Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 12 сер, 2025 19:55
Banderlog написав: flyman написав:
а хто вам Хауз із такою вашою сесюріті?
так специ ті кого вдалось запакувати а такий спец як ти пропадає. Приходь організуєш.
юнікдіма є
1
3
Додано: Вів 12 сер, 2025 19:58
flyman написав:
Соскін ще підкинув ідею:
підготовка за кордоном, напр. в Румунії, Молдові ...
Так готують в Іспанії , Польщі, Англії, Німеччині
Тисяч сто пройшло
Понад 100 тисяч українських військових пройшли підготовку за кордоном з 2022 року, повідомляє LB.ua. Це число включає військових, які навчались у різних країнах, зокрема у Великій Британії, Польщі, Німеччині та інших країнах ЄС.
Детальніше:
Коаліція країн-партнерів:
У підготовці українських військових за кордоном залучені 32 країни-партнери, зазначає tsn.ua.
Місія ЄС:
Європейський Союз має місію EUMAM Ukraine, в рамках якої було підготовлено понад 34 тисячі українських військових.
Велика Британія:
Велика Британія підготувала понад 30 тисяч українських військовослужбовців, повідомляє Новинарня.
Польща та Німеччина:
Польща та Німеччина є лідерами за кількістю прийнятих на навчання українських військових, зазначає Espreso.tv.
Загальна кількість:
Загалом, завдяки міжнародним зусиллям, було підготовлено майже 60 тисяч солдатів.
Загалом, інтенсивна підготовка в навчально-тренувальних центрах понад 30 країн-партнерів дозволила підготувати значну кількість українських військовослужбовців.
Додано: Вів 12 сер, 2025 20:04
budivelnik написав:
1 Де знайти серед 10 осіб - 10 вміючих приготувати їжу в польових умовах для 10-ти чоловік і при цьому це повинно бути смачно , без дизентирії..
Тому
Спочатку треба 10 осіб відправити на трьохмісячні курси поварів в польових умовах і тільки ті хто здасть екзамен( а таких буде не більше трьох)-підуть вчитись на курси прання форми і тільки потім (ті хто залишаться) доберуться до зброї..
2 Газовий балон треба заправляти- де це будете робити з тридцятьма 5-літровими газовими балонами щоденно для батальйона з 300 осіб розбитого на 30 груп по 10 і розкиданого на відстані в 1 км одна від одної?
3 Приготувати в столовій вільнонаймані-можуть( ба більше, зараз так і організовано) виникає інше питання
Люди в столовій повинні збиратись групками не більше 10 осіб( це ж Ваша пропозиція? ) таким чином 30 груп *3 разове харчування=90 заходів на протязі 12 годин ( перша зайшла на сніданок в 8-00, остання вийшла з вечері в 20-00 ) з урахуванням того що поки попередня не відійде на 100 метрів від столової - наступна тільки почне наближатись з відстані 100 метрів від столової)
Таким чином на 100 м прихід+100 метрів відхід+поїсти =8 хвилин
Це якщо батальйон , а якщо два - то 4 хвилини
Мабуть останнє повідомлення пишу з пітання "нє возможно обустроіть тил". Мій близький знайомий несе службу в 3 ОШ. З зими живе в самому Ізюмі: декілька днів на ротації, декілька днів в окопі. В Ізюмі живуть в приватному будинку, вп"ятьох. Отримують сухпаї та свіжі продукти: картопля, морква, окорока курячі, ковбаси, яйця, олія и т.д. Готують самостійно на всих. Важко уявити дорослого чоловіка, який не може зварити суп, стушкувати картоплю з м"ясом чи елементарно посмажити яйця. Рецепти в ютубах. Без профі кухарів. Ні дизентерії, ні отруєнь. Балона з газом теж на ногу не упустили. Крім цього, коли не на позиціях, кожен день заняття: такмед, джавеліни/карли густави, фізо та вогнева. І командир їх знаходить, не зважаючи на соблазни великого міста, дисципліна є. І не сидить підрозділ вкупі, всі розкидані по місту. Хоч дрони і до них прилітають - фронт поруч.
Але якби замінити будинок в Ізюмі на вагончик у лісі чи обустроєну землянку, що зміниться для цих п"ятьох? І весь підрозділ так само перенести. Це можливо?
Я вже писав, у мене поруч 5-6 місць розташування ТРО та іншіх підрозділів в лісах. Це реалізовано і реально.
Чому ви уявляєте балони з газом саме на 5л? Існують більші.
Приготовану цивільними їжу можуть доставляти в мисце дисклокації в термосах і передавати їх черговим без скупчення ОС, приймати їжу в розташуванні.
Так, логістика і побут буде коштувати грошей. Але ж найвища цінність для неньки - життя пересічного (хє-хє-хє).
Ми обговорюємо зараз окремі випадки - гдє какать, як заштопати хб без мами поруч і т.і. А змінити потрібно майже все.
Востаннє редагувалось whois2010
в Вів 12 сер, 2025 20:15, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 12 сер, 2025 20:07
budivelnik написав:
За три місяці в учебці в Бердичеві курсанту задні двері БМП1(вони ж баки ) не були застопорені , той сидів звісивши ноги , машина рванула, двері по інерції закрились -ампутація ніг по фаберже... ніяких навчань просто обслуговування техніки...
Таку байку мені розповідали під час срочної. Але там була нє учєбка, а перевод на зимовий період в піхотному баті нашого полку. Мабуть розповсюджений випадок
Додано: Вів 12 сер, 2025 20:10
Banderlog написав: flyman написав:
а хто вам Хауз із такою вашою сесюріті?
так специ ті кого вдалось запакувати а такий спец як ти пропадає. Приходь організуєш.
#сітківканета
Додано: Вів 12 сер, 2025 20:12
Додано: Вів 12 сер, 2025 20:13
whois2010 написав: budivelnik написав:
За три місяці в учебці в Бердичеві курсанту задні двері БМП1(вони ж баки ) не були застопорені , той сидів звісивши ноги , машина рванула, двері по інерції закрились -ампутація ніг по фаберже... ніяких навчань просто обслуговування техніки...
Таку байку мені розповідали під час срочної. Але там була нє учєбка, а перевод на зимовий період в піхотному баті нашого полку. Мабуть розповсюджений випадок
Одразу видно, що ти видумав свою байку ...
Бо не втримався натриндіти ...
Додано: Вів 12 сер, 2025 20:15
thenewepic написав: Schmit написав:
Навіщо американцям виставляти на підпис непогоджений план? Щоб що?
Уявімо, що 23 квітня команда Зе урочисто підписує запропонований план миру - що загрожувало Зе у разі його підписання?
що підписує? План на одну сторінку з максимально розмитими формулюваннями?
Як на мене, там все чітко і ясно, а тексту навіть більше, ніж у епічному Будапештському меморандумі.
thenewepic написав:
Хто взагалі пропонував його підписувати в односторонньому порядку?
Жартуєте?
thenewepic написав:
Навіщо ви продовжуєте фантазувати?
Фантазуєте тільки ви.
Востаннє редагувалось Schmit
в Вів 12 сер, 2025 20:17, всього редагувалось 2 разів.
whois2010 написав: budivelnik написав:
За три місяці в учебці в Бердичеві курсанту задні двері БМП1(вони ж баки ) не були застопорені , той сидів звісивши ноги , машина рванула, двері по інерції закрились -ампутація ніг по фаберже... ніяких навчань просто обслуговування техніки...
Таку байку мені розповідали під час срочної. Але там була нє учєбка, а перевод на зимовий період в піхотному баті нашого полку. Мабуть розповсюджений випадок
Якщо в першому акті на стіні висить рушниця - то в другому акті пєси -вона вистрелить.
БМП1+БМП2 ( відрізнялись тільки гарматами) було десь 30 000 штук ( основна машина мотопіхоти)
Як думаєте-скільки могло бути таких випадків в СРСР з 1966 по 1990 рік, при чисельності армії в 4+/- млн?
ПС
Десантників було на два порядки менше... що не заважало слухати як два рази в рік зачитувались випадки гибелі парашутистів.. правда в основному гинули в холодних регіонах....
Пять років -10 виїздів на стрибки= мінімум 20 осіб загинуло....від 50000 до 70000 чисельність ВДВ СРСР ( 0,01% від кількості щороку гинуло тільки при учбовому десантуванні )
Додано: Вів 12 сер, 2025 20:21
whois2010 написав:
Приготовану цивільними їжу можуть доставляти в мисце дисклокації в термосах і передавати їх черговим без скупчення ОС, приймати їжу в розташуванні.
Так, логістика і побут буде коштувати грошей. Але ж найвища цінність для неньки - життя пересічного (хє-хє-хє).
Я чотири роки забезпечував харчування розвідроти на всіх виїздах на полігони, при чому специфіка розвідроти якраз така що було 11 відділень , кожне з яких виконувало свою учбову задачу на локаціях 50*50 км
Тому що таке приготувати(втримати в їстівному вигляді поки хлопці бродять бо спочатку завдання а потім їжа ) як правило без похідної кухні (похідна тільки два рази в рік на стрибки кожен раз на 2 тижні, тому якби Ви знали чого коштує просте ЗБЕРЕГТИ в придатному для приготування вигляді те що отримав на складі...
Я вже мовчу про приготувати і роздати..
Тому
Так є варіантів море ( і вони виконувались) , газ-66 , парочка бачків, гасаєш по полігону як дурний , шукаєш хто і де по карті....
Так що фантазувати що все зроблено погано - можете
Але ваші фантазії перетворяться в реалії тільки в тому випадку якщо зможете зробити хоча б ТАК ЯК Є...
А якщо вдасться краще - то Ви новий зам по тил ЗСУ.
