Додано: Вів 12 сер, 2025 20:04

budivelnik написав:

1 Де знайти серед 10 осіб - 10 вміючих приготувати їжу в польових умовах для 10-ти чоловік і при цьому це повинно бути смачно , без дизентирії..

Тому

Спочатку треба 10 осіб відправити на трьохмісячні курси поварів в польових умовах і тільки ті хто здасть екзамен( а таких буде не більше трьох)-підуть вчитись на курси прання форми і тільки потім (ті хто залишаться) доберуться до зброї..

2 Газовий балон треба заправляти- де це будете робити з тридцятьма 5-літровими газовими балонами щоденно для батальйона з 300 осіб розбитого на 30 груп по 10 і розкиданого на відстані в 1 км одна від одної?

3 Приготувати в столовій вільнонаймані-можуть( ба більше, зараз так і організовано) виникає інше питання

Люди в столовій повинні збиратись групками не більше 10 осіб( це ж Ваша пропозиція? ) таким чином 30 груп *3 разове харчування=90 заходів на протязі 12 годин ( перша зайшла на сніданок в 8-00, остання вийшла з вечері в 20-00 ) з урахуванням того що поки попередня не відійде на 100 метрів від столової - наступна тільки почне наближатись з відстані 100 метрів від столової)

Таким чином на 100 м прихід+100 метрів відхід+поїсти =8 хвилин

Це якщо батальйон , а якщо два - то 4 хвилини



1 Де знайти серед 10 осіб - 10 вміючих приготувати їжу в польових умовах для 10-ти чоловік і при цьому це повинно бути смачно , без дизентирії..ТомуСпочатку треба 10 осіб відправити на трьохмісячні курси поварів в польових умовах і тільки ті хто здасть екзамен( а таких буде не більше трьох)-підуть вчитись на курси прання форми і тільки потім (ті хто залишаться) доберуться до зброї..2 Газовий балон треба заправляти- де це будете робити з тридцятьма 5-літровими газовими балонами щоденно для батальйона з 300 осіб розбитого на 30 груп по 10 і розкиданого на відстані в 1 км одна від одної?3 Приготувати в столовій вільнонаймані-можуть( ба більше, зараз так і організовано) виникає інше питанняЛюди в столовій повинні збиратись групками не більше 10 осіб( це ж Ваша пропозиція? ) таким чином 30 груп *3 разове харчування=90 заходів на протязі 12 годин ( перша зайшла на сніданок в 8-00, остання вийшла з вечері в 20-00 ) з урахуванням того що поки попередня не відійде на 100 метрів від столової - наступна тільки почне наближатись з відстані 100 метрів від столової)Таким чином на 100 м прихід+100 метрів відхід+поїсти =8 хвилинЦе якщо батальйон , а якщо два - то 4 хвилини

Мабуть останнє повідомлення пишу з пітання "нє возможно обустроіть тил". Мій близький знайомий несе службу в 3 ОШ. З зими живе в самому Ізюмі: декілька днів на ротації, декілька днів в окопі. В Ізюмі живуть в приватному будинку, вп"ятьох. Отримують сухпаї та свіжі продукти: картопля, морква, окорока курячі, ковбаси, яйця, олія и т.д. Готують самостійно на всих. Важко уявити дорослого чоловіка, який не може зварити суп, стушкувати картоплю з м"ясом чи елементарно посмажити яйця. Рецепти в ютубах. Без профі кухарів. Ні дизентерії, ні отруєнь. Балона з газом теж на ногу не упустили. Крім цього, коли не на позиціях, кожен день заняття: такмед, джавеліни/карли густави, фізо та вогнева. І командир їх знаходить, не зважаючи на соблазни великого міста, дисципліна є. І не сидить підрозділ вкупі, всі розкидані по місту. Хоч дрони і до них прилітають - фронт поруч.Але якби замінити будинок в Ізюмі на вагончик у лісі чи обустроєну землянку, що зміниться для цих п"ятьох? І весь підрозділ так само перенести. Це можливо?Я вже писав, у мене поруч 5-6 місць розташування ТРО та іншіх підрозділів в лісах. Це реалізовано і реально.Чому ви уявляєте балони з газом саме на 5л? Існують більші.Приготовану цивільними їжу можуть доставляти в мисце дисклокації в термосах і передавати їх черговим без скупчення ОС, приймати їжу в розташуванні.Так, логістика і побут буде коштувати грошей. Але ж найвища цінність для неньки - життя пересічного (хє-хє-хє).Ми обговорюємо зараз окремі випадки - гдє какать, як заштопати хб без мами поруч і т.і. А змінити потрібно майже все.