустили (в один кінець, бо потім є великі шанси, що назад не пустять, а житло конфіскують).

Я ще раз спитаю - совість не мучить?

Совість не мучить

Тобто ви хоча б визнаєте що на ТОТ люди я самі ковалями свого щастя і за ці три роки мали БІЛЬШ ніж достатньо часу визначитись з своїм майбутнім (наприклад виїхати і спробувати продати майно).Звісно хто залишиться ще на 10 років то хто ж йому доктор, якщо його рано чи пізно мобілізуютьПідсвідомо я розумію що війну треба було закінчувати ще в 2023, а найкраще навіть не починати.Як добре що у Фінляндії небуло в свій час таких активістів як thenewepic, песікот та шаман, інакше вони б все ще воювали до тепер.Ви як і песікот дотримуєтесь позиції що якісь там безіменні трактористи мають за вас воювати ще 10 років?) з дивану закликати про "справедливий мир" (чи що там прийшло на заміну "потужному розгрому рф") ?Бачив на днях опитування, то лише 10% вибрало пункт "я проти поганого миру, завтра йду в ТЦК/вже у війську".