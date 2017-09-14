Успіх написав:Кличко мотлошить Л'юїса 8 раундів! По очках - звичайно, Кличко значно виграє. Л'юїс вже хитається... але ще якось тримається на ногах... І тут тренери Л'юїса кричать/пропонують: - "а давайте нічия?! Завершуємо ВЖЕ цей бій нічиєю?"
Тренери Люїса ще вимагають гарантії що матч-реванш ніколи не відбудеться, і що його мусять прийняти без черги в міжнародний гольф-клуб
интересная аналогия Я бы сказал по Фрейду только вот в итоге Льюис выиграл)
Xenon написав:похоже договорняк не состоялся еще до его начала
Дональдака вместе с его любовником хуйлом можно слать на север с такими запросами
Вимоги путіна для завершення війни озвучив радник кремля Суслов, – Corriere della Sera .
Його хотєлкі: ▪️Відведення ЗСУ з Донбасу. ▪️Відхід рф з Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей при збереженні лінії фронту на інших напрямках, окрім Донбасу. ▪️Зобов'язання України не вступати до НАТО. ▪️Демілітаризація України та конституційна реформа щодо федерального устрою. ▪️рф хоче укласти двосторонню угоду із США без участі України та ЄС. ▪️Якщо Україна відмовиться, путін хоче, щоб Трамп припинив усю військову допомогу Києву.
Попередні пропозиції 17-23 квітня були такі жахливі - зрада зрадна. Ці вже кращі, але ні, не можна погоджуватись. Потрібно ще зачекати з пів року і нам обов'язково запропонують кращі умови, а через рік - ще кращі, а через два...
А тих інших, що ти пропонуєш питати - так вони зразу сказали, що не хочуть! На відміну від "вашої компанії ура-патріотів" - які крутяться/вертяться, як вужі на пательні... а ЧІТКО написати, що теж НЕ хочете йти на фронт - кишка тонка!!! А деякі, то взагалі, казали/натякали: "та я б пішов, але мені вже 59років!"
Тут все просто - накуя замасковувати лицемірство?(нехай хтось воює, а я от такий потужний з дивану буду?) Ні, так не піде!
схоже треба пояснювати спрощено. по-перше, оті ухилянти кажуть - не я не хочу, вони постійно щось розповідають про "не мають права та іншу маячню", "не моя черга" - жоден з ухилянтів не написав - БОЮСЯ.
про 59 років ти б постидався писати - подивимось, як ти будеш себе почувати у такому віці. пан Холява й зараз допомагає як може, а ти хамло йому найбільше хамив.
й спробуй пояснити - в чому лицемірство. чому в тебе, якщо людина не на фронті - це лицемірство? волонтери? ті, хто працює в оборонці? ті, хто забезпечує тебе світлом й іншою комуналкою? ти ж не знаєш, хто чим займається - а нахамити - ти перший. твій внесок зараз - нуль, але чим далі, тим більше пихи.
тому добровольцями не пішли, так - як й ти власне. так й не треба всім йти в армію. тому спочатку питай тих, хто свідомо ухиляється, а вже потім всіх інших. а так ці ухилянти тримають тебе за ЛОХА, поки ти їм підспівуєш...