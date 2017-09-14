RSS
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 18:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

СБУ затримала двох священників в Одесі, яких підозрюють у виправданні окупантів
Затримано 58-річного священника храму Одеської єпархії УПЦ (МП) та 44-річного протоієрея.
...
Зокрема, слідство встановило, що старший затриманий під час розмов із парафіянами героїзував окупантів та ображав релігійні переконання вірян інших конфесій, а молодший у своїх проповідях виправдовував російські обстріли цивільної інфраструктури України.
..
Окрім того, повідомляється, що 58-річний священник контактував із колаборантом Валерієм Кауровим, який у 2014 році втік до Росії, де оголосив про створення кремлівського проєкту "Одеська народна республіка – Новоросія".

За даними слідства, на замовлення Каурова клірик разом зі своєю 23-річною донькою фотографувався із чистими аркушами паперу на фоні відомих локацій Одеси, а потім відправляв знімки до Росії.

Російські пропагандисти "домальовували" на порожніх листках заклики до окупації обласного центру, які нібито лунали від місцевих жителів. Надалі фейки поширювалися на російському телебаченні та в Telegram-каналах під виглядом публікацій "проросійського підпілля" в Одесі.

Також встановлено, що священник підтримував зв’язки з колишнім народним депутатом від забороненої Партії регіонів Ігорем Марковим, який уже має підозру від СБУ за державну зраду і наразі переховується в Росії.


Наша церква (с) Banderlog
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 18:57

  Banderlog написав:
  flyman написав:

робите по-китайські топологію звізда: 3є чоловік, один лінк вгору, два лінки донизу. Максимум 3 особи в ячейці, вичислити крота як два пальці.
Віталій Ви бухаєте? Яка ще топологія звіздой?
Є група акаунтів, учасників на 100, до акаунта має фізичний доступ від одного до 12 чоловік. допустим черговий по батальйону не може бути 1 людина 24/7. Адміністратор групи не веде чітких записів. Це не штатка з номером телефону і позивним)
якщо завтра комвзводу снайперів переведеться в іншу бригаду це не значить що його вилучать з групи, тому що це не контрольовано, нема людина яка відповідає.
Якщо таку інформацію передавати секретними засобами звязку це довго і нудно і куча бумажної волокіти а тут раз і готово. Всі оповіщені.
І у всіх учасників інформація ОДНАКОВА, і у всіх відкритий доступ до інтернету.
От тепер питання - куди Ви тулите масонську трьох лучєву звізду?
Ми ніфіга не трьох лучєві. В мене є звязок з сімєю, з друзями, з вами на форумі, ще я є в соцсєтях де запросто можу сфоткатись з погоном, на фоні техніки, і т.п. і т.д.
Я даж скажу що кордону общєніє між україною і рф нема. Вполнє може бути що ви чи я на окупованій території, або і в рф в армії.
Потом ми берем бусифікованого і везем його на полігон, на станції розгрузки техніки, або і тупо в зсу і він коло командного пункту виключає телефон з літачка, робить топопривязку і скидає її через тиждень по одному з месенджерів )
і це все про відкриту інфу, а не якісь кодовані сигнали.
Як ви будете вичисляти крота?)

Цікаво те, що лайфхаки про конспірологічність роздає Андрюха Муха, єдина людина, яку повністю з потрохами прорахували на цьому форумі)))
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 19:01

  whois2010 написав:
  pesikot написав:
  Успіх написав:Так, я - НЕ хочу, тому доглядаю кицю😁
Вже навоювася, досить!


Ти в СЗЧ і кицю не доглядаєшь

Навіть більше, не працюєшь і живешь за її рахунок, "доглядальник"

Відчувається заздрість до справжнього кота, якого утримує киця. Не справжнім котам(квадроберам з дітячого утрєнніка) залишається лише полірувати господарство самостійно

Ти б читати навчився, бо писати вмієшь )

Який з Долярчека "доглядальник", який живе за рахунок дружини, яка дійсно хворіє та Долярчик відправляє її працювати, щоб було за що Долярчику бухати ...

PS. Не пробивай дно власної мразоти ...

PPS. У мене все добре. Жити за рахунок людини, яка хворіє, вважаю неприпустим )
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 19:03

2х, яких підозрюють :lol: і не коректуванні шахедів а у "виправданні"
А скільки всього є вірних упц? )
Фотографувавася з білими аркушами?
15 років тюрми всім прихожанам його храму! :lol:
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 19:03

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  thenewepic написав:не домовляється. Весь той "план Трампа" з пуйлом погоджений не був. Не треба свої фантазії видавати за реальність. А враховуючи це, весь інший ваш текст - це просто бла-бла-бла.

Припущення позбавлене логіки і здорового глузду.
Навіщо американцям виставляти на підпис непогоджений план? Щоб що?

Зачекай, ти ж сам писав - Зеленський підписав би, а далі головна біль Трампа, як це протягувати через Путіна )

А зараз, вже "погоджений план".

Ти - приклад того, як вкидують постійно одну тему "Україна винна"

Не погодився Путін на той план, все інше - твоя маячня і вкиди

Тобі що повилазило?, там же написано "припущення".
Так, я вважаю, що план був погоджений з рфією.
Але якщо припустити, що план був не погоджений, то що загрожувало Зе у разі його підписання?
Дипломатична перемога.
А що загрожувало Трампу у разі якщо б Зе підписав, а пу за годину заперечив?
Всесвітнє посміховисько.
То ж якщо вважаєш, що план був просто висосаний з пальця, то дай відповідь на просте запитання, яке вже прозвучало - навіщо американцям виставляти на підпис непогоджений план? Щоб що?
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 19:07

Заздрість - породжує бідність!(бідність розуму!)

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  Shaman написав:щось не хочеш - але активно підспівуєш всім ухилянтам

в ху.нтера не хочеш спитати, як він перейшов кордон й ховається в Європі? як всіх то всіх питай - чого ухилянтов ти взагалі не питаєш?
Так, я - НЕ хочу, тому доглядаю кицю😁
Вже навоювася, досить!


Ти в СЗЧ і кицю не доглядаєшь

Навіть більше, не працюєшь і живешь за її рахунок, "доглядальник"

Що за балабольство від псиникота з сміттєзвалища? :mrgreen:

Чи то, як пишуть вище - ти заздриш, що я доглядаю кицю/бавлюсь з нею в "киці-миці" :oops: - а ти вимушений сам собі полірувати кавунячий хвостик і вилизувати собі яя до блиску :mrgreen:
Успіх
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 19:09

  Banderlog написав:
2х, яких підозрюють :lol: і не коректуванні шахедів а у "виправданні"
А скільки всього є вірних упц? )
Фотографувавася з білими аркушами?
15 років тюрми всім прихожанам його храму! :lol:

Дурня не вмикай ...

Як ти на це швидко реагуєшь )
  Banderlog написав:Я даж скажу що кордону общєніє між україною і рф нема. Вполнє може бути що ви чи я на окупованій території, або і в рф в армії.


Пуйло не почав би повномасштабне, як би не було такіх "ждунів" і ти це знаешь )

Ти, особисто, про Гундяя - ні слова.
Про Путіна - ні слова )
Про руйнування церков - ні слова

Тому, мовчав би, бо виправдовуешь "наша церква" )
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну


досвідченого землекопа/будівельника за останнє півріччя моєї служби))


От що значить пролюбити дрона(((

що я доглядаю кицю/бавлюсь з нею в "киці-миці"


Нарешті твоя черга
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 19:12

  Успіх написав:
  pesikot написав:
  Успіх написав:Так, я - НЕ хочу, тому доглядаю кицю😁
Вже навоювася, досить!


Ти в СЗЧ і кицю не доглядаєшь

Навіть більше, не працюєшь і живешь за її рахунок, "доглядальник"

Що за балабольство від псиникота з сміттєзвалища? :mrgreen:

Чи то, як пишуть вище - ти заздриш, що я доглядаю кицю/бавлюсь з нею в "киці-миці" :oops: - а ти вимушений сам собі полірувати кавунячий хвостик і вилизувати собі яя до блиску :mrgreen:

Бухаешь ти, зранку до вечора, а твоя дружина, людина з хворобою, вимушенна працювати

Чому тут заздрити ...
Твоїй мразотності ?
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 19:18

  Hotab написав:

досвідченого землекопа/будівельника за останнє півріччя моєї служби))


От що значить пролюбити дрона(((

Нещодавно про це писав, потім видалив. Спілкувався з дронарями. На підрозділ весь час отримували волонтерські дрони і нещодавно, коли стали перераховувати підрозділам кошти для самостийної закупівлі, придбали трохи "казьонних". В перший же виліт з казьонним дроном втрачається відеозв"язок і потім сам дрон. Наче штатна ситуація: не можуть всі 700 патронів з цинку поцілити в орків і так само у арти не можуть всі снаряди лягти у ціль. Але через два дні починаються рапорти, розслідування і догани усім, від командира до виконавців. Тож тепер казьонні дрони лежать в кофрах, а воюють все тіми самими волонтерськими
