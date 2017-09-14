jump написав:DeepState: російські війська просуваються у бік траси Добропілля – Краматорськ
"Обстановка складається доволі хаотично, адже ворог, знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, пробує швидко закріплятися, накопичуватися для подальшого просування, в той час, як деякі особи в командуванні певної бригади або не розуміють всю глибину проблеми, або подають ситуацію як "контрольовану", в якій "всіх убили, всіх зупинили". Однак з цим не згодні самі військові, які тримають там оборону і намагаються зрозуміти, що відбувається".
Деталі: В районі Золотого Колодязя, Шахового та сусідніх населених пунктів зведено нові інженерно-фортифікаційні споруди, однак, як зазначають військові, противник може їх обійти й використати для своєї оборони.
тепер зрозуміло, чому інформацію про цей удар так старанно приховували лише на території громади було сповіщено...
NYT: Іноземні добровольці загинули від удару РФ по навчальному табору біля Кропивницького
Щонайменше 12 іноземних добровольців у лавах ЗСУ з США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн загинули в результаті удару росіян по їдальні в навчальному таборі поблизу Кропивницького Кіровоградської області 21 липня.
Американський новобранець з Флориди повідомив виданню, що вибух був "найгучнішим, який він коли-небудь чув". За його словами, після вибуху він бачив щонайменше 15 загиблих солдатів та понад 100 поранених.
Також, за даними військових, внаслідок удару зайнявся склад боєприпасів, що спричинило ще більше вибухів під час надання допомоги пораненим.
Речник міжнародного легіону української військової розвідки Володимир Камінський не розкрив кількість жертв під час удару, однак зазначив, що розслідування удару триває.
Двоє іноземних солдатів, які проходили навчання на цій базі, розповіли, що перед ударом минулого місяця в таборі панувало невдоволення через недостатній рівень безпеки.
21 липня Повітряні сили інформували про швидкісну ціль на Кропивницький. Пізніше начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович коротко написав, що "на місце вибуху в Кропивницькому районі виїхали усі відповідні служби". ЗСУ про наслідки не повідомляли.
jump написав:тепер зрозуміло, чому інформацію про цей удар так старанно приховували лише на території громади було сповіщено...
NYT: Іноземні добровольці загинули від удару РФ по навчальному табору біля Кропивницького
Щонайменше 12 іноземних добровольців у лавах ЗСУ з США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн загинули в результаті удару росіян по їдальні в навчальному таборі поблизу Кропивницького Кіровоградської області 21 липня.
Придбала Україна іноземців-найманців і навіть нашла кошти, щоб оплатити їх (це для ЛАДа з одвічним "нєт дєнєг" щоб платити). А воювати все одно нема кому. Питають, де найманці? А Україна каже, "Один сломал, другой потерял".
UA написав:В осени 2023 проводити вибори та не приймати сортовий закон про мобілізацію, а прийняти просто про мобілізацію (без сортів). Так як і пропонували США. Переговорні позиції в 2024 були б значно кращими.
Я не думаю, що лютюсрок хоче бути воювати. Він хоче, щоб все було добре, тобто щоб я не воював, і щоб його не мобілізували. Але не зрозуміло, хто і як за це має заплатити, і головне, яку ціну...
Головне це мотивація суспільства. Припустимо лютюсрок за жодної мотивації не пішов би воювати, а мовчки ковирявся в свої "пісосниці".. А багато хто б пішов. В рф же йдуть? Українські агенти КГБ - ФСБ змогли придушити справжні патріотичні пориви дієздатного населення простим поділом на сорти та відсутністю будь якого контролю за ТЦК-НПУ. divide et impera
Декілька днів назад розгорівся скандал навколо 27-річного комбрига в 34 окремій бригаді берегової оборони, який без належної підготовки та забезпечення стирає особовий склад на лівому березі Дніпра Херсонської області для виконання безглуздих завдань. Примітно, що це 27-річне молоде «дарування», за інформацією, одружений на племінниці голови ВМС, що дуже сприяє його блискавичному кар’єрному зростанню.
Командир корпусу, генерал-майор Дмитро Делятицький, призначив на посаду командира 39 бригади берегової оборони свого 30-річного родича (племінника своєї дружини) — полковника Олександра Тоненчука, який у свій молодий вік, окрім звання полковника, є повним лицарем ордену Богдана Хмельницького та ордену “За мужність”..... Не дивлячись на великі втрати та багато безвісти зниклих на Кринках, Делятицький вже в 2025 році зі своїм підлеглим родичем Тоненчуком відправляють перший батальйон на суїцидальне “Курське” завдання. Батальйон, звичайно ж, майже знищили..... З цього приводу, за моїм зверненням, було проведено службове розслідування, яке здійснили самі ж морпіхи у самих себе і… нічого не виявили, окрім «російського ІПСО» з мого боку 😂🤣. Хоча хлопці вказували на кричущі випадки: • самоусунення від управління 39 бригадою Олександра Тоненчука, • віддання злочинних наказів, • підробку службових документів, де вказувались неіснуючі позиції на передньому краї, • комплектацію першого батальйону віртуальними матросами для підвищення укомплектованості на паперах, • найбільший шок — відношення до солдат, коли їх приковували у підвалі наручниками, щоб вони не пішли в СЗЧ, погрожували їхнім рідним.
UA написав:В осени 2023 проводити вибори та не приймати сортовий закон про мобілізацію, а прийняти просто про мобілізацію (без сортів). Так як і пропонували США. Переговорні позиції в 2024 були б значно кращими.
Я не думаю, що лютюсрок хоче бути воювати. Він хоче, щоб все було добре, тобто щоб я не воював, і щоб його не мобілізували. Але не зрозуміло, хто і як за це має заплатити, і головне, яку ціну...
Головне це мотивація суспільства. Припустимо лютюсрок за жодної мотивації не пішов би воювати, а мовчки ковирявся в свої "пісосниці".. А багато хто б пішов. В рф же йдуть? Українські агенти КГБ - ФСБ змогли придушити справжні патріотичні пориви дієздатного населення простим поділом на сорти та відсутністю будь якого контролю за ТЦК-НПУ. divide et impera
в рф платять більше. А в нас з 23 постійно урізають фактичні виплати. Виплати урізають а добровольців має стати більше?
sashaqbl написав:_hunter на жаль, це так не працює. Не можна добровольцями воювати проти відмобілізованих колон. Не буває, щоб велика війна вигравалась добровольцями. Якщо ми програємо цю війну, то з високою ймовірністю, тебе в німеччині з часом теж мобілізують
а якщо РФ проведе мобілізацію?
Таку як в Україні точно не проведе. В підручники для воен. училишь напишуть як не треба проводити мобілізацію. Хіба що Галкіна чи Галустяни в президенти рф оберуть.
jump написав:DeepState: російські війська просуваються у бік траси Добропілля – Краматорськ
"Обстановка складається доволі хаотично, адже ворог, знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, пробує швидко закріплятися, накопичуватися для подальшого просування, в той час, як деякі особи в командуванні певної бригади або не розуміють всю глибину проблеми, або подають ситуацію як "контрольовану", в якій "всіх убили, всіх зупинили". Однак з цим не згодні самі військові, які тримають там оборону і намагаються зрозуміти, що відбувається".
Деталі: В районі Золотого Колодязя, Шахового та сусідніх населених пунктів зведено нові інженерно-фортифікаційні споруди, однак, як зазначають військові, противник може їх обійти й використати для своєї оборони.
чмобіки/чмоні, осли... аж раптом з"явились накопичені бронетанкові групи
Це все ІПСО вороже - не переймайтесь.
інфа з перших рук зпід Шахова
От такого уровня потужности аж прямо дыхание немного сбивается...
У найближчі години вирішиться доля 29% території Донецької області, що залишилася під контролем України, — військовий оглядач Bild Рьопке
За його оцінкою, глибина прориву фронту на північ від Покровська становить близько 18 км (раніше звучали оцінки в 10-12 км). Для відбиття цих територій у ЗСУ є кілька днів, перш ніж РФ перекине туди дрони і механізовані частини.
UA написав:Головне це мотивація суспільства. Припустимо лютюсрок за жодної мотивації не пішов би воювати, а мовчки ковирявся в свої "пісосниці".. А багато хто б пішов. В рф же йдуть? Українські агенти КГБ - ФСБ змогли придушити справжні патріотичні пориви дієздатного населення простим поділом на сорти та відсутністю будь якого контролю за ТЦК-НПУ. divide et impera
в рф платять більше. А в нас з 23 постійно урізають фактичні виплати. Виплати урізають а добровольців має стати більше?
По індексу споживчих цін не більше. Може й меньше. з 23 почали садити найбільш економічно активну частину населення на самоізоляцію. Звичайно грошей стане меньше.
_hunter написав:У найближчі години вирішиться доля 29% території Донецької області, що залишилася під контролем України, — військовий оглядач Bild Рьопке
За його оцінкою, глибина прориву фронту на північ від Покровська становить близько 18 км (раніше звучали оцінки в 10-12 км). Для відбиття цих територій у ЗСУ є кілька днів, перш ніж РФ перекине туди дрони і механізовані частини.
танкова армада орків колонами на (хз куда) оперативний простір вжуххх