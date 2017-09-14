Сибарит написав:Корень проблем не в самой бюрократии, которая есть везде, а в том, что каждое предприятие строит свои бизнес-процнссы с учётом местного законодательного поля и бюрократических традиций. При попытке выхода на другие рынки, сколь бы тщательным ни было предварительное их изучение, всегда возникают определенные несовместимости, которые сильно мешают.
є ще трохи інший корінь проблем. Нагадаю ситуацію коли мільярдер з Прибалтики намагався побудувати сучасний мегакурорт в Затоці.
Що ти мелешь ... Затока вже давно забудована Ти сидишь за хребтом і нічого не бачишь, не знаешь, а язик як помело
Який мегакурорт на косі ? Де ? там місця мало
PS. Вже не кажучи про те, що Затоці дісталось від росіян. Там багато руйнувань з 2022 року
Почну з доступного для Вас 1 Повара призначаємо з відділення в 10 чоловік а -Чи розумієте Ви що ця людина буде ВЕСЬ день займатись приготуванням їжі? , тобто вона не зможе готуватись до бою, в бою не потрібна знання розкладки продуктів і правила їх готування б - чи розумієте що признечення РІЗНИХ людей з групи поварами - перетворить підготовку відділення на підготовку кухарів по приготуванню в польових умовах в - на чому будете готувати? польова кухня- забагато , а три каструлі по 5-10 літрів(перше і третє+помити посуд)+якась каструлька для приготування другого+ місце для порізки хліба+ місце де почистиш овочі без піску в страві+ паливо для цього багаття..... З приготування розібрались? 2 Інструктор на 10 осіб..... Ви в курсі, що вчитель в школі на повну ставку працює 72 години/місяць(уроки) і ще 100 годин готується до уроку.... Кількість інструкторів які будуть проводити інструктах групи в 10 осіб - уявляєте? З підготовкою також розібрались 3 Підвіз/утилізація матеріальних ресурсів Як Ви собі уявляєте видачу боєприпасів , харчів,палива і так далі? Кожна група потребує хай 50 кг в день різноманітної фігні, яку в руках їм не понесеш , а автомобіль по вашому застосовувати не можна , бо він привезе добовий запас для сотні людей( якщо менше не вигідно його ганяти) якщо більше не встигне роздати так щоб між групами які будуть отримувати буде більше 100 метрів між кожним отримувачем...
ПС Це ще не все, Бандерлог правильно сказав що шикування вранці і ввечері-це спосіб підтримати дисципліну ( щоб кожен знав що напитись або збігати в самоволку довше ніж на 12 годин точно не вийде) І такихнюансів море..
Даже если людына будет ВЕСЬ день заниматься готовкой, то завтра на ее место заступит следующий дневальный и эта людына пойдет на огневую подготовку, людына не останется "не гшотовою до бою". Сюрприз-сюрприз, у меня во время срочной так и было: сегодня одни обслуживают остальных, завтра следующие заступают в наряд. Задаете хорошие вопросы - что и как организовать. Но по некоторым рассказам, подготовка в уч. центрах местами и без приготовления пищи довольно условная, так что не рвите на себе тельник. На чем готовить: газовые балоны (уже изобретены и доступны). Дрова-буржуйки. Для постоянных мест дислокации-уч.центров выделенная електролиния, ТП и розетка для подключения электроплит. Туда же вдогонку скважины для подачи воды с насосом. Во время срочной службы в караул нам трижды в сутки привозили еду в термосах, которую готовили в гарнизонной столовой вольнонаемными. Этот тоже способ изобретен. О количестве младших командиров и инструкторов должна голова болеть у МО, а не у меня. Вы пишете правильные (наверно) слова, но пытаетесь убедить меня, почему не возможно в тылу избежать или минимизировать массовую гибель ЛС. А думать об этом должны опять же лбы из МО, а не я или вы. Но жизнь гречкосея дешевле, чем продуманная логистика, быт, процес обучения. Ведь ТЦК еще доставит "ресурс" взамен бездарно утраченного еще до боевых позиций. И это на четвертый год полномасштабки, когда все подобные вопросы должны были быть отлажены
А тих інших, що ти пропонуєш питати - так вони зразу сказали, що не хочуть! На відміну від "вашої компанії ура-патріотів" - які крутяться/вертяться, як вужі на пательні... а ЧІТКО написати, що теж НЕ хочете йти на фронт - кишка тонка!!! А деякі, то взагалі, казали/натякали: "та я б пішов, але мені вже 59років!"
Тут все просто - накуя замасковувати лицемірство?(нехай хтось воює, а я от такий потужний з дивану буду?) Ні, так не піде!
Дональдака вместе с его любовником хуйлом можно слать на север с такими запросами
Вимоги путіна для завершення війни озвучив радник кремля Суслов, – Corriere della Sera .
Його хотєлкі: ▪️Відведення ЗСУ з Донбасу. ▪️Відхід рф з Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей при збереженні лінії фронту на інших напрямках, окрім Донбасу. ▪️Зобов'язання України не вступати до НАТО. ▪️Демілітаризація України та конституційна реформа щодо федерального устрою. ▪️рф хоче укласти двосторонню угоду із США без участі України та ЄС. ▪️Якщо Україна відмовиться, путін хоче, щоб Трамп припинив усю військову допомогу Києву.
робите по-китайські топологію звізда: 3є чоловік, один лінк вгору, два лінки донизу. Максимум 3 особи в ячейці, вичислити крота як два пальці.
Віталій Ви бухаєте? Яка ще топологія звіздой? Є група акаунтів, учасників на 100, до акаунта має фізичний доступ від одного до 12 чоловік. допустим черговий по батальйону не може бути 1 людина 24/7. Адміністратор групи не веде чітких записів. Це не штатка з номером телефону і позивним) якщо завтра комвзводу снайперів переведеться в іншу бригаду це не значить що його вилучать з групи, тому що це не контрольовано, нема людина яка відповідає. Якщо таку інформацію передавати секретними засобами звязку це довго і нудно і куча бумажної волокіти а тут раз і готово. Всі оповіщені. І у всіх учасників інформація ОДНАКОВА, і у всіх відкритий доступ до інтернету. От тепер питання - куди Ви тулите масонську трьох лучєву звізду? Ми ніфіга не трьох лучєві. В мене є звязок з сімєю, з друзями, з вами на форумі, ще я є в соцсєтях де запросто можу сфоткатись з погоном, на фоні техніки, і т.п. і т.д. Я даж скажу що кордону общєніє між україною і рф нема. Вполнє може бути що ви чи я на окупованій території, або і в рф в армії. Потом ми берем бусифікованого і везем його на полігон, на станції розгрузки техніки, або і тупо в зсу і він коло командного пункту виключає телефон з літачка, робить топопривязку і скидає її через тиждень по одному з месенджерів ) і це все про відкриту інфу, а не якісь кодовані сигнали. Як ви будете вичисляти крота?)
"Чото ржу" - від "неможливо організувати в тилу...."🤦🏻😁😁😁
Ви хоч би мене запитали, як досвідченого землекопа/будівельника(не плутати з ларьочником)😁 за останнє півріччя моєї служби))
Я, зараз, не буду тут детально розписувати, але!!!
Я не тільки будував НА МАРСІ малі бліндажі, а й безпосередньо приймав участь у будівництві "підземного містечка" 1,5міс!
Там щось 15-16 великих бліндажів(кожен розрахований на 20-30солдат) хаотично "розкидані" один від одного метрів на 40-50-60 і всі з'єднані між собою підземними коридорами! І входів/виходів з тих коридорів було щось 7-8! Такий собі підземний "лабіринт" з "відпочинковими великими кімнатами" із дерева!