Додано: Вів 12 сер, 2025 17:58

whois2010 написав: Так для вас доступно? Так для вас доступно?

Почну з доступного для Вас1 Повара призначаємо з відділення в 10 чоловіка -Чи розумієте Ви що ця людина буде ВЕСЬ день займатись приготуванням їжі? , тобто вона не зможе готуватись до бою, в бою не потрібна знання розкладки продуктів і правила їх готуванняб - чи розумієте що признечення РІЗНИХ людей з групи поварами - перетворить підготовку відділення на підготовку кухарів по приготуванню в польових умовахв - на чому будете готувати? польова кухня- забагато , а три каструлі по 5-10 літрів(перше і третє+помити посуд)+якась каструлька для приготування другого+ місце для порізки хліба+ місце де почистиш овочі без піску в страві+ паливо для цього багаття.....З приготування розібрались?2 Інструктор на 10 осіб.....Ви в курсі, що вчитель в школі на повну ставку працює 72 години/місяць(уроки) і ще 100 годин готується до уроку....Кількість інструкторів які будуть проводити інструктах групи в 10 осіб - уявляєте?З підготовкою також розібрались3 Підвіз/утилізація матеріальних ресурсівЯк Ви собі уявляєте видачу боєприпасів , харчів,палива і так далі?Кожна група потребує хай 50 кг в день різноманітної фігні, яку в руках їм не понесеш , а автомобіль по вашому застосовувати не можна , бо він привезе добовий запас для сотні людей( якщо менше не вигідно його ганяти) якщо більше не встигне роздати так щоб між групами які будуть отримувати буде більше 100 метрів між кожним отримувачем...ПСЦе ще не все, Бандерлог правильно сказав що шикування вранці і ввечері-це спосіб підтримати дисципліну ( щоб кожен знав що напитись або збігати в самоволку довше ніж на 12 годин точно не вийде)І такихнюансів море..