Напад росії і білорусі на Україну
тему
тему
Відповісти
на тему
Додано: Вів 12 сер, 2025 16:18
whois2010 написав: budivelnik написав: whois2010 написав:
Ми ж ще про тил говоримо?
У нас тил - відсутній
Балістика долетить до Карпат всього на пару хвилин довше ніж до Дніпра...
Ми наче по кругу ходимо. В тилу вдосталь місця щоб розсередоточити особовий склад групами по 10 осіб, наприклад. І на відпочинку, і на навчанні. Від Карпат до Дніпра. І навчати тих 10 осіб буде одна особа. І їсти готувати вони будуть самі собі, без повара, як у мого родича в підрозділі: видали гору продуктів, готуйте самостійно. І не збирати сто або більше осіб в столовій, коли через один приліт десятки загиблих і під сотню покалічених.
Пропоную закрити цю тему
Правильно пропонуєте. Для того, щоб таке не писати, треба зранку взвод пошикувати, потім з ним поїсти, потім відвести чи відвезти на стрільби, і десь через три-чотири години ви точно зрозумієте, яку відірвану від життя єресь ви пишете.
Додано: Вів 12 сер, 2025 16:32
andrey_spec написав: whois2010 написав:
Ми наче по кругу ходимо. В тилу вдосталь місця щоб розсередоточити особовий склад групами по 10 осіб, наприклад. І на відпочинку, і на навчанні. Від Карпат до Дніпра. І навчати тих 10 осіб буде одна особа. І їсти готувати вони будуть самі собі, без повара, як у мого родича в підрозділі: видали гору продуктів, готуйте самостійно. І не збирати сто або більше осіб в столовій, коли через один приліт десятки загиблих і під сотню покалічених.
Пропоную закрити цю тему
Правильно пропонуєте. Для того, щоб таке не писати, треба зранку взвод пошикувати, потім з ним поїсти, потім відвести чи відвезти на стрільби, і десь через три-чотири години ви точно зрозумієте, яку відірвану від життя єресь ви пишете.
Ок, упрощьонно. Групи по десять-п'ятнадцять осіб. Розміщені навколо поля-полігона-стрельбіща по периметру. Щоб постріляти, кинути гранату треба пройти кілометр пішки до учбової позиції. В кожній групі старший. Окремий інструктор проводить з групою заняття на полігоні. Медики проводять заняття по місцю розміщення групи (у лісі, полі, землянці). Призначається одна особа в наряд на кухню готувати, поки решта стріляє. Їдло-дрова привозять. Ждун повідомив, що десь там в лісі живуть 15 осіб. Прилетить туди балістика?
Це все спейс сайєнс? Ну так, замполітам нема де буде обробляти ОС.
Дійсно, зараз дешевше втрачати людей у тилу, ніж наладити службу. І інша справа, що нах воно нікому не потрібно.
Востаннє редагувалось whois2010
в Вів 12 сер, 2025 16:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 12 сер, 2025 16:33
whois2010 написав:
по пунктах:
- Розумію. Не розумію таких втрат в тилу: в кропивницьких пабліках пишуть (ІПСО-шники, звісно) про геть приголомшливі цифри по пораненим в реанімації і кількості трупів у моргу с.Нового, передмісті. Таких випадків, про які стало відомо лише завдяки розголосу, починаючи з Яворова в 2022, вже десятки мабуть. Висновків нема.
З загиблих на цій війні людей, з числа яких я добре знав (в т. числі родичи) було вбито на полігонах, шикуваннях в казармах - 25%
Напевно це не типово...
А можливо й норма при такий алкоголізації командного складу.
Додано: Вів 12 сер, 2025 16:42
budivelnik написав:
У нас тил - відсутній
Балістика долетить до Карпат всього на пару хвилин довше
ніж до Дніпра...
Дві хвилини це досить щоб здорова людина пробігла 500-700 метрів
Хворі яких лише і здатні спіймати бусифікатори звично не побіжуть
Додано: Вів 12 сер, 2025 16:44
whois2010 написав: Shaman написав:
це війна, й втрати з обох сторін. хтось це не розуміє?
щось ви так про корейців, коли їх сотнями чи тисячами косили не переймалися...
й ЗСУ не повідомляє про втрати особового складу - теж не в курсі?
по пунктах:
- Розумію. Не розумію таких втрат в тилу: в кропивницьких пабліках пишуть (ІПСО-шники, звісно) про геть приголомшливі цифри по пораненим в реанімації і кількості трупів у моргу с.Нового, передмісті. Таких випадків, про які стало відомо лише завдяки розголосу, починаючи з Яворова в 2022, вже десятки мабуть. Висновків нема.
- схєров я буду перейматися корейцями? Можливо вам вони не байдужі. Ви з пепсікотом наче по різних методичках працюєте: той як вжалений кожному пише, що не звинувачують путіна у війні, ви навпаки переймаєтеся про корейців. Тримайтеся однієї лінії партії, бо будете без пайків
- "потєрь нєт". на гражданкє теж нікого нєт. в війську теж нікого нєт. Питання з зірочкою до вас, де всі? Можна і далі продовжувати замовчувати реальний стан речей "всьо хорошо, прєкрасная маркіза". Але якщо все норм - потєрь нєт, бабло дають, снаряди он скоро будемо виготовляти свої, прем'єр каже, що мобілізація йде, як і заплановано було - то не треба звинуачувати нарід, що він п'є пиво по вечорах.
в пабліках багато що можуть писати. про те, що немає висновків - гадаю велике перебільшення. чому повторюються такі випадки? це мають розбирати всередині, а не волаючи на всю країну. ви ж це лише з пабликів бачите? під час тривоги до сховища спускаєтесь? ні? це лише ви такий недисциплінований?..
питання в тому, що постійно роздувають наші проблеми в контексті все пропало, а не щоб робити висновки. висновки треба робити, але розповідати про них зараз ніхто не буде.
про втрати цивільних в нас кажуть. про що ви кажете? треба розділяти замовчувати й те, що деякі речі не є публічними. ви свідомо це змішуєте...
Додано: Вів 12 сер, 2025 16:58
_hunter написав: Shaman написав:
[quote="5880725:_hunter"[quote="5880716:Shaman"
але ні йти добровольцем, ані оплачувати ти не збираєшся
====
Типа ты собираешься?
(на всякий случай - йти добровольцем
)
=========
я в Україні на відміну від тебе.[/quote]
=====
вопрос-то был не про это...[/quote]
============
Шаман, то де ЧІТКА відповідь на ЧІТКЕ питання?
Як всі, то всі!©
Додано: Вів 12 сер, 2025 17:07
UA написав: budivelnik написав:
У нас тил - відсутній
Балістика долетить до Карпат всього на пару хвилин довше
ніж до Дніпра...
Дві хвилини це досить щоб здорова людина пробігла 500-700 метрів
Хворі яких лише і здатні спіймати бусифікатори звично не побіжуть
якщо 100 чоловік нагодувати не в одному місці - це непідйомна задача, то ті ж ідальні можна було закопати і залити бетоном так, що хіба точне попадання "Горішника" могло би нанести шкоду
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 12 сер, 2025 17:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 12 сер, 2025 17:11
Успіх написав: _hunter написав: Shaman написав:
=========
я в Україні на відміну від тебе.
=====
вопрос-то был не про это...
============
Шаман, то де ЧІТКА відповідь на ЧІТКЕ питання?
Як всі, то всі!©
Шаман якось писав що в нього ВОС настільки не той, що він якщо піде то в окопах всі прям вздрогнут )))
Додано: Вів 12 сер, 2025 17:18
whois2010 написав:
Групи по десять-п'ятнадцять осіб. Розміщені навколо поля-полігона-стрельбіща по периметру.
Отличная идея!
И на полигоне ни из чего не стрелять, потому что по периметру размещен ЛС 😁
Чем меньше себе представляешь, о чем речь, тем проще выглядят глупые решения.
