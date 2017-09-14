RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14717147181471914720
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 20:26

  Letusrock написав:
  Успіх написав:Кличко мотлошить Л'юїса 8 раундів!
По очках - звичайно, Кличко значно виграє.
Л'юїс вже хитається... але ще якось тримається на ногах...
І тут тренери Л'юїса кричать/пропонують: - "а давайте нічия?! Завершуємо ВЖЕ цей бій нічиєю?"

Тренери Люїса ще вимагають гарантії що матч-реванш ніколи не відбудеться, і що його мусять прийняти без черги в міжнародний гольф-клуб

интересная аналогия
Я бы сказал по Фрейду
только вот в итоге Льюис выиграл)
Прохожий
 
Повідомлень: 14127
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 20:34

  Прохожий написав:
  Letusrock написав:
  Успіх написав:Кличко мотлошить Л'юїса 8 раундів!
По очках - звичайно, Кличко значно виграє.
Л'юїс вже хитається... але ще якось тримається на ногах...
І тут тренери Л'юїса кричать/пропонують: - "а давайте нічия?! Завершуємо ВЖЕ цей бій нічиєю?"

Тренери Люїса ще вимагають гарантії що матч-реванш ніколи не відбудеться, і що його мусять прийняти без черги в міжнародний гольф-клуб

только вот в итоге Льюис выиграл)

Так отож ж жеш...
_hunter
 
Повідомлень: 10236
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 20:53

  Xenon написав:похоже договорняк не состоялся еще до его начала

Дональдака вместе с его любовником хуйлом можно слать на север с такими запросами

Вимоги путіна для завершення війни озвучив радник кремля Суслов, – Corriere della Sera .

Його хотєлкі:
▪️Відведення ЗСУ з Донбасу.
▪️Відхід рф з Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей при збереженні лінії фронту на інших напрямках, окрім Донбасу.
▪️Зобов'язання України не вступати до НАТО.
▪️Демілітаризація України та конституційна реформа щодо федерального устрою.
▪️рф хоче укласти двосторонню угоду із США без участі України та ЄС.
▪️Якщо Україна відмовиться, путін хоче, щоб Трамп припинив усю військову допомогу Києву.

https://www.corriere.it/esteri/25_agost ... _amp.shtml

Попередні пропозиції 17-23 квітня були такі жахливі - зрада зрадна.
Ці вже кращі, але ні, не можна погоджуватись.
Потрібно ще зачекати з пів року і нам обов'язково запропонують кращі умови, а через рік - ще кращі, а через два...
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 12 сер, 2025 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлень: 5134
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 20:56

  Успіх написав:
  Shaman написав:щось не хочеш - але активно підспівуєш всім ухилянтам

в ху.нтера не хочеш спитати, як він перейшов кордон й ховається в Європі? як всіх то всіх питай - чого ухилянтов ти взагалі не питаєш?
Так, я - НЕ хочу, тому доглядаю кицю😁
Вже навоювася, досить!
Тепер черга інших!(як всі, то всі!©)

А тих інших, що ти пропонуєш питати - так вони зразу сказали, що не хочуть!
На відміну від "вашої компанії ура-патріотів" - які крутяться/вертяться, як вужі на пательні... а ЧІТКО написати, що теж НЕ хочете йти на фронт - кишка тонка!!!
А деякі, то взагалі, казали/натякали: "та я б пішов, але мені вже 59років!"

Тут все просто - накуя замасковувати лицемірство?(нехай хтось воює, а я от такий потужний з дивану буду?)
Ні, так не піде!

схоже треба пояснювати спрощено. по-перше, оті ухилянти кажуть - не я не хочу, вони постійно щось розповідають про "не мають права та іншу маячню", "не моя черга" - жоден з ухилянтів не написав - БОЮСЯ.

про 59 років ти б постидався писати - подивимось, як ти будеш себе почувати у такому віці. пан Холява й зараз допомагає як може, а ти хамло йому найбільше хамив.

й спробуй пояснити - в чому лицемірство. чому в тебе, якщо людина не на фронті - це лицемірство? волонтери? ті, хто працює в оборонці? ті, хто забезпечує тебе світлом й іншою комуналкою? ти ж не знаєш, хто чим займається - а нахамити - ти перший. твій внесок зараз - нуль, але чим далі, тим більше пихи.

тому добровольцями не пішли, так - як й ти власне. так й не треба всім йти в армію. тому спочатку питай тих, хто свідомо ухиляється, а вже потім всіх інших. а так ці ухилянти тримають тебе за ЛОХА, поки ти їм підспівуєш...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9380
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1633 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 14717147181471914720
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120578
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 302585
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 972823
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14666)
12.08.2025 21:45
Ринок ОВДП (9477)
12.08.2025 21:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.