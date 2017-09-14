Додано: Вів 12 сер, 2025 20:56

Успіх написав: Shaman написав: щось не хочеш - але активно підспівуєш всім ухилянтам



Вже навоювася, досить!

Тепер черга інших!(як всі, то всі!©)



А тих інших, що ти пропонуєш питати - так вони зразу сказали, що не хочуть!

На відміну від "вашої компанії ура-патріотів" - які крутяться/вертяться, як вужі на пательні... а ЧІТКО написати, що теж НЕ хочете йти на фронт - кишка тонка!!!

А деякі, то взагалі, казали/натякали: "та я б пішов, але мені вже 59років!"



Тут все просто - накуя замасковувати лицемірство?(нехай хтось воює, а я от такий потужний з дивану буду?)

схоже треба пояснювати спрощено. по-перше, оті ухилянти кажуть - не я не хочу, вони постійно щось розповідають про "не мають права та іншу маячню", "не моя черга" - жоден з ухилянтів не написав - БОЮСЯ.про 59 років ти б постидався писати - подивимось, як ти будеш себе почувати у такому віці. пан Холява й зараз допомагає як може, а ти хамло йому найбільше хамив.й спробуй пояснити - в чому лицемірство. чому в тебе, якщо людина не на фронті - це лицемірство? волонтери? ті, хто працює в оборонці? ті, хто забезпечує тебе світлом й іншою комуналкою? ти ж не знаєш, хто чим займається - а нахамити - ти перший. твій внесок зараз - нуль, але чим далі, тим більше пихи.тому добровольцями не пішли, так - як й ти власне. так й не треба всім йти в армію. тому спочатку питай тих, хто свідомо ухиляється, а вже потім всіх інших. а так ці ухилянти тримають тебе за ЛОХА, поки ти їм підспівуєш...