Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 10:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:Корень проблем не в самой бюрократии, которая есть везде, а в том, что каждое предприятие строит свои бизнес-процнссы с учётом местного законодательного поля и бюрократических традиций. При попытке выхода на другие рынки, сколь бы тщательным ни было предварительное их изучение, всегда возникают определенные несовместимости, которые сильно мешают.

є ще трохи інший корінь проблем. Нагадаю ситуацію коли мільярдер з Прибалтики намагався побудувати сучасний мегакурорт в Затоці. То попри обіцянки безпосередньо на рівні уряду чи навіть президента (!!) місцева сільська мафія (звісно завдяки прикриттю зверху) злила в унітаз всі намагання цього інвестора
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 10:48

  _hunter написав:Интересно, как BMW в Калининграде построиться сумели? И Daimler в "Есипово"?..
И не должен ли был зеля - если не лично там ночевать - то хотя бы эрмака на такой важный объект послать? 🤔

Наверняка и там сталкивались с подобными проблемами. Они преодолимы, но на это нужно время.

Не должен.
Основное отличие демократии от диктатуры заключается в том, что все действуют по единым правилам. Проталкивание вручную плохо заканчивается - остаются хвосты, которые потом создают ещё большие проблемы.
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 10:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:В осени 2023 проводити вибори та не приймати сортовий закон про мобілізацію, а прийняти просто про мобілізацію (без сортів).
Так як і пропонували США.
Переговорні позиції в 2024 були б значно кращими.

Я не думаю, що лютюсрок хоче бути воювати. Він хоче, щоб все було добре, тобто щоб я не воював, і щоб його не мобілізували. Але не зрозуміло, хто і як за це має заплатити, і головне, яку ціну...
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 10:55

DeepState: російські війська просуваються у бік траси Добропілля – Краматорськ :shock:

"Обстановка складається доволі хаотично, адже ворог, знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, пробує швидко закріплятися, накопичуватися для подальшого просування, в той час, як деякі особи в командуванні певної бригади або не розуміють всю глибину проблеми, або подають ситуацію як "контрольовану", в якій "всіх убили, всіх зупинили". Однак з цим не згодні самі військові, які тримають там оборону і намагаються зрозуміти, що відбувається".

Деталі: В районі Золотого Колодязя, Шахового та сусідніх населених пунктів зведено нові інженерно-фортифікаційні споруди, однак, як зазначають військові, противник може їх обійти й використати для своєї оборони.

DeepState попереджає, що у разі закріплення російських військ у захоплених селах і подальшого розвитку наступу, ситуація може загрожувати швидшому падінню Добропілля, ніж Покровська. :?
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/11/7525689/



Зображення


Зображення

чмобіки/чмоні, осли... аж раптом з"явились накопичені бронетанкові групи :shock:
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 10:58

  Banderlog написав:може воно так а може і не так) ти про план трама нічого не знаєш. Головне щоб переговори знову не зірвали. Треба переуонати європу, що Україні потрібний справедливий мир і ми більше не будем воювати за їх інтереси. Україна буде нейтральною!
щось в Бандерлога останнім часом пішли чисті ІПСО, з чого це? :shock:

ми воюємо за свої інтереси, щоб нас не знищили... чого треба очевидні речі повторювати?
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 11:03

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Мільйони людей ? На людей йому насрати, головне, щоб йому було спокійно

це якраз про тебе. Ти боїшся перемир"я бо всі успіхи розбіжаться, і на гіпотетичне "вторгнення номер два" відсидітись з довідкою вже не вийде. Тому тобі підходить щоб хтось там інший тримав оборону, хоч і ще 10+ років.
Лицемірство вищого рівня, перефразовуючи класика "удівітєльно, з такою незламністю, і не на фронті"

а що ти плануєш робити на наступне вторгнення?
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 11:05

  Успіх написав:І, взагалі, про перемовини... план миру...
Щось наші незламники, що "там на горі", а що тут на форумі "внизу")) якось зовсім не дружать з логікою.

Простий приклад:
Бокс.
Кличко мотлошить Л'юїса 8 раундів!
По очках - звичайно, Кличко значно виграє.
Л'юїс вже хитається... але ще якось тримається на ногах...
І тут тренери Л'юїса кричать/пропонують: - "а давайте нічия?! Завершуємо ВЖЕ цей бій нічиєю?"

Нічого не нагадує мій приклад? ;)

нічого не нагадує. пробуй ще... 8)
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 11:05

  Сибарит написав:
  _hunter написав:Интересно, как BMW в Калининграде построиться сумели? И Daimler в "Есипово"?..
И не должен ли был зеля - если не лично там ночевать - то хотя бы эрмака на такой важный объект послать? 🤔

Наверняка и там сталкивались с подобными проблемами. Они преодолимы, но на это нужно время.

Не должен.
Основное отличие демократии от диктатуры заключается в том, что все действуют по единым правилам. Проталкивание вручную плохо заканчивается - остаются хвосты, которые потом создают ещё большие проблемы.

Демократия? - это с добро-бусиками то? :lol: Персональные санкции на Порошенко?..

Там гетьманцев что-то про инвест-нянь заикался? - роту таких отправить - не вариант?
Свободную экономическую зону объявить до самого РПО. Да, проблемы будут (может быть) но после Пэрэмогы.
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 11:08

  Letusrock написав:Підсвідомо я розумію що війну треба було закінчувати ще в 2023, а найкраще навіть не починати.
Як добре що у Фінляндії небуло в свій час таких активістів як thenewepic, песікот та шаман, інакше вони б все ще воювали до тепер.
Ви як і песікот дотримуєтесь позиції що якісь там безіменні трактористи мають за вас воювати ще 10 років? Совість не мучить ( :D ) з дивану закликати про "справедливий мир" (чи що там прийшло на заміну "потужному розгрому рф") ?
Бачив на днях опитування, то лише 10% вибрало пункт "я проти поганого миру, завтра йду в ТЦК/вже у війську".

звісно, це ми почали війну... яке сцикливе лайно...
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 11:08

  sashaqbl написав:
  UA написав:В осени 2023 проводити вибори та не приймати сортовий закон про мобілізацію, а прийняти просто про мобілізацію (без сортів).
Так як і пропонували США.
Переговорні позиції в 2024 були б значно кращими.

Я не думаю, що лютюсрок хоче бути воювати. Він хоче, щоб все було добре, тобто щоб я не воював, і щоб його не мобілізували. Але не зрозуміло, хто і як за це має заплатити, і головне, яку ціну...

Много раз уже обсуждалось: добровольцы. Ту цену, которую готовы заплатить.
