Xenon написав:похоже договорняк не состоялся еще до его начала
Дональдака вместе с его любовником хуйлом можно слать на север с такими запросами
Вимоги путіна для завершення війни озвучив радник кремля Суслов, – Corriere della Sera .
Його хотєлкі: ▪️Відведення ЗСУ з Донбасу. ▪️Відхід рф з Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей при збереженні лінії фронту на інших напрямках, окрім Донбасу. ▪️Зобов'язання України не вступати до НАТО. ▪️Демілітаризація України та конституційна реформа щодо федерального устрою. ▪️рф хоче укласти двосторонню угоду із США без участі України та ЄС. ▪️Якщо Україна відмовиться, путін хоче, щоб Трамп припинив усю військову допомогу Києву.
робите по-китайські топологію звізда: 3є чоловік, один лінк вгору, два лінки донизу. Максимум 3 особи в ячейці, вичислити крота як два пальці.
Віталій Ви бухаєте? Яка ще топологія звіздой? Є група акаунтів, учасників на 100, до акаунта має фізичний доступ від одного до 12 чоловік. допустим черговий по батальйону не може бути 1 людина 24/7. Адміністратор групи не веде чітких записів. Це не штатка з номером телефону і позивним) якщо завтра комвзводу снайперів переведеться в іншу бригаду це не значить що його вилучать з групи, тому що це не контрольовано, нема людина яка відповідає. Якщо таку інформацію передавати секретними засобами звязку це довго і нудно і куча бумажної волокіти а тут раз і готово. Всі оповіщені. І у всіх учасників інформація ОДНАКОВА, і у всіх відкритий доступ до інтернету. От тепер питання - куди Ви тулите масонську трьох лучєву звізду? Ми ніфіга не трьох лучєві. В мене є звязок з сімєю, з друзями, з вами на форумі, ще я є в соцсєтях де запросто можу сфоткатись з погоном, на фоні техніки, і т.п. і т.д. Я даж скажу що кордону общєніє між україною і рф нема. Вполнє може бути що ви чи я на окупованій території, або і в рф в армії. Потом ми берем бусифікованого і везем його на полігон, на станції розгрузки техніки, або і тупо в зсу і він коло командного пункту виключає телефон з літачка, робить топопривязку і скидає її через тиждень по одному з месенджерів ) і це все про відкриту інфу, а не якісь кодовані сигнали. Як ви будете вичисляти крота?)
Почну з доступного для Вас 1 Повара призначаємо з відділення в 10 чоловік а -Чи розумієте Ви що ця людина буде ВЕСЬ день займатись приготуванням їжі? , тобто вона не зможе готуватись до бою, в бою не потрібна знання розкладки продуктів і правила їх готування б - чи розумієте що признечення РІЗНИХ людей з групи поварами - перетворить підготовку відділення на підготовку кухарів по приготуванню в польових умовах в - на чому будете готувати? польова кухня- забагато , а три каструлі по 5-10 літрів(перше і третє+помити посуд)+якась каструлька для приготування другого+ місце для порізки хліба+ місце де почистиш овочі без піску в страві+ паливо для цього багаття..... З приготування розібрались? 2 Інструктор на 10 осіб..... Ви в курсі, що вчитель в школі на повну ставку працює 72 години/місяць(уроки) і ще 100 годин готується до уроку.... Кількість інструкторів які будуть проводити інструктах групи в 10 осіб - уявляєте? З підготовкою також розібрались 3 Підвіз/утилізація матеріальних ресурсів Як Ви собі уявляєте видачу боєприпасів , харчів,палива і так далі? Кожна група потребує хай 50 кг в день різноманітної фігні, яку в руках їм не понесеш , а автомобіль по вашому застосовувати не можна , бо він привезе добовий запас для сотні людей( якщо менше не вигідно його ганяти) якщо більше не встигне роздати так щоб між групами які будуть отримувати буде більше 100 метрів між кожним отримувачем...
ПС Це ще не все, Бандерлог правильно сказав що шикування вранці і ввечері-це спосіб підтримати дисципліну ( щоб кожен знав що напитись або збігати в самоволку довше ніж на 12 годин точно не вийде) І такихнюансів море..
Даже если людына будет ВЕСЬ день заниматься готовкой, то завтра на ее место заступит следующий дневальный и эта людына пойдет на огневую подготовку, людына не останется "не гшотовою до бою". Сюрприз-сюрприз, у меня во время срочной так и было: сегодня одни обслуживают остальных, завтра следующие заступают в наряд. Задаете хорошие вопросы - что и как организовать. Но по некоторым рассказам, подготовка в уч. центрах местами и без приготовления пищи довольно условная, так что не рвите на себе тельник. На чем готовить: газовые балоны (уже изобретены и доступны). Дрова-буржуйки. Для постоянных мест дислокации-уч.центров выделенная електролиния, ТП и розетка для подключения электроплит. Туда же вдогонку скважины для подачи воды с насосом. Во время срочной службы в караул нам трижды в сутки привозили еду в термосах, которую готовили в гарнизонной столовой вольнонаемными. Этот тоже способ изобретен. О количестве младших командиров и инструкторов должна голова болеть у МО, а не у меня. Вы пишете правильные (наверно) слова, но пытаетесь убедить меня, почему не возможно в тылу избежать или минимизировать массовую гибель ЛС. А думать об этом должны опять же лбы из МО, а не я или вы. Но жизнь гречкосея дешевле, чем продуманная логистика, быт, процес обучения. Ведь ТЦК еще доставит "ресурс" взамен бездарно утраченного еще до боевых позиций. И это на четвертый год полномасштабки, когда все подобные вопросы должны были быть отлажены
Чукча пісатель? чи деколи й аналізує прочитане? 1 Де знайти серед 10 осіб - 10 вміючих приготувати їжу в польових умовах для 10-ти чоловік і при цьому це повинно бути смачно , без дизентирії.. Тому Спочатку треба 10 осіб відправити на трьохмісячні курси поварів в польових умовах і тільки ті хто здасть екзамен( а таких буде не більше трьох)-підуть вчитись на курси прання форми і тільки потім (ті хто залишаться) доберуться до зброї.. 2 Газовий балон треба заправляти- де це будете робити з тридцятьма 5-літровими газовими балонами щоденно для батальйона з 300 осіб розбитого на 30 груп по 10 і розкиданого на відстані в 1 км одна від одної? 3 Приготувати в столовій вільнонаймані-можуть( ба більше, зараз так і організовано) виникає інше питання Люди в столовій повинні збиратись групками не більше 10 осіб( це ж Ваша пропозиція? ) таким чином 30 груп *3 разове харчування=90 заходів на протязі 12 годин ( перша зайшла на сніданок в 8-00, остання вийшла з вечері в 20-00 ) з урахуванням того що поки попередня не відійде на 100 метрів від столової - наступна тільки почне наближатись з відстані 100 метрів від столової) Таким чином на 100 м прихід+100 метрів відхід+поїсти =8 хвилин Це якщо батальйон , а якщо два - то 4 хвилини
Тепер висновок Теоретики думають що ПРАКТИКИ недопрацьовують... але як тільки практик задає теоретику просте питання - той розповідає про когось хто розсказував десь як це має бути зроблено....
Ви взагалі пробували заправити газовий балон? Уявляєте кількість смертей яка виникне від некваліфікованого масового використання газових балонів в умовах для яких ці балони не підходять, ви пробували скипятити 15 літрів води і приготувати три різних страви на 5-літровому газовому балоні? Тільки не треба про уху на рибалці чи шашлики під горілочку.... це зовсім не той приклад Разово можна геройськи померти.. А от постійно робити те саме і при цьому не допускаючи ні своєї ні чиєїсь смерті- дуже складно.
whois2010 написав:по пунктах: - Розумію. Не розумію таких втрат в тилу: в кропивницьких пабліках пишуть (ІПСО-шники, звісно) про геть приголомшливі цифри по пораненим в реанімації і кількості трупів у моргу с.Нового, передмісті. Таких випадків, про які стало відомо лише завдяки розголосу, починаючи з Яворова в 2022, вже десятки мабуть. Висновків нема.
З загиблих на цій війні людей, з числа яких я добре знав (в т. числі родичи) було вбито на полігонах, шикуваннях в казармах - 25% Напевно це не типово... А можливо й норма при такий алкоголізації командного складу.
За три роки мирного часу в танковому(100 чоловік особового складу половина офіцери/прапорщики) і розвідбаті( 200 чоловік особового складу , четверть офіцери/прапорщики) загинуло два офіцери , сержант і солдат.... Тільки один офіцер загинув на навчаннях ( для покращення виконання нормативів, демонтували захисну перегородку відсіку(захищала від гарматного відкату) і Т80, гашетки натиснули , постріл не відбувся , офіцер нафігась поліз перевіряти-постріл гармати-відкат... далі розповідати? За три місяці в учебці в Бердичеві курсанту задні двері БМП1(вони ж баки ) не були застопорені , той сидів звісивши ноги , машина рванула, двері по інерції закрились -ампутація ніг по фаберже... ніяких навчань просто обслуговування техніки...
flyman написав:а хто вам Хауз із такою вашою сесюріті?
Ще раз для теоретиків Що ТРЕБА краще - знають всі Які теоретики і в яких книжках це описували - знають ПЕРЕВІРЯЮЧІ( щоб поті пяту точку намилити згідно Статуту) От тільки НІХТО не знає як Зробити дешево, якісно, швидко - вибравши більше ніж два пункти....
Те що збоку здається просто - говорить тільки про те що той кому здається цього в житті не робив....
Президент США Дональд Трамп объявил, что в пятницу, 15 августа, он собирается встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в России. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме.
"В пятницу я еду в Россию. Я собираюсь увидеться с Путиным", - сказал Трамп.
Ранее президент США уже говорил о том, что собирается встретиться с Путиным 15 августа. Тем не менее он заявлял, что этот саммит пройдет в штате Аляска.
Блядь ...
PS. Или рыжий клоун собрался вернуть Аляску России ? ... )
Оговорочка просто супер, как и ситуация, собственно. На языке дипломатии приезд в чужую страну для переговоров означает, что приезжающему это очень нужно. В этом смысле, конечно, не так важно, Аляска или Вашингтон. Но здесь же просто аршинными буквами читается подтекст о том, что Аляска - это Россия! И что на самом деле Путин на поклон никуда не едет, наоборот, принимает просящих на своей территории, пусть и с некоторыми оговорками. Чтобы это увидеть, подавляющему большинству россиян уже Z-телевизор даже не нужен, и тему эту, вроде, не разгоняют, но только чтобы не портить фон для встречи. Но пропагандистские заготовки на этот счёт наверняка придуманы в больших количествах, и ждут своего часа.
Schmit написав:Навіщо американцям виставляти на підпис непогоджений план? Щоб що? Уявімо, що 23 квітня команда Зе урочисто підписує запропонований план миру
що підписує? План на одну сторінку з максимально розмитими формулюваннями? Хто взагалі пропонував його підписувати в односторонньому порядку? Навіщо ви продовжуєте фантазувати?
Letusrock написав:Тобто ви хоча б визнаєте що на ТОТ люди я самі ковалями свого щастя і за ці три роки мали БІЛЬШ ніж достатньо часу визначитись з своїм майбутнім (наприклад виїхати і спробувати продати майно)
продати майно? Кому продати? Хто купить те майно і за які гроші? Просто виїхати в один кінець, то так, але все одно при виїзді треба пройти фільтрацію, і 100% гарантії, що успішно пройдеш, нема. Особливо, якщо "на ви" з технікою і десь щось не підчистиш в телефоні. Взагалі дивно порівнювати "найгіршу" ситуацію в Україні, коли чоловіка 25-60 примусово мобілізують і "найкращу" ситуацію на окупованих територіях, де єдиний плюс - люди можуть їх покинути. Більшість населення може без проблем і з України виїхати, при цьому без ризику того, що назад їх не пустять а майно конфіскують.
Letusrock написав:Підсвідомо я розумію що війну треба було закінчувати ще в 2023, а найкраще навіть не починати
претензія про "не починати війну" до України - це ще одне пробите дно. Це ж, блжад, українці почали війну! Коментарі зайві...
Letusrock написав:Ви як і песікот дотримуєтесь позиції що якісь там безіменні трактористи мають за вас воювати ще 10 років?
так ці "трактористи" і за тебе в тому числі воюють! Чи ти з тих, хто буде потім говорити "я вас туди не посилав, мені і під окупацією б добре жилося"?
Звичайно, ніхто з нас не хоче ні 5 років, ні 10, ні 20 років війни. Але ми маємо не більший вплив на тривалість війни, ніж ті, хто безпосередньо знаходиться на фронті.