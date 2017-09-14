Додано: Вів 12 сер, 2025 23:57

Schmit написав: Фантазуєте тільки ви Фантазуєте тільки ви

Schmit написав: Попередні пропозиції 17-23 квітня були такі жахливі - зрада зрадна.

Ці вже кращі, але ні, не можна погоджуватись.

ну тобто Трамп і пуйло були готові підписувати і чекали на Зе, а він, гад такий, взяв і не прийшов на підписання? Бо якщо послухати вас, то ніби так і було. Але це неправда, тож припиняйте свої фантазії.До речі, якщо вже на те пішло, то нічого не заважало підписати окремий договір між рф і США, якби вони досягли взаєморозуміння. Подібне пуйло намагатиметься пропихнути у цю пʼятницю. І навіть станом на сьогодні умови Штатів і раші відрізняються. Чи домовляться у пʼятницю, ще невідомо. Але це зараз, а у квітні були просто розмови між усіма сторонами і російська сторона говорила ультиматумами."Попередні пропозиції 17-23 квітня" - то були пропозиції Трампа, апропозиції пуйла. І порівняно з попередніми ультиматумами, де ми повинні були вийти з 4 областей, а не з 1, це вже значне покращення. Але доки є пункт про демілітаризацію, то погоджуватися не можна, це правда.. Нема значення, якими будуть домовленості по територіях, якщо відбудеться наша демілітаризація. Бо після демілітаризації росія забере вже все що захоче, і їм навіть не доведеться мобілізацію проводити ще раз, обійдуться лише контрактною армією.