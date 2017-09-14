RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14710147111471214713>
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 13:52

  Letusrock написав:Анна Скороход:
https://www.facebook.com/share/p/1Cvp8We4wH/
Декілька днів назад розгорівся скандал навколо 27-річного комбрига в 34 окремій бригаді берегової оборони, який без належної підготовки та забезпечення стирає особовий склад на лівому березі Дніпра Херсонської області для виконання безглуздих завдань.
Примітно, що це 27-річне молоде «дарування», за інформацією, одружений на племінниці голови ВМС, що дуже сприяє його блискавичному кар’єрному зростанню.


Командир корпусу, генерал-майор Дмитро Делятицький, призначив на посаду командира 39 бригади берегової оборони свого 30-річного родича (племінника своєї дружини) — полковника Олександра Тоненчука, який у свій молодий вік, окрім звання полковника, є повним лицарем ордену Богдана Хмельницького та ордену “За мужність”.....
Не дивлячись на великі втрати та багато безвісти зниклих на Кринках, Делятицький вже в 2025 році зі своїм підлеглим родичем Тоненчуком відправляють перший батальйон на суїцидальне “Курське” завдання.
Батальйон, звичайно ж, майже знищили.....
З цього приводу, за моїм зверненням, було проведено службове розслідування, яке здійснили самі ж морпіхи у самих себе і… нічого не виявили, окрім «російського ІПСО» з мого боку 😂🤣.
Хоча хлопці вказували на кричущі випадки:
• самоусунення від управління 39 бригадою Олександра Тоненчука,
• віддання злочинних наказів,
• підробку службових документів, де вказувались неіснуючі позиції на передньому краї,
• комплектацію першого батальйону віртуальними матросами для підвищення укомплектованості на паперах,
• найбільший шок — відношення до солдат, коли їх приковували у підвалі наручниками, щоб вони не пішли в СЗЧ, погрожували їхнім рідним.

Я б не против чтоб наше форумное отделение потужных забронированных нэзламныкив после подвала в наручниках так бы бросили б(с лопатами) прочищать проход бронетанковому клину на Геническ(с Крынок)
Даже есть один отдохнувший кандидат на поддержку самураев с воздуха(на трофейном дизельном КА52)
барабашов
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 5281
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 13:56

  flyman написав:
  _hunter написав:У найближчі години вирішиться доля 29% території Донецької області, що залишилася під контролем України, — військовий оглядач Bild Рьопке

За його оцінкою, глибина прориву фронту на північ від Покровська становить близько 18 км (раніше звучали оцінки в 10-12 км). Для відбиття цих територій у ЗСУ є кілька днів, перш ніж РФ перекине туди дрони і механізовані частини.

танкова армада орків колонами на (хз куда) оперативний простір вжуххх

так пани доктор слугонародных наук писала ж шо у них танки ещё на этот день победы закончились, а последние макеты на буксире протащили на параде перед мавзолеем вовы.
барабашов
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 5281
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 14:07

  барабашов написав:
  flyman написав:
  _hunter написав:У найближчі години вирішиться доля 29% території Донецької області, що залишилася під контролем України, — військовий оглядач Bild Рьопке

За його оцінкою, глибина прориву фронту на північ від Покровська становить близько 18 км (раніше звучали оцінки в 10-12 км). Для відбиття цих територій у ЗСУ є кілька днів, перш ніж РФ перекине туди дрони і механізовані частини.

танкова армада орків колонами на (хз куда) оперативний простір вжуххх

так пани доктор слугонародных наук писала ж шо у них танки ещё на этот день победы закончились, а последние макеты на буксире протащили на параде перед мавзолеем вовы.

це ж як в старому анекдоті про плани генштаба недружньої держави:
- Значит так: просачиваемся через границу мелкими группами по миллиону человек. А потом танки, танки, танки.
- Что, все одновременно?
- Нет. Сначала один, потом второй.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40361
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 14:37

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Много раз уже обсуждалось: добровольцы. Ту цену, которую готовы заплатить.

але ні йти добровольцем, ані оплачувати ти не збираєшся

Типа ты собираешься? ;)
(на всякий случай - йти добровольцем)

можеш зловтішатися скільки хочеш, але я в Україні на відміну від тебе.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9376
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1633 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 14:41

  whois2010 написав:
  jump написав:тепер зрозуміло, чому інформацію про цей удар так старанно приховували :shock:
лише на території громади було сповіщено...

NYT: Іноземні добровольці загинули від удару РФ по навчальному табору біля Кропивницького :cry:

Щонайменше 12 іноземних добровольців у лавах ЗСУ з США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн загинули в результаті удару росіян по їдальні в навчальному таборі поблизу Кропивницького Кіровоградської області 21 липня.

Придбала Україна іноземців-найманців і навіть нашла кошти, щоб оплатити їх (це для ЛАДа з одвічним "нєт дєнєг" щоб платити). А воювати все одно нема кому. Питають, де найманці? А Україна каже, "Один сломал, другой потерял".

це війна, й втрати з обох сторін. хтось це не розуміє?

щось ви так про корейців, коли їх сотнями чи тисячами косили не переймалися...

й ЗСУ не повідомляє про втрати особового складу - теж не в курсі?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9376
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1633 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 14:49

  Shaman написав:це війна, й втрати з обох сторін. хтось це не розуміє?

щось ви так про корейців, коли їх сотнями чи тисячами косили не переймалися...

й ЗСУ не повідомляє про втрати особового складу - теж не в курсі?

по пунктах:
- Розумію. Не розумію таких втрат в тилу: в кропивницьких пабліках пишуть (ІПСО-шники, звісно) про геть приголомшливі цифри по пораненим в реанімації і кількості трупів у моргу с.Нового, передмісті. Таких випадків, про які стало відомо лише завдяки розголосу, починаючи з Яворова в 2022, вже десятки мабуть. Висновків нема.
- схєров я буду перейматися корейцями? Можливо вам вони не байдужі. Ви з пепсікотом наче по різних методичках працюєте: той як вжалений кожному пише, що не звинувачують путіна у війні, ви навпаки переймаєтеся про корейців. Тримайтеся однієї лінії партії, бо будете без пайків
- "потєрь нєт". на гражданкє теж нікого нєт. в війську теж нікого нєт. Питання з зірочкою до вас, де всі? Можна і далі продовжувати замовчувати реальний стан речей "всьо хорошо, прєкрасная маркіза". Але якщо все норм - потєрь нєт, бабло дають, снаряди он скоро будемо виготовляти свої, прем'єр каже, що мобілізація йде, як і заплановано було - то не треба звинуачувати нарід, що він п'є пиво по вечорах.
Востаннє редагувалось whois2010 в Вів 12 сер, 2025 15:02, всього редагувалось 1 раз.
whois2010
 
Повідомлень: 909
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 14:59

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:але ні йти добровольцем, ані оплачувати ти не збираєшся

Типа ты собираешься? ;)
(на всякий случай - йти добровольцем)

я в Україні на відміну від тебе.
вопрос-то был не про это...
_hunter
 
Повідомлень: 10236
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 15:18

  whois2010 написав:Висновків нема.

Каких выводов Вы желаете?
Перенести учебки на 0, чтобы не было потерь в тылу?
Вообще никого ничему не учить?
Спрятать всю страну под землю?
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8690
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6469 раз.
Подякували: 21616 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 15:25

  Сибарит написав:
  whois2010 написав:Висновків нема.

Каких выводов Вы желаете?
Перенести учебки на 0, чтобы не было потерь в тылу?
Вообще никого ничему не учить?
Спрятать всю страну под землю?


Не збирати військовослужбовців десятками і сотнями в одному місці: в столових, на нагородженнях, на "прєдставлєніі" нового командира, в одній казармі-гуртожитку, на точці на полігоні/плацу і т.і. В одному місці - це скупчення на 1000 квадратних метрах, коли один приліт касети робить купу трупів і калік.
Це складно?
Звісно, зеленим було б цікавіше "спрятать всю страну под землю": тут такі горизонти для розпилу бабла вимальовуються
whois2010
 
Повідомлень: 909
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 15:29

  Shaman написав:
  _hunter написав:Типа ты собираешься? ;)
(на всякий случай - йти добровольцем)

можеш зловтішатися скільки хочеш, але я в Україні на відміну від тебе.

а толку з того? з точки зору "добової поставки" що ти тут, що Хантер в Німеччині - однаково. Але потужні щоки незламно надуває лиш один з вас (вгадай хто)
Letusrock
 
Повідомлень: 2578
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14710147111471214713>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120575
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 302579
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 972815
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.